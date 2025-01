ドキュメンタリー映画『劇場版BUCK-TICK バクチク現象 - New World -』のティザー映像が公開！

株式会社ローソンエンタテインメント

恒例の年末に行われている日本武道館公演『ナイショの薔薇の下』も大盛況で幕を閉じ、2024年を締めくくったBUCK-TICK。その武道館公演の最後に発表された、彼らのデビュー35周年前後の活動を追ったドキュメンタリー映画『劇場版BUCK-TICK バクチク現象 - New World -』が、いよいよ2025年2月21日(金)に公開を迎え、各所で話題を呼んでいます。

このたび、先日公開された60秒スポットに続き、『劇場版 BUCK-TICK バクチク現象 - New World - II』本編のティザー映像がBUCK-TICK公式YouTubeにて公開されました。公開されたティザー映像では、本作品の内容の一部をご覧いただけます。

映画は2部作となっており、『劇場版 BUCK-TICK バクチク現象 - New World - I』は2月21日(金)より、『劇場版 BUCK-TICK バクチク現象 - New World - II』は2月28日(金)より全国41館の劇場での公開が決定しています。ムビチケの前売(オンライン)は『I』『II』ともに1月31日(金)より発売を開始いたします。

なお、『劇場版BUCK-TICK バクチク現象 - New World -』BUCK-TICKファンクラブ+モバイル会員限定特別商品(Blu-ray&DVD『劇場版 BUCK-TICK バクチク現象 - New World -』完全生産限定盤+オリジナルデザインのムビチケカードI・II)の予約が1月31日(金)までとなっており、予約上限残数もわずかになってきていますので、予約ご希望の方はお早めにお申し込みください!

■劇場版「BUCK-TICK バクチク現象 - New World - II」Teaser

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=lfAlpF5rPQM ]

【作品概要】『劇場版BUCK-TICK バクチク現象 - New World -』(二部作)

『劇場版BUCK-TICK バクチク現象 - New World -』は、2021年12月29日の日本武道館公演から2023年12月29日まで、デビュー35周年の活動を軸にした2年を、デビュー25周年に初のBUCK-TICK映画『劇場版BUCK-TICK~バクチク現象~』で撮影した岩木勇一郎監督が10年ぶりにBUCK-TICKを追い続けたドキュメント作品となっています。3,000時間を超える膨大な映像素材の中から紡ぎ出した映像は、普段見られないレコーディング風景から、コンサートのバックヤード、監督によるインタビュー映像など、音楽に向き合うメンバーの真摯な表情や和やかな表情など、ファン垂涎の映像を見ることができます。

【映画公開 概要】

■公開日

・『劇場版BUCK-TICK バクチク現象 - New World - I』:2025年2月21日(金)公開

・『劇場版BUCK-TICK バクチク現象 - New World - II』:2025年2月28日(金)公開

■劇場情報

ローソン・ユナイテッド・シネマ 札幌/MOVIX仙台/ユナイテッド・シネマ 水戸/シネプレックス つくば/ユナイテッド・シネマ アシコタウンあしかが/ユナイテッド・シネマ 前橋/109シネマズ高崎/ユナイテッド・シネマ 浦和/ユナイテッド・シネマ 春日部/ユナイテッド・シネマ ウニクス上里/ユナイテッド・シネマ ウニクス南古谷/ユナイテッド・シネマ 新座/シネプレックス 幕張/ユナイテッド・シネマ テラスモール松戸/ユナイテッド・シネマ アクアシティお台場/ユナイテッド・シネマ 豊洲/ユナイテッド・シネマ としまえん/MOVIX昭島/新宿ピカデリー/109シネマズ川崎/シネプレックス 平塚/ローソン・ユナイテッドシネマ STYLE-S みなとみらい/ユナイテッド・シネマ 新潟/ユナイテッド・シネマ 金沢/ミッドランドスクエア シネマ/ユナイテッド・シネマ 豊橋18/ユナイテッド・シネマ 岡崎/MOVIX清水/テアトル梅田/ユナイテッド・シネマ 大津/ユナイテッド・シネマ 岸和田/なんばパークスシネマ/MOVIX京都/MOVIXあまがさき/MOVIX倉敷/109シネマズ広島/シネプレックス 小倉/ユナイテッド・シネマ キャナルシティ13/ユナイテッド・シネマ 福岡ももち/ユナイテッド・シネマ 熊本/ローソン・ユナイテッド・シネマ PARCO CITY浦添ほか、約41館で全国ロードショー

■映画公式サイト

■チケット

ムビチケ前売(オンライン)2025年1月31日(金)発売開始

▶詳細はこちら

・『劇場版BUCK-TICK バクチク現象 - New World - I』

https://mvtk.jp/Film/088180?from=official

・『劇場版BUCK-TICK バクチク現象 - New World - II』

https://mvtk.jp/Film/088181?from=official

配給:ローソンエンタテインメント/ローソン・ユナイテッドシネマ

コピーライト:(C)2025 BANKER L.T.D

【Blu-ray/DVD 概要】

タイトル:劇場版BUCK-TICK バクチク現象 - New World -

発売日:2025年3月12日(水)予定

<商品仕様案>

▼Blu-ray完全生産限定盤 (3Blu-ray+SHM-CD)

▼DVD完全生産限定盤 (3DVD+SHM-CD)

▼Blu-ray通常盤 (2Blu-ray)

▼DVD通常盤 (2DVD)

<<完全生産限定盤収録内容(4枚組)[Blu-ray/DVD共通]>>

DISC1 映画本編:劇場版BUCK-TICK バクチク現象 - New World - I

DISC2 映画本編:劇場版BUCK-TICK バクチク現象 - New World - II

DISC3 「TOUR 2023 異空-IZORA- FINALO」

DISC4 『劇場版BUCK-TICK バクチク現象 - New World -』テーマソング・シングルCD(2曲入り)

<<通常盤(2枚組)[Blu-ray/DVD共通]>>

DISC1 映画本編:劇場版BUCK-TICK バクチク現象 - New World - I

DISC2 映画本編:劇場版BUCK-TICK バクチク現象 - New World - II

【BUCK-TICKファンクラブ+モバイル会員限定 特別セット 概要】

「完全生産限定盤」にオリジナルデザインのムビチケカード(I・II)がセットになった特別限定版セット。大好評予約受付中!

ムビチケカード(I)ムビチケカード(II)

【BUCK-TICK プロフィール】

1987年にビクターインビテーションよりデビュー。

1989年にリリースされた3rdアルバム『TABOO』でオリコンチャート第1位を獲得。 デビュー後わずか2年の間に日本武道館、東京ドームと席巻。 その後も独特なポップセンスとダークな世界観を掘り下げ、時代の先鋭的な要素を取り入れ、BUCK-TICKでしか成し得ない独自の音楽性を提示しながら進化し続けている。

2013年にデビュー25周年を記念した初のドキュメント映画『劇場版BUCK-TICK~バクチク現象~』を全国上映。

2017年に30周年を迎え、「MTV VMAJ 2017」(全米最大規模の音楽授賞式「MTV Video Music Awards」の日本版として開催している音楽アワード)で、現在の日本のミュージックシーンにおいて多大な影響を与えた邦楽アーティストに贈られる特別賞「Inspiration Award Japan」を受賞。

2020年には33周年を迎えたデビュー記念日の9月21日に22枚目のオリジナルアルバム『ABRACADABRA』をリリース。オリコン週間アルバムランキング3位を記録。COVID-19感染拡大の影響で全国ツアー中止を余儀なくされるも、アルバム発売同日に初の無観客生配信ライブ「ABRACADABRA LIVE ON THE NET」を開催。9月26日より全国23会場でフィルムコンサート「TOUR2020 ABRACADABRA ON SCREEN」を開催。そして12月29日には2年ぶりとなる日本武道館公演「ABRACADABRA THE DAY IN QUESTION 2020」を、この年初の有観客で開催した。

2022年9月よりデビュー35周年に突入。9月23日、24日に行われた「BUCK-TICK 2022 "THE PARADE" ~35th anniversary~」には、約12,000人のファンが連日、横浜アリーナに詰めかけた。

その後、9月21日デビュー記念日に発売された5枚組のコンセプトベストアルバム『CATALOGUE THE BEST 35th anniv.』を携えて全国ツアーを開催。12月29日には22年連続同日開催の日本武道館でファイナルを迎えた。

2023年3月8日「太陽とイカロス」、3月22日「無限 LOOP」の2作のシングル、4月12日には23枚目のオリジナルアルバム『異空 -IZORA-』を発売(オリコン初登場2位)。同月よりアルバムを引っ提げたホールツアーで全国を巡り、9月17日、18日にメンバーの故郷である群馬県の群馬音楽センターにて「BUCK-TICK TOUR 2023 異空 -IZORA- FINALO」を開催し、デビュー35周年を締め括った。

10月からデビュー36周年に突入。ライヴハウスツアー、ファンクラブ会員限定ツアー、12月29日には恒例の日本武道館公演を予定していたが、ツアー初日10月19日の横浜公演において櫻井敦司の突然の体調不良により公演が中断。同日、櫻井敦司は人生の幕を下ろした。予定していた全ての公演が中止となったが、その後、12月29日の日本武道館公演を、当初とは異なるタイトル「バクチク現象-2023-」と銘打ち開催することを発表。当日のライブでメンバー4人の口から、今後もBUCK-TICKを続けていくことが語られた。

2024年、新体制となったBUCK-TICKは、11月20日にシングル「雷神 風神 - レゾナンス」、12月4日に24枚目のオリジナルアルバム『スブロサ SUBROSA』を発売。

これからもパレードは続いてゆく。

・公式サイト: https://buck-tick.com/

・公式SNS:https://x.com/BUCKTICK_INFO

・公式Instagram:https://www.instagram.com/bucktickofficial/

・公式X:https://twitter.com/BUCKTICK_INFO

・公式Facebook:https://www.facebook.com/bucktick.official/

・公式LINE ID : buck_tick

・公式YouTubeチャンネル:https://www.youtube.com/@BUCKTICK