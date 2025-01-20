気分に合わせてセレクトできる『スマホケース＆ストラップ』が1/16(木)入荷しました。ハイクオリティなアクセサリーやファッション雑貨をプチプライスで販売しております。

写真拡大 (全6枚)

株式会社エンドレス

今や日常で欠かせないスマートフォン。
気分に合わせてセレクト出来る、トレンド感溢れるスマホアクセサリーをご紹介します。


ネコ好きさんには必見の可愛らしいネコモチーフのスマホケース。
背面がクリアなデザインなので、スマホ本体の色を活かすだけでなく、
お気に入りの写真やシールを入れて、推し活アレンジも楽しめちゃいます。





商品名：ネコモチーフスマホケース / iPhone7.8対応
品番：LMP10-2411-0433
価格：\550 (税込)
バリエーション：ブラウン(BRN)/ピンク(PNK)/ブルー(BLU)/グレー(GRY)/ブラック(BLK)
商品ページ：https://lunaearth.jp/collections/other/products/lmp10-2411-0433



商品名： LMP10-2411-0434
品番：ネコモチーフスマホケース / iPhone14対応
価格：\550 (税込)
バリエーション：ブラウン(BRN)/ピンク(PNK)/ブルー(BLU)/グレー(GRY)/ブラック(BLK)
商品ページ：https://lunaearth.jp/collections/other/products/lmp10-2411-0434



商品名：ネコモチーフスマホケース / iPhone15対応
品番：LMP10-2411-0435
価格：\550 (税込)
バリエーション：ブラウン(BRN)/ピンク(PNK)/ブルー(BLU)/グレー(GRY)/ブラック(BLK)
商品ページ：https://lunaearth.jp/collections/other/products/lmp10-2411-0435




手編み風の温かみあるデザインに、カラフルなお花モチーフがポイントのスマホストラップ。
持つだけでトレンド感がアップし、スマホの持ち運びが楽しくなります。
ちょっとしたギフトにもぴったりのアイテムです。





商品名：ホルダー付きスマホストラップ / フラワー
品番：LMP10-2410-0425
価格：\660 (税込)
バリエーション：BRN/ORG/PNK/DPK/PPL/BLU/BLK
商品ページ：https://lunaearth.jp/collections/other/products/lmp10-2410-0425




スタイリッシュにスマホを持ち歩ける、存在感抜群のフリルデザインのスマホストラップ。
コーディネートのアクセントにもなります。
日常使いにも便利で、これひとつでスマホがもっと使いやすくなります。




商品名：ホルダー付きスマホストラップ / フリル
品番：LMP10-2409-0416
価格：\880 (税込)
バリエーション：ライトベージュ(LBE)/ブラック(BLK)
商品ページ：https://lunaearth.jp/collections/other/products/lmp10-2409-0416




商品名：ホルダー付きスマホストラップ / パール付チュール
品番：LMP19-2409-0380
価格：\1,100 (税込)
バリエーション：ホワイト(WHT)/マルチ(MLT)
商品ページ：https://lunaearth.jp/collections/other/products/lmp19-2409-0380





1/16(木)発売の新商品は下記URLからご覧いただけます。


https://lunaearth.jp/collections/new-arrival





LUNA＝ 月　EARTH = 私たち
LUNAはやさしい光でEARTHを照らし、そしてその美しさで心を癒します。
LUNA EARTHは私たちにいつも寄り添いきらきらと輝かせてくれる、 そんなアクセサリーショップを目指し誕生しました。

どんなシーンにも寄り添う新しいプチプラアクセサリーをお届けします。

全ての人に安全に身に着けていただきたいという思いから
チタンポストピアス・樹脂ピアス・ノンホールピアス・ニッケルフリー・ステンレス等
アレルギーに配慮したアクセサリーもデザイン豊富に取り揃えています。



◆LUNA EARTH ONLINE
https://lunaearth.jp/

◆LUNA EARTH instagram（@lunaearth_official）
https://www.instagram.com/lunaearth_official/

◆LUNA EARTH 展開店舗【常設店】（全国55店舗 2025年1月20日時点）
<東京>
◆原宿店
◆ららぽーと立川立飛店
◆ミッテン府中店
◆東京ドームシティラクーア店
◆イーアス高尾店
◆アトレ亀戸店
◆アトレ大井町店
◆吉祥寺サンロード店
◆アトレ大森店
◆SHIBUYA109渋谷店


◆駒沢大学駅店

＜神奈川＞
◆武蔵小杉東急スクエア店
◆アリオ橋本店


◆ゆめが丘ソラトス店


◆川崎アゼリア店

＜千葉＞
◆柏モディ店
◆イオンモール幕張新都心店
◆セブンパークアリオ柏店

＜埼玉＞
◆ららぽーと富士見店
◆イオンモール北戸田店


◆川越クレアモール店


◆モラージュ蒲浦店



＜北海道＞


◆COCONO SUSUKINO店



＜愛知＞
◆名鉄地下街サンロード店
◆ららぽーと愛知東郷店


◆イオンモール名古屋茶屋店


◆名古屋パルコ店


◆イオンモールナゴヤドーム前店

＜岐阜＞
◆モレラ岐阜

＜京都＞
◆京都新京極店
◆イオンモールKYOTO店

<兵庫>
◆ららぽーと甲子園店
◆神戸マルイ店
◆ピオレ明石店
◆イオンモール伊丹昆陽店

<大阪>
◆戎橋店


◆戎橋2号店
◆ekimo天王寺店
◆ekimo梅田店


◆なんばウォーク店
◆イオンモール四条畷店


◆イオンモール堺北花田


◆イオンモール鶴見緑地


◆イオンモール茨木


◆阪急三番街


◆梅田EST店

＜岡山＞
◆アリオ倉敷店



＜広島＞


◆さんすて福山店



＜愛媛＞
◆イオンモール新居浜店

＜高知＞
◆イオンモール高知店



＜福岡＞
◆アミュエスト博多店
◆ららぽーと福岡


◆天神地下街店

＜宮崎＞
◆アミュプラザみやざき店



＜長崎＞


◆アミュプラザ長崎店



＜熊本＞


◆アミュプラザくまもと

＊店舗へのお問合せ先はSHOP LISTよりご確認いただけます
https://lunaearth.jp/pages/shop-list




- 会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/61261/table/730_1_96e3f390266008ade2f436d97a4b9963.jpg ]
- この件に関するお問い合わせ

株式会社 エンドレス
TEL:0120-468-290（フリーダイヤル）
URL：https://lunaearth.jp/