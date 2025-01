2025年度 ″Asia′s 40 Under 40″ に株式会社AnfiniのCEO橋本純が選出

株式会社Anfini

株式会社Anfini(本社:東京都港区、代表取締役:橋本 純)の代表取締役(CEO)橋本純が、全世界で160万人以上の購読者を誇るビジネス誌『TradeFlock』が選定する2025年度版 "Asia’s 40 Under 40" に選出されました。

■ インタビュー記事

‘Asia’s 40 Under 40 - Anfini Co., Ltd. Founder & CEO Jun Hashimoto(https://www.tradeflockasia.com/magazine-asias-40-under-40/#flipbook-df_6837/58/)

■ 受賞者コメント

「この度は“Asia's 40 Under 40" に選出いただき、大変光栄に存じます。この賞は、Anfiniの成長を評価いただいた結果であり、社員全員の努力の賜物であると深く感じています。32歳の未熟な私一人でAnfiniという企業を率いることの難しさを常に痛感しています。特に、会社が成長するにつれ、全てを一人で掌握するのは不可能であり、私の経営哲学として『自分の苦手を正確に見極め、周囲に率直に打ち明け、社員に委ねる勇気を持つこと』を大切にしています。今後も社員一人ひとりと真摯に向き合い、それぞれの強みを活かした最適なポジションや役割を提供し続けることで、Anfiniの成長をさらに加速させていきたいと考えています。」

■ 受賞者プロフィール

新卒で大手コンサルティングファームに入社後、数々の成長戦略・事業戦略策定プロジェクトに従事し、同期内最速昇進。「社員の幸福を最優先にする新世代のコンサルティングファーム」を掲げ、株式会社Anfiniを設立。現在はデータドリブン経営支援の第一人者として、デジタル戦略策定からERP導入プロジェクトまで、数多くのプロジェクト責任者を務める。

詳細: Jun Hasimoto’s Profile(https://www.linkedin.com/in/anfiniceo/)

■ 株式会社Anfini

大手コンサルティングファーム出身者によって設立された総合コンサルティングファームです。"コンサルティング" × "教育" × "新規事業"の3事業を軸に、従来の枠にとらわれない多角的な視点で、クライアントの成長を全面的にサポートします。2024年度より2年連続ベストベンチャー100受賞。

【サービスサイト】

- OneConnect(https://oneconnect-anfini.com/)【業界初】コンサル業界のすべての情報を集約した統合型プラットフォーム- フリーコンサルの窓口(https://oneconnect-anfini.com/fcm/top)1clickで全国のエージェントと繋がる、フリーコンサルタント向け案件紹介サービス- SAP Consult Labo(https://sap-consul.jp/)現役コンサルタントによるSAP特化型の総合情報メディア

【会社概要】

本社所在地:〒105-0001 東京都港区虎ノ門5-9-1 麻布台ヒルズ

代表者:代表取締役 橋本 純(Jun Hashimoto)

資本金:10,000,000円

設立年月日:2021年5月7日

電話番号:03-4362-7810

公式HP:https://anfini-group.com

採用特設HP:https://anfini-recruit.net