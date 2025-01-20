気分に合わせてセレクトできる『スマホケース＆ストラップ』が1/16(木)入荷しました。ハイクオリティなアクセサリーやファッション雑貨をプチプライスで販売しております。
今や日常で欠かせないスマートフォン。
気分に合わせてセレクト出来る、トレンド感溢れるスマホアクセサリーをご紹介します。
ネコ好きさんには必見の可愛らしいネコモチーフのスマホケース。
背面がクリアなデザインなので、スマホ本体の色を活かすだけでなく、
お気に入りの写真やシールを入れて、推し活アレンジも楽しめちゃいます。
商品名：ネコモチーフスマホケース / iPhone7.8対応
品番：LMP10-2411-0433
価格：\550 (税込)
バリエーション：ブラウン(BRN)/ピンク(PNK)/ブルー(BLU)/グレー(GRY)/ブラック(BLK)
商品ページ：https://lunaearth.jp/collections/other/products/lmp10-2411-0433
商品名： LMP10-2411-0434
品番：ネコモチーフスマホケース / iPhone14対応
価格：\550 (税込)
バリエーション：ブラウン(BRN)/ピンク(PNK)/ブルー(BLU)/グレー(GRY)/ブラック(BLK)
商品ページ：https://lunaearth.jp/collections/other/products/lmp10-2411-0434
商品名：ネコモチーフスマホケース / iPhone15対応
品番：LMP10-2411-0435
価格：\550 (税込)
バリエーション：ブラウン(BRN)/ピンク(PNK)/ブルー(BLU)/グレー(GRY)/ブラック(BLK)
商品ページ：https://lunaearth.jp/collections/other/products/lmp10-2411-0435
手編み風の温かみあるデザインに、カラフルなお花モチーフがポイントのスマホストラップ。
持つだけでトレンド感がアップし、スマホの持ち運びが楽しくなります。
ちょっとしたギフトにもぴったりのアイテムです。
商品名：ホルダー付きスマホストラップ / フラワー
品番：LMP10-2410-0425
価格：\660 (税込)
バリエーション：BRN/ORG/PNK/DPK/PPL/BLU/BLK
商品ページ：https://lunaearth.jp/collections/other/products/lmp10-2410-0425
スタイリッシュにスマホを持ち歩ける、存在感抜群のフリルデザインのスマホストラップ。
コーディネートのアクセントにもなります。
日常使いにも便利で、これひとつでスマホがもっと使いやすくなります。
商品名：ホルダー付きスマホストラップ / フリル
品番：LMP10-2409-0416
価格：\880 (税込)
バリエーション：ライトベージュ(LBE)/ブラック(BLK)
商品ページ：https://lunaearth.jp/collections/other/products/lmp10-2409-0416
商品名：ホルダー付きスマホストラップ / パール付チュール
品番：LMP19-2409-0380
価格：\1,100 (税込)
バリエーション：ホワイト(WHT)/マルチ(MLT)
商品ページ：https://lunaearth.jp/collections/other/products/lmp19-2409-0380
1/16(木)発売の新商品は下記URLからご覧いただけます。
https://lunaearth.jp/collections/new-arrival
LUNA＝ 月 EARTH = 私たち
LUNAはやさしい光でEARTHを照らし、そしてその美しさで心を癒します。
LUNA EARTHは私たちにいつも寄り添いきらきらと輝かせてくれる、 そんなアクセサリーショップを目指し誕生しました。
どんなシーンにも寄り添う新しいプチプラアクセサリーをお届けします。
全ての人に安全に身に着けていただきたいという思いから
チタンポストピアス・樹脂ピアス・ノンホールピアス・ニッケルフリー・ステンレス等
アレルギーに配慮したアクセサリーもデザイン豊富に取り揃えています。
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◆LUNA EARTH 展開店舗【常設店】（全国55店舗 2025年1月20日時点）
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◆東京ドームシティラクーア店
◆イーアス高尾店
◆アトレ亀戸店
◆アトレ大井町店
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◆駒沢大学駅店
＜神奈川＞
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＜千葉＞
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＜北海道＞
◆COCONO SUSUKINO店
＜愛知＞
◆名鉄地下街サンロード店
◆ららぽーと愛知東郷店
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◆名古屋パルコ店
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＜京都＞
◆京都新京極店
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<兵庫>
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URL：https://lunaearth.jp/