今行きたい(ハート)1日4組限定！いちご尽くしの苺部屋を『THE NEW NORMAL』から提供開始しました！
▶いちごルーム
とても可愛いフォトスポットシートでフルーツパフェが楽しめます。
メニューは好きなものを注文可能。
かわいらしいパフェと共に写真を撮れるので
女子会やママ会、仕事やショッピングの合間やブレイクタイムも。
とにかくラブリーなお部屋を是非お楽しみください(ハート)
▶半個室の落ち着いた雰囲気でリラックス
【いちごルーム詳細】
電話予約限定。（平日のみOZmallから予約可能。）
電話番号： 03-6303-1232
OZmallリンク：https://www.ozmall.co.jp/restaurant/10142/
開催期間：1月3日（金曜日）～5月頃
1日4組まで。最大人数6名。
当日来店で空きがあればご案内可能です
【店舗情報】
店名：THE NEW NORMAL（ザ ニューノーマル）
住所：〒150-0022 東京都渋谷区恵比寿南2-3-13 山燃ビル2階
アクセス: 恵比寿駅より徒歩3分
営業時間：平日11:30-18:30(LO18:00) 土日祝11:00-18:30(LO18:00)
TEL：03-6303-1232
HP：https://the-new-normal.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20250116_strawberry(https://the-new-normal.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20250116_strawberry)
Instagram：https://www.instagram.com/tnn_ebisu/
【会社概要】
会社名： 株式会社そら
所在地： 東京都渋谷区神宮前6-23-2 第25SYビル9F
代表者： 都築 学
事業内容：飲食事業 スポーツストレッチ事業 フィットネス事業部 顔トレーニング事業部 カーセールス事業 シェアハウス&シェアオフィス事業 コンサルティング事業