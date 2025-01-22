【投資額１億円以上が対象】大胆な取組を支援する「成長加速化補助金」が新設
株式会社Profit Consulting
- 補助金の概要
＜目的＞
本補助金の活用により新築・増築工事や設備導入・システム開発を実施して「事業拡大・生産性向上」を促進することで、持続的な賃上げを実現することを目的としている。
＜対象者＞
中小企業（売上高100億円を目指す宣言をした企業）
＜実施期間＞
最長で2027年8月頃までの取組が補助対象
＜補助額等＞
補助率 ：一律 1/2
補助上限額：5億円
投資下限額：1億円以上（建物費、設備費、システム構築費などの合算額）
＜公募スケジュール＞
公募締切：2025年5～6月
採択発表：2025年8月頃
＜対象経費＞
建物費(新築・増改築等)、機械設備費(器具・備品費含む)、システム構築・ソフトウェア費、外注費、専門家経費
- 弊社のサポートについて
弊社は、補助金申請を希望する事業者を対象に相談や申請など総合的な支援を開始しています。
・支援範囲
申請内容の相談から補助金入金までの全行程を支援
・報酬形態
分割払い可能な完全成功報酬型（万が一不採択となった場合でも費用発生なし）
・実績
直近ではR6年度新設の「大規模成長投資補助金」や「物流効率化先進的実証等事業費補助金」の
採択実績があり、「ものづくり補助金」や「事業再構築補助金」などの大型補助金を中心に
累計130社以上が採択、平均87%の採択率（前身企業の実績含む）
- 会社概要
株式会社Profit Consulting
所在地：東京都中央区日本橋室町1-11-12 日本橋水野ビル7階
代表取締役：下村 将人
事業内容：補助金・助成金・税制措置サポート、融資支援、M＆A仲介、FA
会社HP：https://profit-consulting1.co.jp/
成長志向型企業の潜在的な投資を引出すため、大規模な設備投資などを支援する「成長加速化補助金」が新設され、経産省や環境省の大型補助金に強いProfit Consultingは本補助金サポートの事前受付を開始しました。
申込URL：https://profit-consulting1.co.jp/contact/
- 補助金の概要
＜目的＞
本補助金の活用により新築・増築工事や設備導入・システム開発を実施して「事業拡大・生産性向上」を促進することで、持続的な賃上げを実現することを目的としている。
＜対象者＞
中小企業（売上高100億円を目指す宣言をした企業）
＜実施期間＞
最長で2027年8月頃までの取組が補助対象
＜補助額等＞
補助率 ：一律 1/2
補助上限額：5億円
投資下限額：1億円以上（建物費、設備費、システム構築費などの合算額）
＜公募スケジュール＞
公募締切：2025年5～6月
採択発表：2025年8月頃
＜対象経費＞
建物費(新築・増改築等)、機械設備費(器具・備品費含む)、システム構築・ソフトウェア費、外注費、専門家経費
- 弊社のサポートについて
弊社は、補助金申請を希望する事業者を対象に相談や申請など総合的な支援を開始しています。
・支援範囲
申請内容の相談から補助金入金までの全行程を支援
・報酬形態
分割払い可能な完全成功報酬型（万が一不採択となった場合でも費用発生なし）
・実績
直近ではR6年度新設の「大規模成長投資補助金」や「物流効率化先進的実証等事業費補助金」の
採択実績があり、「ものづくり補助金」や「事業再構築補助金」などの大型補助金を中心に
累計130社以上が採択、平均87%の採択率（前身企業の実績含む）
補助金に関するご質問や申請支援のお申込みについては、下記のフォームよりお問い合わせください。
お問合せフォーム：https://profit-consulting1.co.jp/contact/
- 会社概要
株式会社Profit Consulting
所在地：東京都中央区日本橋室町1-11-12 日本橋水野ビル7階
代表取締役：下村 将人
事業内容：補助金・助成金・税制措置サポート、融資支援、M＆A仲介、FA
会社HP：https://profit-consulting1.co.jp/
参考資料
中小企業庁「中小企業成長加速化補助金」予算案資料より本文及び画像引用( https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/yosan/r7/seicho_kasokuka.pdf )