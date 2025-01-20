東芝エレベータ株式会社

東日本電信電話株式会社（代表取締役社長：澁谷 直樹、本社 東京都新宿区、以下「NTT東日本」）、株式会社Octa Robotics（代表取締役：鍋嶌 厚太、本社 東京都文京区、以下「Octa Robotics」）、東芝エレベータ株式会社（代表取締役社長：鈴木 正広、本社 神奈川県川崎市、以下「東芝エレベータ」）は、サービスロボットが自律的にフロア移動するソリューションの実現に向けた実証実験を2025年1月21日（火）より開始いたします。

現在、NTT東日本では実証・体感フィールドであるNTTe-City Labo*1（東京都調布市入間町1-44 NTT中央研修センタ）において、さまざまなメーカーとの連携によりロボット展示やソリューション研究開発・実証を進めております。その取り組みの一環として、ロボットと既設エレベーター（東芝エレベータ製）を連携させた実証システムを構築しており、今後、機能・運用面におけるノウハウ蓄積・課題把握に取り組んでいくとともに、パートナー企業の皆さまとのユースケース共創を通じ、エレベーターとロボットの連携ソリューションの社会実装を加速し、各種業務の更なる効率化・省人化の実現をめざします。



※1 地域循環型社会の実現に向けた実証フィールド NTTe-City Labo

https://business.ntt-east.co.jp/content/regional_revitalization/labo/

プレスリリース全文は、以下PDFをご覧下さい。

https://prtimes.jp/a/?f=d17178-72-067d277466f66e3eb4d029887ef49687.pdf