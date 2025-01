【日本橋高島屋】「北欧のあかり展 」／この100年の間に北欧で誕生した約100点の名作照明器具と、そのデザイナーたちの功績を一挙に公開！100年前のパリ万博に出品されたヴィンテージランプも特別展示！

株式会社高島屋

居心地の良い時間や空間を意味する「ヒュッゲ」というデンマークの言葉があります。北欧の人々は、照明器具やキャンドルの「あかり」をうまく用いながら、「ヒュッゲな暮らし」を楽しんでいます。本展覧会では、北欧の人々の住まいで使われているあかりや建築と調和しているあかり、そして北欧からどのようにして質の高い照明器具が生まれたのかを捉えながら、この100年の間に北欧で誕生した約100点の名作照明器具とそのデザイナーを4章に分けてご紹介します。また北欧のあかりを体験できる場や北欧のあかりと日本について考える場もご用意しました。

第1章 北欧のあかりと暮らし

北欧諸国は緯度の高い位置にあるため、夏は暗くならない白夜になるのに対し、冬は暗い時間を長く過ごさねばなりません。そのため北欧の人たちは、キャンドルや照明のあかりをうまく用いた暮らしを営んできました。適度な暗さの中での温かみのあるあかり、窓の外の美しいトワイライトの空と調和するあかり、あかりが闇に消えていくグラデーションの味わいなど、現地の人々の暮らしにみる、あかりの活かし方、その効果についてご紹介します。

第2章 代照明3巨匠の功績

・フロアランプ 《PH 3 1/2 -2 1/2 フロア》/ポール・ヘニングセン/1920s〔ルイスポールセン〕・ペンダントランプ 《PH 5-4 1/2 》/ポール・ヘニングセン/1931〔ルイスポールセン〕(c) Kentauros Yasunaga・フロアランプ 《PH 3 1/2 -2 1/2 フロア》/ポール・ヘニングセン/1920s〔ルイスポールセン〕・ペンダントランプ 《PH 4 1/2 -4》/ポール・ヘニングセン/1926〔ルイスポールセン〕(c) Kentauros Yasunaga・ペンダントランプ 《PH 3 1/2 -3》/ポール・ヘニングセン/1926〔ルイスポールセン〕 ・フロアランプ 《AJ フロア》/アルネ・ヤコブセン/1957〔ルイスポールセン〕 (c) Kentauros Yasunaga

近代的な照明器具が生まれてから約100年が経ちます。北欧の近代照明の発展に大きく寄与した3人の巨匠として、デンマークのポール・ヘニングセン、コーア・クリント、フィンランドのアルヴァ・アアルトが挙げられます。当時を振り返りながら、巨匠たちの考え方、彼らが生み出した照明器具、協働したブランド・メーカーなどに着目し、その功績をご紹介します。

ペンダントランプ 《PH アーティチョーク》 ポール・ヘニングセン/1958〔ルイスポールセン〕 (c) Kentauros Yasunagaペンダントランプ モデル101《ランタン》 コーア・クリント/1944〔レ・クリント〕 (c) Kentauros Yasunagaペンダントランプ A331《ビーハイブ》/アルヴァ・アアルト 1953〔アルテック〕 (c) Kentauros Yasunaga【特別展示/ヴィンテージランプの展示】

「近代照明の父」と呼ばれるポール・ヘニングセンが彼の原点となる3枚シェードのPHランプを考案してから約100年。1925年のパリ万博に出品され、3枚シェードが誕生する契機となったパリランプが、デンマークから海をわたって展示されます(日本橋会場のみで展示)。また、当時の貴重なPHランプも展示されます。

第3章 建築と調和するあかり

ペンダントランプ 《パリランプ》/ポール・ヘニングセン/1925〔ルイスポールセン〕※日本橋会場のみの展示 (c) Kentauros Yasunagaテーブルランプ 《PH 2/2 クエスチョンマーク》/ポール・ヘニングセン/1931〔ルイスポールセン〕 (c) Kentauros Yasunagaテーブルランプ 《PH 2/2 スノードロップ》/ポール・ヘニングセン/1930s〔ルイスポールセン〕 (c) Kentauros Yasunagaペンダントランプ 《PH 2/2》/ポール・ヘニングセン/1926〔ルイスポールセン〕 (c) Kentauros Yasunaga

北欧では建築をつくるときに、家具や照明など環境にあるもの全てをトータルにデザインする志向があります。パーヴォ・ティネルが照明デザインを手がけたヘルシンキ中央駅などの建築、デンマークの巨匠建築家アルネ・ヤコブセンやヴィルヘルム・ラウリッツェンによる今も残る名建築、「光と音の建築家」と称されるユハ・レイヴィスカの美しい教会建築など、建築物とともにあるあかりを取り上げます。

第4章 名作照明とデザイナーたち

旧SASロイヤルホテル ペンダントランプ 《AJ ロイヤル》/アルネ・ヤコブセン1957〔ルイスポールセン〕(c) Kentauros Yasunagaコペンハーゲン空港旧ターミナル ペンダントランプ 《VL リングクラウン》/ヴィルヘルム・ラウリッツェン1940頃〔ルイスポールセン〕 (c) Kentauros Yasunagaグッドシェパード教会 グッドシェパード教会のペンダントランプ/ユハ・レイヴィスカ/2004〔メーカー不詳〕(c) Kentauros Yasunaga

北欧では世界的にみても質の高い優れた照明器具がたくさん生み出されています。ペンダントランプ・テーブルランプ・フロアランプなどを見ても、光の照らし方、光の質、器具の形など多様であり、素材も金属、プラスチック、紙、木など種類豊富です。北欧デザイン黄金期の1940~60年代、そして近年までを対象に、北欧で生まれた名作照明の数々をデザイナーとともにご紹介します。

ペンダントランプ 《ベル》/リサ・ヨハンソン=パッペ/1961〔イノルクス〕 (c) Kentauros Yasunagaペンダントランプ 《ブーケ》 センヤ・スヴァー・ダムケア/2019〔レ・クリント〕 (c) Kentauros Yasunagaペンダントランプ 《VP グローブ》 ヴァーナー・パントン/1969〔ヴァーパン〕 (c) Kentauros Yasunagaペンダントランプ 《オクト 4240》/セッポ・コホ/2005〔セクトデザイン〕 (c) Kentauros Yasunaga【ヒュッゲの広場】

名作照明と北欧家具をコーディネートし、実際にあかりを体験できる場をご用意しました。優しい暗さに包まれながら、北欧のあかりの心地よさを体感してみませんか。またデンマークやフィンランドで撮影した、本展オリジナルの映像もお楽しみください。

おわりに 北欧のあかりと日本

グッド・シェパード教会 グッド・シェパード教会のペンダントランプ/ユハ・レイヴィスカ/2004〔メーカー不詳〕(c) Kentauros Yasunaga

日本のあかり文化や北欧のあかりと日本の関わりについて考えます。日本の住まいにしつらえられた北欧のあかりもご覧ください。

テーブルランプ 《VL 38 テーブル》/ヴィルヘルム・ラウリッツェン/1940頃〔ルイスポールセン〕(c) Kentauros Yasunaga

【開催概要】

展覧会名:ヒュッゲな暮らしをデザイン 北欧のあかり展

会期:2025年3月5日(水)~3月24日(月)

会場:日本橋高島屋S.C. 本館8階ホール

入場時間:午前10時30分~午後7時(午後7時30分閉場)

※最終日3月24日(月)は午後5時30分まで(午後6時閉場)

入場料:一般 1, 200円(1,000円)、大学・高校生 1,000円(800円)、中学生以下無料

【巡回展】

2025年3月27日(木)~4月14日(月) 大阪高島屋 7階グランドホール

【同時開催/北欧展】

2025年3月5日(水)~10日(月)日本橋高島屋S.C. 本館8階催会場 ※最終日は午後6時閉場

北欧で長く愛される商品や、食文化を通じて、春を迎える北欧の魅力を紹介する催事「北欧展」を同時開催。

※安全のため、小学生以下のお子様は必ず保護者の方ご同伴でご入場ください。

※会場の混雑状況により、ご入場までお待ちいただく場合がございます。

※都合により、催し内容・会期等が変更または中止になる場合がございます。

最新の情報は開催店舗のホームページをご覧ください。

※( )内は前売り料金。各プレイガイドでの前売券販売は会期前日まで、当日券販売は展覧会初日から最終日 前日23:59までお取り扱いいたします。

プレイガイド

■セブンコード(日本橋):108-622 URL: https://7ticket.jp/s/108622

■セブンコード(大阪):108-628 URL: https://7ticket.jp/s/108628

■ローソンチケット(日本橋) Lコード:35395 https://l-tike.com/search/?keyword=35395

■ローソンチケット(大阪) Lコード:56408 https://l-tike.com/search/?keyword=56408

■イープラス https://eplus.jp/hokuo-akari/

【お問合せ】日本橋高島屋 03‐5361-1111(代表)