ALSI¡¡¥¯¥é¥¦¥É·¿·ÐÈñÀº»»¥µー¥Ó¥¹¡ÖBIZUTTO·ÐÈñ¡×¤¬¡ÖKyashË¡¿ÍÁ÷¶â¥µー¥Ó¥¹¡×¤ÈÏ¢·È
¡¡¥¢¥ë¥×¥¹ ¥·¥¹¥Æ¥à ¥¤¥ó¥Æ¥°¥ìー¥·¥ç¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÂçÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§±ÊÁÒ ¿ÎºÈ¡¢°Ê²¼ALSI¡Ì¥¢¥ë¥·ー¡Í¡Ë¤Ï¡¢¥¯¥é¥¦¥É·¿·ÐÈñÀº»»¥µー¥Ó¥¹¡ÖBIZUTTO¡Ê¤Ó¤º¤Ã¤È¡Ë·ÐÈñ¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢³ô¼°²ñ¼ÒKyash¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Âë¼è ¿¿°ì¡Ë¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¥¢¥×¥ê¡ÖKyash¡×¤È¤ÎÏ¢·È¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¡ÖKyashË¡¿ÍÁ÷¶â¥µー¥Ó¥¹¡×¤ò³èÍÑ¤·¤¿½¾Íè¤Î¶ä¹Ô¸ýºÂ¸þ¤±¤ÎÁ÷¶â¥µー¥Ó¥¹¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢Kyash¥¢¥×¥ê¤Ø¤ÎÁ÷¶â¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢·ÐÈñÀº»»¤Î¿×Â®²½¤ä¥³¥¹¥Èºï¸º¡¢½¾¶È°÷¤Î¥µー¥Ó¥¹¸þ¾å¤ò¼Â¸½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÄó¶¡³µÍ×¡Û
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/25498/table/173_1_140b9d397fa5ed414919c9ab822e3f0e.jpg ]
*ÅÅ»Ò¥Þ¥Íー¡§Kyash¥¢¥×¥ê¤Ç¤Ï¡ÖKyash¥Þ¥Íー¡×¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢·èºÑ¡¦Á÷¶â¡¦½Ð¶â¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ë»Ä¹â¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢Kyash¥¢¥×¥ê¤ÇÁ÷¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ËÜ¿Í³ÎÇ§ºÑ¤ß¤ÎKyash¥Þ¥Íー¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£BIZUTTO·ÐÈñ¤ÈKyash¤¬Ï¢·È¤·¤¿ÇØ·Ê
¡¡¶áÇ¯¡¢´±Ì±¤òµó¤²¤¿¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹²½¤¬²ÃÂ®¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢´ë¶È¤Î·ÐÈñÀº»»¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢½¾Íè¤Î¶ä¹Ô¸ýºÂ¤Ø¤Î¸½¶â¿¶¹þ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÅÅ»Ò¥Þ¥ÍーÁ÷¶â¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëÆ°¤¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢BIZUTTO·ÐÈñ¤ÎÍøÍÑ´ë¶È¤«¤é¤â·ÐÈñÀº»»¤Î¿×Â®²½¤ä¥³¥¹¥Èºï¸º¡¢¤Þ¤¿¡¢½¾¶È°÷ÉéÃ´·Ú¸º¤Ë¤â·Ò¤¬¤ëÁ÷¶â¥µー¥Ó¥¹¤Î³È½¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÍ×Ë¾¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£BIZUTTO·ÐÈñ¤ÈKyashË¡¿ÍÁ÷¶â¥µー¥Ó¥¹¤ÎÏ¢·È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡BIZUTTO·ÐÈñ¤ÈKyashË¡¿ÍÁ÷¶â¥µー¥Ó¥¹¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¡¢·ÐÍýÃ´Åö¼Ô¤Ï½¾¶È°÷¤«¤é¿½ÀÁ¤Î¤¢¤Ã¤¿·ÐÈñÀº»»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ BIZUTTO·ÐÈñ¤«¤éÁ÷¶â¥Çー¥¿¤ò¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤·¡¢ ¡ÖKyashË¡¿ÍÁ÷¶â¥µー¥Ó¥¹¡×¤Î´ÉÍý²èÌÌ¤Ë¥¢¥Ã¥×¥íー¥É¤¹¤ë¤À¤±¤Ç´ÊÃ±¤Ë½¾¶È°÷¤Î¶ä¹Ô¸ýºÂ¤Þ¤¿¤ÏKyash¥¢¥×¥ê¤ËÁ÷¶â½èÍý¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢£KyashË¡¿ÍÁ÷¶â¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¶ä¹Ô¸ýºÂ¤äKyash¥¢¥×¥ê¤ØË¡¿Í¤«¤é¸Ä¿Í¡¢Ë¡¿Í¤«¤éË¡¿Í¤Ø¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Õ¥¡ー¥¹¥È¤«¤Ä¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÊÁ÷¶â¤òÄã¥³¥¹¥È¤Ç¼Â¸½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£½é´üÈñÍÑ0±ß¤Ç¿¶¹þ¼ê¿ôÎÁ¤ä´ÉÍý¥³¥¹¥È¤¬ºï¸º¤Ç¤¡¢24»þ´Ö365Æü¡Ê¸¶Â§¡ËÂÐ±þ¤ÎÁ÷¶â¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥·¥ó¥×¥ë¤Ê´ÉÍý²èÌÌ¤Ë¤è¤ê¡¢¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â´ÊÃ±¤ËÁàºî¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ >>https://www.kyash.co/biz/payout
*¶ä¹Ô¸ýºÂ¤Ø¤ÎÁ÷¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤Î¾õ¶·¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢ÂÐ±þ¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Kyash¥¢¥×¥ê¤Ø¤ÎÅÅ»Ò¥Þ¥Íー¤ÎÁ÷¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢½¾¶È°÷¤Ï¼õ¤±¼è¤Ã¤¿ÅÅ»Ò¥Þ¥Íー¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Þ¤¿¤Ï¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¤Ç¤Î·èºÑ¤Î¤Û¤«¡¢ATM¤Ç¸½¶â²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡ãKyash¥¢¥×¥ê¤Ø¤ÎÅÅ»Ò¥Þ¥ÍーÁ÷¶â¸å¤ÎÍøÍÑ¥¤¥áー¥¸¡ä
¢£BIZUTTO·ÐÈñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡BIZUTTO·ÐÈñ¤Ï¡¢Áàºî¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤ò¸«¤Ê¤¯¤Æ¤âÄ¾´¶Åª¤ËÁàºî¤¬¤Ç¤¤ë¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¡¢ÆþÎÏÊä½õµ¡Ç½¤äÆþÎÏ¥ß¥¹¤òËÉ¤°¥Á¥§¥Ã¥¯µ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤¿¡¢»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥¯¥é¥¦¥É·¿·ÐÈñÀº»»¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¡¡2Ç¯ÌÜ°Ê¹ßÈ¾³Û¤ä¥°¥ëー¥×´ë¶È°ì³ç·ÀÌó¤Ë¤è¤ëÈñÍÑÉéÃ´¤Î·Ú¸º¤È¤¤¤Ã¤¿»È¤¤Â³¤±¤ä¤¹¤¤¿·¤·¤¤²Á³ÊÂÎ·Ï¤È¡¢¡Ö¥Úー¥Ñー¥ì¥¹¡×¡Ö¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹¡×¡Ö¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¥ì¥¹¡×¤Î¡È3¤Ä¤Î¥ì¥¹¡É¤Ç´ë¶È¤ÎDX¤ò¶¯ÎÏ¤Ë¿ä¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£
À½ÉÊ¾ÜºÙ >>https://portal-keihi.bizutto.com/
¢£³ô¼°²ñ¼ÒKyash¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡Kyash¤Ï¡¢¡Ö²ÁÃÍ°ÜÆ°¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¤òÁÏ¤ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¤ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¹¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¥¢¥×¥ê¡ÖKyash¡×¤ÎÄó¶¡¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Â¿ÍÍ¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤äÁÛ¤¤¤¬¼«Í³¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¡Ö¿·¤·¤¤¤ª¶â¤ÎÊ¸²½¡×¤ÎÁÏÂ¤¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
URL¡§https://www.kyash.co/
¢£¥¢¥ë¥×¥¹ ¥·¥¹¥Æ¥à ¥¤¥ó¥Æ¥°¥ìー¥·¥ç¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¥¢¥ë¥×¥¹ ¥·¥¹¥Æ¥à ¥¤¥ó¥Æ¥°¥ìー¥·¥ç¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊALSI¡Ì¥¢¥ë¥·ー¡Í¡Ë¤Ï¡¢ÅÅ»ÒÉôÉÊ¤È¼ÖºÜ¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥¢¥ë¥×¥¹¥¢¥ë¥Ñ¥¤¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¡¢1990Ç¯¤ËÀßÎ©¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£À½Â¤¶È¤Î¸½¾ì¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¡Ö¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¡×¤Î»×ÁÛ¤ò¸¶ÅÀ¤Ë¡¢¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡×¡Ö¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡×¡Ö¥Õ¥¡ー¥à¥¦¥§¥¢¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡×¡ÖAI¡¦IoT¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡×¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤âALSI¤Ï¡¢IT´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤ËÁÇÁá¤¯½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î´ë¶È¶¥ÁèÎÏ¶¯²½¤È¶ÈÌ³²þ³×¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñ¼ÒÌ¾¤ª¤è¤Ó¾¦ÉÊÌ¾¤Ï³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¥¢¥ë¥×¥¹ ¥·¥¹¥Æ¥à ¥¤¥ó¥Æ¥°¥ìー¥·¥ç¥ó³ô¼°²ñ¼Ò
´ÉÍýÉô¡¡¹Êó²Ý¡¡ÅÄÂå¡¦µÈ°æ
TEL¡§03-5499-8181¡¡FAX¡§03-3726-7050¡¡E-mail¡§pr@alsi.co.jp
¢©145-0067 ÅìµþÅÔÂçÅÄ¶èÀãÃ«ÂçÄÍÄ®1-7 ¡¡ URL¡§ https://www.alsi.co.jp/
https://prtimes.jp/a/?f=d25498-173-1b4bd5890f29ecb3531a267ef03ddac8.pdf