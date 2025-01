【Tiffany&Co.】キャメロン・ディアスが、Netflix映画「バック・イン・アクション」のロンドンでのフォトコールにてティファニーを纏い登場

ティファニー・アンド・カンパニー・ジャパン・インク

2025年1月17日(カリフォルニア州ロサンゼルス現地時間) ― 2025年1月17日(金)にイギリス・ロンドンで開催された「バック・イン・アクション」(Netflix映画、1月17日より配信開始)のフォトコールにて、キャメロン・ディアスがティファニーのネックレス、ピアス、バングルを美しく着用しています。

Photo: Getty Images

キャメロン・ディアスが着用したジュエリーの詳細は下記をご覧ください。

Tiffany HardWear medium link necklace in yellow gold

Tiffany Lock earrings in yellow gold

Tiffany Lock bangle in yellow and white gold with half pave diamonds

