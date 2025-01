広がる色の世界で、自分らしい輝きを見つけよう！新シーズン「光に染まる季節」を2025年1月20日（月）よりスタート

thatgamecompany, Inc.

thatgamecompany,Inc.(本社所在地 アメリカ合衆国カリフォルニア州)の運営中タイトル『Sky 星を紡ぐ子どもたち』(以下Sky)は、新シーズン「光に染まる季節」を2025年1月20日(月)より開始することをお知らせします。

新シーズン「光に染まる季節」では、星の子どもたちが創造性をさらに広げるための新機能が登場します。プレイヤーは、Skyの王国全体を冒険しながら、多彩な色の光染料を集め、自分の装いを染める楽しさを体験できます。カーニバルのような陽気な色合いから、華やかな宝石のような色調、柔らかいパステルカラーやゴシック調まで、あなたの個性を反映する色を自由に創り出すことができます。

光染め工房が花鳥郷にオープン

新たにオープンする光染め工房では、光染めの案内人がプレイヤーを待っています。ここでは、ドレスアップアイテムや染料の探し方を学び、さまざまな色の組み合わせを試すことができます。また、既存のアイテムにも光染め機能が適用可能となり、装いを一新するチャンスです。さらに、染めたデザインを2種類まで保存できる新機能も追加されます。王国には、これまで見たことのない種類の蝕む闇が芽吹いています。フレンドと協力しながら、それを乗り越え、光染料を精錬するための素材を集めましょう。また、感謝の季節に初登場した3人の精霊たちが再び現れ、新たな感情表現やアイテムを教えてくれます。彼らとの出会いを通じて、冒険の選択肢をさらに広げましょう。

季節のアイテムを自由にカスタマイズ

今回の季節の精霊たちは、ヘアスタイル、ドレスアップアイテム、ケープ、さらには楽器など、豊富なラインナップのアイテムを運んできます。それらのアイテムはシンプルな美しさでも楽しめますが、染色を意識したデザインを活かし、光染料を使って個性豊かにカスタマイズすることが可能です。また、シーズンパスをお持ちのプレイヤーには、2種類の究極の贈り物が用意されています。これらは光染め工房の記念アイテムとしてカスタマイズが可能で、さらにシーズン終了後にはハートで交換可能な独創的な形状のケープも登場します。これらの特典を通じて、光染め工房の魅力を余すところなく味わうことができるでしょう。

『Sky 星を紡ぐ子どもたち』の新シーズン「光に染まる季節」は、あなたの創造性を解き放つ特別な体験をお届けします。光は全ての人に新たな可能性をもたらしてくれるでしょう。

■ 「光に染まる季節」概要

期間:2025年1月20日(月)17:00~

場所:花鳥郷

シーズン詳細につきましては、下記公式ブログをご覧ください。

URL: https://www.thatskygame.com/ja/news/a-world-of-color-awaits-in-season-of-radiance/

公式トレーラー:https://youtu.be/aYmhHWj4X-8?si=Fv3u_0C7Q-O8CPyG

■『Sky 星を紡ぐ子どもたち』とは

「Sky 星を紡ぐ子どもたち」 は、iOS・Android・Nintendo Switch・PlayStation・Steamで大好評配信中のソーシャルアドベンチャーゲームです。誰でも直感的に遊べる設計でありながら、心を揺さぶり、他人とのつながりを感じ、感情を共有する体験となること、そしてそれにより寛容や思いやりの輪を広げ、現実世界においても良い影響をもたらすこと、「Sky」はこうした理想を掲げて、2019年のリリース以降多くのプレイヤーの心をつかみ、精力的なアップデートが続けられています。世界中でダウンロードは累計2億6千万(2023年5月)を突破しており、2022年9月には日本ゲーム大賞2022の優秀賞を受賞。2023年8月には『最も多くのユーザーが参加したコンサートがテーマの仮想空間』としてギネス世界記録(TM) を更新しました。2022年12月7日から配信開始したPlayStation版、2024年4月10日からアーリーアクセスが開始されたSteam版により、今後ますますSkyの世界は広がっていきます。これからも多くの方に楽しんでいただき、いつまでも愛されるような作品を作ってまいります。

■thatgamecompany

thatgamecompanyは、幅広く受け入れられ、芸術的で、感情的で、豊かな体験の開発に取り組んでいます。これまでに生み出してきた「flOw」「Flowery」「風ノ旅ビト」「Sky 星を紡ぐ子どもたち」などの作品は多数のアワードで評価いただき、スミソニアン・アメリカ美術館の常設コレクションに認定されるなど、世界中のギャラリーや美術館にも展示されています。ゲームで実現出来るエモーショナルな体験の可能性を広げていくことで、年齢、文化、背景を越えて、あらゆる方々に楽しまれ、愛されるエンターテイメントをつくっていきます。

