気分に合わせてセレクトできる『スマホケース＆ストラップ』が1/16(木)入荷しました。ハイクオリティなアクセサリーやファッション雑貨をプチプライスで販売しております。

株式会社エンドレス

今や日常で欠かせないスマートフォン。

気分に合わせてセレクト出来る、トレンド感溢れるスマホアクセサリーをご紹介します。





ネコ好きさんには必見の可愛らしいネコモチーフのスマホケース。

背面がクリアなデザインなので、スマホ本体の色を活かすだけでなく、

お気に入りの写真やシールを入れて、推し活アレンジも楽しめちゃいます。

商品名：ネコモチーフスマホケース / iPhone7.8対応

品番：LMP10-2411-0433

価格：\550 (税込)

バリエーション：ブラウン(BRN)/ピンク(PNK)/ブルー(BLU)/グレー(GRY)/ブラック(BLK)

商品ページ：https://lunaearth.jp/collections/other/products/lmp10-2411-0433

商品名： LMP10-2411-0434

品番：ネコモチーフスマホケース / iPhone14対応

価格：\550 (税込)

バリエーション：ブラウン(BRN)/ピンク(PNK)/ブルー(BLU)/グレー(GRY)/ブラック(BLK)

商品ページ：https://lunaearth.jp/collections/other/products/lmp10-2411-0434

商品名：ネコモチーフスマホケース / iPhone15対応

品番：LMP10-2411-0435

価格：\550 (税込)

バリエーション：ブラウン(BRN)/ピンク(PNK)/ブルー(BLU)/グレー(GRY)/ブラック(BLK)

商品ページ：https://lunaearth.jp/collections/other/products/lmp10-2411-0435

手編み風の温かみあるデザインに、カラフルなお花モチーフがポイントのスマホストラップ。

持つだけでトレンド感がアップし、スマホの持ち運びが楽しくなります。

ちょっとしたギフトにもぴったりのアイテムです。

商品名：ホルダー付きスマホストラップ / フラワー

品番：LMP10-2410-0425

価格：\660 (税込)

バリエーション：BRN/ORG/PNK/DPK/PPL/BLU/BLK

商品ページ：https://lunaearth.jp/collections/other/products/lmp10-2410-0425

スタイリッシュにスマホを持ち歩ける、存在感抜群のフリルデザインのスマホストラップ。

コーディネートのアクセントにもなります。

日常使いにも便利で、これひとつでスマホがもっと使いやすくなります。

商品名：ホルダー付きスマホストラップ / フリル

品番：LMP10-2409-0416

価格：\880 (税込)

バリエーション：ライトベージュ(LBE)/ブラック(BLK)

商品ページ：https://lunaearth.jp/collections/other/products/lmp10-2409-0416

商品名：ホルダー付きスマホストラップ / パール付チュール

品番：LMP19-2409-0380

価格：\1,100 (税込)

バリエーション：ホワイト(WHT)/マルチ(MLT)

商品ページ：https://lunaearth.jp/collections/other/products/lmp19-2409-0380

1/16(木)発売の新商品は下記URLからご覧いただけます。

https://lunaearth.jp/collections/new-arrival

LUNA＝ 月 EARTH = 私たち

LUNAはやさしい光でEARTHを照らし、そしてその美しさで心を癒します。

LUNA EARTHは私たちにいつも寄り添いきらきらと輝かせてくれる、 そんなアクセサリーショップを目指し誕生しました。



どんなシーンにも寄り添う新しいプチプラアクセサリーをお届けします。



全ての人に安全に身に着けていただきたいという思いから

チタンポストピアス・樹脂ピアス・ノンホールピアス・ニッケルフリー・ステンレス等

アレルギーに配慮したアクセサリーもデザイン豊富に取り揃えています。

◆LUNA EARTH ONLINE

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◆アトレ亀戸店

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◆駒沢大学駅店



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＜北海道＞

◆COCONO SUSUKINO店



＜愛知＞

◆名鉄地下街サンロード店

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＜岐阜＞

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＜京都＞

◆京都新京極店

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＜熊本＞

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