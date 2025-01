日本最大級のインフルエンサーフリーマーケット「RE FASHION MARKET」を WEGO古着卸倉庫にて開催！

株式会社ウィゴー

株式会社ウィゴー(本社:東京都港区芝浦 代表取締役社長:園田恭輔) では、株式会社HAGI(所在地:大阪市北区中之島 代表:岡本萌花・山本あかり)が運営する、総フォロワー数600万人超えのインフルエンサーによる若者向けフリーマーケット「RE FASHION MARKET」を大阪府箕面市で展開している総床面積約3000平方メートル の自社古着倉庫「WEGO古着卸倉庫」にて、 1月25日(土)・26日(日)の2日間開催致します。

「RE FASHION MARKET」とは

日本最大級のインフルエンサーフリーマーケットです。

このイベントは大学生が企画から運営までを行い、若者がリュース商品に触れる機会を提供し、持続可能な社会の実現を目指しています。インフルエンサーのもう着なくなったオシャレで綺麗な洋服がお得な値段で購入できるのが特徴です。これまでに全国で40回以上開催され、500人以上のインフルエンサーが出演しています。

今回開催するイベントでは、2日間で約40名のインフルエンサーが出店。約50点の私物アイテムを持ち寄り販売を行う他、 WEGOが仕入れた古着から各インフルエンサーがセレクトしたWEGO VINTAGE商品の販売も行います。

また、先着300名様を対象にインフルエンサーと撮影ができるチェキ会も同時開催致します。

【開催日】1月25日(土)・1月26日(日)

【時 間】14:00~18:00 ※入場時間はチケットの種類によって異なります。

【会 場】WEGO古着卸倉庫

〒562-0035 大阪府箕面市船場東2-1-8

※北大阪急行「箕面船場阪大前駅」1番出口より徒歩2分

【入場料】

・VIPチケット 2,200円(税込) ※開始14時すぐ入場可能

・NORMALチケット 1,100円(税込) ※15時から入場可能

・LATEチケット 無料 ※17時から入場可能

※入場には事前にチケット購入が必要です。チケットはイベントHP(https://www.refashionmarket.com/)よりご購入いただけます。

【参加インフルエンサー】

※1日目と2日目で参加されるインフルエンサーの方は異なります。

【チェキ会】

インフルエンサーと撮影できるチェキ会も同時開催!

料金:チェキ1枚 1,100円(税込)~

※インフルエンサーにより料金が異なります。 1人のインフルエンサーにつき5枚までとさせていただきます。

※チケットはイベントHP(https://www.refashionmarket.com/)よりご購入いただけます。

※先着300枚となります。

■株式会社HAGI

「衣類を捨てるのではなく、必要な人に購入してもらうことで『私のいらないものはだれかの必要なもの』ということを再認識してもらい、RE FASHION MARKETでのフリマの売買を通して若者がコミュニケーションを楽しむと同時にリユース意識を高め持続可能な社会の貢献を目指す学生企業です。

代表:岡本萌花・山本あかり

目的:「RE FASHION MARKET」の企画・運営

設立:2021年3月

所在地:大阪市北区中之島4-3-20

公式Instagram:https://www.instagram.com/re_fashion_market

公式HP・チケット購入はこちら:https://www.refashionmarket.com

株式会社ウィゴー

Lifestyle Culture Storeである【WEGO】を全国に約170店舗展開。

コーポレートスローガンに『YOUR FAN(あなたのファンになる)』をかかげ、ファッション、カルチャー、ライフスタイルと多岐にわたった商品開発や店頭イベントなど、そのストリートカルチャーや様々な界隈へのキュレーション力、プロジェクト支援など、若者から絶大な支持を得ている。

また、【WEGO】の他、様々な視点からアーティストをプロデューサーやディレクターに起用したブランドを多数展開。

音楽レーベル【Manhattan Records(マンハッタン レコード)】や芸能プロダクションとして近年話題のアーティストを発掘している株式会社レキシントンタレントマネージメントを子会社に持つ。

Corporate Site:https://wego.jp

Official Instagram:@wego_official

Official X (旧Twitter):@WEGO_press

Official TikTok:@wego_official