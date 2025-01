3月29-30日開催「ASIA esports EXPO」　大会アンバサダー、出場チーム、チケット情報などの情報を解禁！

株式会社中日新聞社

愛知・名古屋eスポーツ活性化推進委員会(中日新聞社、CBCテレビ、中部テレコミュニケーション(ctc)、愛知eスポーツ連合で構成)は、2025年3月29日(土)、30日(日)の2日間、Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場)にて新たなeスポーツの祭典「ASIA esports EXPO」を開催いたします。既報の開催概要、競技タイトルに加え、今回新たに、大会アンバサダー、出場選手、メインステージ観覧席のチケット情報などの最新情報を解禁いたします。

こく兄、野々宮ミカなど人気インフルエンサーの大会アンバサダー就任に加え、話題沸騰中の『ACTORS☆LEAGUE in Games』選抜チームの出場が決定するなど、見どころ目白押しの「ASIA esports EXPO」に是非ご注目ください。

【大会アンバサダー紹介】

■こく兄(REJECT格闘ゲーム部門総合プロデューサー兼ストリーマー)

<プロフィール>

2000年代、Street Fighter III 3rd strikeのトッププレイヤーとして名を馳せたが現在では生配信おもしろ企画おじさんとして活動中。

■野々宮ミカ(MC/タレント)

<プロフィール>

G-STAR.PRO所属 。「アラサーゲーマー女子」としてゲームプレイは勿論、「レインボーシックスシージ(R6S)」をはじめ様々なゲームタイトルの大会やイベント等MCを国内外で行う。近年ではゲーム業界に限らず幅広い分野のMCとしても活躍。他にもバラエティ、舞台やドラマ等、タレントとしても幅広く媒体に出演している。

■高野洸(『ACTORS☆LEAGUE in Games』プロデューサー)

<プロフィール>

ミュージカル「刀剣乱舞」(膝丸役)、舞台「ヒプノシスマイク」(山田一郎役)、2023 年には帝国劇場皮切りの舞台「キングダム」(主演:信役)、ドラマ「くるり~誰が私と恋をした?~」(TBS)、「ゴーストヤンキー」(MBS)、「君とゆきて咲く~新選組青春録~」(テレビ朝日)、「過保護な若旦那様の甘やかし婚」(MBS)、「顔に泥を塗る」(テレビ朝日)、「オクトー~感情捜査官 心野朱梨~Season2」(読売)、「放課後カルテ」(日本テレビ)に出演し、俳優としても活躍。音楽活動では 2019 年 1 月に「LOVE STORY」でソロ CD デビュー。12 月 4 日に、3rd アルバム「Advance」をリリースし、5 周年の集大成となるライブツアー『高野洸 5th Anniversary Live Tour「mile」~2nd mile~』を 12 月から開催中。

【メインステージ イベント詳細】

<内容>

4つの人気競技タイトル(「eFootball(TM)」、「ストリートファイター6」、「Pokemon UNITE」、「グランツーリスモ7」)において、各チームがプライドをかけて激戦を繰り広げます。

<出場チーム>

以下の4チームが出場し、各競技タイトルにて対決します。

1. ACTORS☆LEAGUE in Games 選抜チーム

『ACTORS☆LEAGUE in Games』よりリーダー・高野洸率いる選抜チームが出場。

3月29日出場メンバー = 高野洸、櫻井圭登、寺山武志、松田昇大(予定)

3月30日出場メンバー = 高野洸、阿部顕嵐、寺山武志、廣野凌大、松田昇大(予定)

2.eスポーツプロ選手

プロeスポーツチーム「名古屋NTPOJA」所属選手ほかプロeスポーツ選手が出場。

3.社会人代表チーム

事前の予選を突破した一般参加の強者たちがチームを組み、プロ選手たちに挑みます。

4.ExCROSS BLUE LEAGUE代表チーム

事前の予選を勝ち抜いた「学生最強」チーム。大会の台風の目となるか。

<ステージMC>

こく兄、野々宮ミカ

<競技タイトル>

3月29日(土)=「eFootball(TM)」、「ストリートファイター6」

3月30日(日)=「Pokemon UNITE」、「グランツーリスモ7」

※各タイトルの詳細は下記をご参照ください。

「eFootball(TM)」

(C)Konami Digital Entertainment

パブリッシャー: コナミデジタルエンタテインメント

ジャンル: サッカーゲーム

対応デバイス: PlayStation(R)5、PlayStation(R)4、XBOX、PC

長らく『ウイニングイレブン』として世界中でプレイされていたタイトルが名称改名。基本プレイ料無料となり、より多くのファンを獲得。サッカーゲームの金字塔。

「ストリートファイター6」(C)CAPCOM

パブリッシャー: カプコン

ジャンル: 対戦格闘ゲーム

対応デバイス: PlayStation(R)5、PlayStation(R)4、XBOX、PC

1990年代に、『ストII』がアーケードや家庭用ゲームとして大ブレイク。前作から7年ぶりの新作となる今作は、ワンボタンで必殺技が出せる新操作を搭載し、新規参入者が増加。幅広い世代から人気を博している。

「Pokemon UNITE」(C)2021 Pokemon. (C)1995-2021 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc. (C)2021 Tencent.

パブリッシャー: 株式会社ポケモン他

ジャンル: チーム戦略バトル

対応デバイス: スマートフォン、Switch

ポケットモンスター初のチーム戦略バトルゲーム。5vs5の対戦で、制限時間内により多くのポイントを獲得したチームが勝利となる。

「グランツーリスモ7」(C) 2024 Sony Interactive Entertainment Inc. Developed by Polyphony Digital Inc. Manufacturers, cars, names, brands and associated imagery featured in this game in some cases include trademarks and/or copyrighted materials of their respective owners. All rights reserved. Any depiction or recreation of real world locations, entities, businesses, or organizations is not intended to be or imply any sponsorship or endorsement of this game by such party or parties. "Gran Turismo" logos are registered trademarks or trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc.

パブリッシャー: ソニーインタラクティブエンターテインメント

ジャンル: リアルドライビングシミュレーター

対応デバイス: PlayStation(R)5、PlayStation(R)4

最新のテクノロジーを使いながらも、シンプルなルールと操作で大人から子供まで気軽にeモータースポーツを体験できる「グランツ―リスモ」シリーズの最新作。

【メインステージ観覧席 チケット情報】

<料金>

S席5,000円(税込)、A席4,000円(税込)、B席3,000円(税込)

<先行発売>

2025年1月20日(月)15:00~1月26日(日)23:59 抽選先行

1. ACTORS☆LEAGUE in Games選抜出演メンバー各ファンクラブ先行

2. 一般先行

・CBCチケットセンター(https://www.funity.jp/cbc-ticket/)

・Boo-Wooチケット(https://l-tike.com/bw-ticket/sport/asiaesoprtsexpo/)

<一般発売>

2025年2月8日(土)10:00~3月23日(日)23:59

・CBCチケットセンター(https://www.funity.jp/cbc-ticket/)

・Boo-Wooチケット(https://l-tike.com/bw-ticket/sport/asiaesoprtsexpo/)

・ローソンチケット(Lコード:42539 https://l-tike.com/order/?gLcode=42539)

<備考>

※ステージ観覧席(有料)はあくまで席指定券であり、無料でも有料席後方から御覧いただけるエリアがございます。

※無料入場エリアには入場制限をかける場合がございます。予めご了承ください。

※再入場可。

※無料入場エリア、指定席エリアともに年齢制限はございません。満3歳未満のお子様は、保護者の膝上での観覧は無料です。座席をご利用の場合は、指定席をご購入ください。

※出演者並びにスケジュール変更の際は何卒ご了承くださいませ。出演者変更の場合でも他日への変更・払い戻しはいたしかねます。

※開催公演に関しては理由の如何を問わず、チケット購入後のキャンセル・変更・払い戻しは一切できません。予めご了承ください。

<車いすにてご来場のお客様へ>

本公演は車いす席を販売しております。ご購入ご希望の方は、一般発売日以降、

CBCテレビ事業部 052-241-8118(平日10:00~18:00)までお問い合わせ下さい。

付き添いの方が同伴される場合は、付き添いの方の分も含めチケットをお買い求め下さい。席数には限りがございます。

【EXPOエリア イベント詳細】

<内容>

入場無料で誰でも楽しめるEXPOエリア。メインステージでもバトルを繰り広げる人気タイトル「ポケモンユナイト」や協賛企業による体験・PRブースが多数出展。また、Red Bull主催の「ストリートファイター6」コミュニティイベントを同時開催。休憩ができる飲食コーナーなども設置予定です。

<目玉イベント>

1.「ポケモンユナイト」ブースでは、同日に東京で開催される「Pokemon UNITE Asia Champions League 2025」のオフライン決勝「PUACL2025 FINALS」の様子を配信中継いたします。アジア王者が決定する瞬間をみんなで見届けよう!

2.「GOOD 8 SQUAD × Red Bull STREET FIGHTER6対戦会(仮)」を開催。 ストリートファイターリーグにおいてグランドファイナルに進出した強豪チーム「GOOD 8 SQUAD」メンバー+ゲストと対戦できる貴重なチャンス!