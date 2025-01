【KUNDAL(クンダル)】、韓国オーガニックビューティーブランド【NACIFIC】を買収

The Skin Factory Co., Ltd.

「KUNDALと共に本来の美しさを追求できる世界へ」をスローガンとする韓国ライフスタイルブランド「KUNDAL(クンダル)」は、2025年1月より韓国オーガニックビューティーブランド「NACIFIC」を買収したと発表いたしました。

この買収により、The Skinfactory Co., Ltd.(KUNDALおよびNACIFICの運営会社)は、韓国ビューティー産業の国際的な事業拡大をさらに加速させることを目指しています。

「KUNDAL(クンダル)」について

「KUNDAL(クンダル)」は、「KUNDALと共に本来の美しさを追求できる世界へ」をスローガンとする韓国発パーソナルケアブランドです。自然との調和を重視し、全ての家庭に高品質なパーソナルケア商品を提供することを目指しています。

■KUNDAL人気商品ハニー&マカデミアネイチャーシャンプー500ml

自然由来原料にこだわり頭皮と髪に優しくディープクレンジングができるシャンプー



代表的な成分としては「はちみつエキス*1」が配合され髪にうるおいやツヤを与えるサポートをし、まとまりのある髪を目指します。

ハニー&マカデミアプロテイントリートメント500ml

損傷された毛髪にデイリー集中ケアができるトリートメント



低分子タンパク質(LPP)や加水分解ダイズタンパク*2、6種類の植物由来オイル*3を配合し、髪に必要なうるおいと栄養を補い、健やかな髪の維持をサポートします。

*1保湿成分

*2毛髪保護成分

*3保湿成分

「NACIFIC(ナシフィック)」について

NACIFIC、自然と共に美しさを追求する韓国のスキンケアブランド

韓国発のスキンケアブランド「NACIFIC(ナシフィック)」は、自然由来の成分を活用した製品開発を通じて、世界中の消費者に愛されています。ブランドの哲学である「自然がもたらす美しさ」は、持続可能な研究と環境保護への取り組みから生まれるものです。

■NACIFIC人気商品フレッシュハーブオリジンセラム100ml

ベストセラー製品で築かれた信頼

NACIFICの看板商品「フレッシュハーブオリジンセラム(通称:ヨックセラム)」は、肌のバランスを整えるのを目指し、多機能美容液として、スキンケア市場で大ヒット。特に敏感肌やトラブル肌に悩む方々に支持され、肌の内側から輝きを引き出すことをサポートする商品として評価されています。この製品は、ブランドの信頼構築の礎となるだけでなく、自然派スキンケアの象徴ともいえる存在です。

■NACIFICブランド理念

環境に配慮したブランド理念

NACIFICは、環境保護を意識した製品開発を重視。自然由来の成分を厳選しながら、化粧品製造の過程でエコフレンドリーな取り組みを行っています。この持続可能な姿勢は、消費者との信頼関係をさらに強固にしています。

■公式SNS- KUNDAL JAPAN公式 Instagram : https://www.instagram.com/kundal.japan/- KUNDAL JAPAN公式 X : https://x.com/kundal_japan- NACIFIC JAPAN公式 Instagram: https://www.instagram.com/nacificofficial.jp/- NACIFIC JAPAN公式 : https://x.com/NacificJapan■公式オンラインショップ- Qoo10 KUNDAL公式日本ストア:https://www.qoo10.jp/shop/KUNDAL_JAPAN- Qoo10 KUNDAL公式ストア:https://www.qoo10.jp/shop/kundal_official- 楽天 KUNDAL日本ストア:https://www.rakuten.co.jp/kundal-japan/- 楽天 KUNDAL楽天市場店:https://www.rakuten.co.jp/kundal/- Qoo10 NACIFIC 公式ショップ:https://www.qoo10.jp/shop/nacificshop- 楽天 NACIFIC公式楽天市場店:https://www.rakuten.co.jp/nacific-official/

The Skinfactory Co., Ltd

URL:https://kundal.co.kr/(https://kundal.co.kr/)

Mail:obmkt@theskinf.com