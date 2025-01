【モクシー大阪本町】2025年2月2日（日）モクシー大阪本町で節分パーティ「OFUKU GOES TO MOXY OSAKA HONMACHI」を開催

マリオット・インターナショナル

モクシー大阪本町(大阪府大阪市中央区瓦町2-2-9 総支配人:溝口シェリー)は、節分と音楽が融合したユニークなイベント「OFUKU GOES TO MOXY OSAKA HONMACHI」を2025年2月2日(日)に開催します。

今年の節分は、1897年以来124年ぶりに2月2日に行われる特別な年です。この歴史的な節目を祝い、日本の伝統文化と現代的なエンターテインメントを楽しむ一夜をお届けします。映画界で数々の受賞歴を誇るエンターテイナーOFUKUをスペシャルゲストに迎え、愉快な豆まきで会場を盛り上げます。豆まきの後は、ギタリスト・DJとして活動するTAKEHIRO氏がダンスミュージックで皆さまを笑顔に。OFUKUも一緒に会場を盛り上げてくれます。また、当日は特別メニューとして「MOXY恵方巻」をご用意!2025年の恵方、西南西を向きながら縁起担ぎをお楽しみください。イベントと宿泊のがパッケージになった1日限定の宿泊プランもご用意しております。

124年ぶりのこの特別な節分。OFUKUとともに新しい年の幸運を呼び込み、モクシー大阪本町で笑顔溢れる節分を!

2月2日開催!OFUKUと一緒に124年ぶりの特別な節分パーティ「OFUKU GOES TO MOXY OSAKA HONMACHI」【イベント概要】- 日時: 2025年2月2日(日)17:00~19:00 豆まきセッション with OFUKU19:00~22:00 DJナイト with TAKEHIRO&OFUKU- 会場: モクシー大阪本町 Moxy Cafe & Bar 大阪府大阪市中央区瓦町2-2-9- 料金: 一般入場料: \3,500 宿泊ゲスト: \2,000、お子様料金(12歳以下)\500※予約不要。料金にはドリンク2杯とMOXY恵方巻やフィガーフード(ビュッフェ形式)が含まれます。

【宿泊パッケージ概要】- パッケージ名:お福×モクシー大阪本町 節分コラボイベントパッケージ- 宿泊期間:2025年2月2日~2025年2月3日(1泊限定)- 予約期間:2025年1月13日~2025年2月2日- 内容:上記のイベント参加料金、ウェルカムドリンク1人1杯が含まれた朝食なし素泊まりのプランです- 部屋タイプ:全部屋ご予約可能(シークレットベースルーム、スリーパークイーンルーム、スリーパーツインルーム、シグネチャークイーンルーム、シグネチャーキングルーム、シグネチャーツインルーム)- 販売価格:\23,595 ~/ 1泊 (税・サービス料込み)- オンライン予約は公式サイト(https://www.marriott.com/ja/offers/ofuku-and-moxy-collaboration-package-off-149756/osaox-moxy-osaka-honmachi?propertycode=osaox)よりwww.marriott.com/ja/hotels/osaox-moxy-osaka-honmachi【OFUKUとは?】

OFUKU(お福)は、江戸時代から日本に伝わる福の象徴です。「お福」の起源は、神代の昔、天の岩戸を開き世に光を戻したアメノウズメに由来しています。OFUKUは道化として人を笑わせ、「生きていればこそ。そう願えばそうなる」という言葉を信条に、400年近くも生き続けています。江戸時代の明暦の大火で母と生き別れた悲しい過去を持ちながらも、人々に笑顔と希望を届ける存在として生きています。過去世界の映画祭で多数賞を受賞するなど、映画役者としてもグローバルに活躍中。当イベントではそんな世界を股にかけるエンターテイナーOFUKUが豆まきを担当し、ポジティブで笑い溢れる特別な夜を演出します。

https://ofuku.tv/

【モクシー大阪本町について】

世界最大のホテルチェーン、マリオット・インターナショナルが手掛ける遊び心満載の新ホテルブランド『Moxy Hotels (モクシー・ホテル)』の日本初上陸の拠点として、2017年11月1日にオープン。大阪の主要駅である本町駅近くに位置し、梅田エリアや大阪城、心斎橋、難波エリアへのアクセスも抜群です。併設の24時間営業のカフェ&バーでは、宿泊者以外も利用できるイベントやDJナイトが開催され、大阪の新しい注目スポットとして知られています。

モクシー大阪本町に関する詳しい詳細は公式サイトおよびSNSをご覧ください。

- 公式サイト: https://www.marriott.co.jp/hotels/travel/osaox-moxy-osaka-honmachi/- インスタグラム: https://instagram.com/moxyosaka/- フェイスブック: https://www.facebook.com/moxyosakahonmachi- ハッシュタグ: #atthemoxy #moxyosakaMOXYバーロビーシグネチャーツインの客室外観【イベント&ご予約に関するお問い合わせ】

モクシー大阪本町

大阪府大阪市中央区瓦町2-2-9

ホテル代表TEL.06.6204.5200