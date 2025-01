【映画の力×VR・縦型動画で価値創造に挑む】～価値創造パートナーとして井上博貴監督が就任、新規事業創造を加速～

THE WHY HOW DO COMPANY株式会社

THE WHY HOW DO COMPANY株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:岩尾俊兵、以下「当社」)は、映画監督・脚本家の井上博貴氏を価値創造パートナーとして迎え、企業の価値創造支援を強化いたします。

■価値創造パートナーとしての具体的な役割:映像技術と物語の力で企業の革新を支援

井上氏は、当社の「企業価値創造プラットフォーム」において、これまでの豊富な経験と知見を活かし、以下の具体的な役割を通じて、企業の持続的な成長と革新的な価値創造を強力に支援します。

1.VRと縦型動画による新規事業創造の支援

・当社の独自フレームワーク「ビジネスモデル囲碁」を活用し、VR技術による新規事業アイデアの可視化と検証を支援

・縦型動画を活用した効果的な価値訴求と市場開発の戦略立案

・没入型体験の設計と提供による、新たな顧客価値の創造

2.物語構築による企業価値の具現化

・企業のビジョンや理念を感動的な映像コンテンツとして表現

・社会課題解決への取り組みを物語として紡ぎ出し、ステークホルダーの共感を獲得

・採用活動や社員研修における映像コンテンツの戦略的活用

3.イノベーション創出のための共創環境の構築

・VRや縦型動画を活用したプロトタイピング環境の整備

・社内外の関係者との効果的な合意形成の促進

・創造的な組織文化の醸成と、イノベーション人材の育成支援

4.デジタルコンテンツを活用した価値創造の推進

・最新の映像技術を活用した新しい顧客体験の創出

・技術伝承やナレッジ共有のための映像コンテンツ開発

・メタバース/XR等の新技術を活用した事業機会の発掘

■井上博貴氏のプロフィール

1971年福岡県生まれ。映画界の巨匠・石井輝男監督に師事し、映画作家としての基礎を築く。人間の深層心理と社会性を捉えた独自の演出スタイルを確立。

X:https://x.com/hjroki_inoue

Instagram:https://www.instagram.com/hiroki7957/

主な実績

・脚本・監督作のショートフィルム「痣」は、カンヌ国際映画祭「SHORT FILMS FROM JAPAN 2018」にて上映、「ショートショートフィルムフェスティバル&アジア2018」ジャパン部門、ベストアクトレス受賞ほか、国内外で高い評価を獲得。

その手腕を活かした「おばあさんの皮」(2021年/19分56秒)は、東日本大震災で被災した福島の民話「姥皮」を原作に、加藤小夏、浜野謙太ら出演のもと、日本博主催プロジェクトとして制作。日本の伝統的な美意識と人間の深層心理を描き、アカデミー賞公認SSFF & ASIA 2021で上映されました。

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=1_I8eoyrUOo ]

※"The Old Woman Skin"|『おばあさんの皮』

・CINEMA FIGHTERS PROJECT第3弾オムニバス映画「その瞬間、僕は泣きたくなった」内の1篇、佐藤大樹&久保田紗友主演『魔女に焦がれて』の脚本・監督を務め、東京国際映画祭での特別上映も実施

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=n7XfogQyP1k ]

※CF3「魔女に焦がれて」予告

・VR映画『なぎさにて』で先進映像協会ルミエール・ジャパン・アワード2022 VR部門特別賞受賞

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=yJTglhBZ4WM ]

※VR映画「なぎさにて」予告編

・縦型動画シリーズ「タテムビ」によるスマートフォン時代の新たな映像表現を確立

[動画4: https://www.youtube.com/watch?v=HsTQK4lf8DQ ]

※タテムビ『読唇女子・佐東今日子』オープニング

・社会課題を題材とした『消えない灯り』など、深い人間理解と社会への洞察力を備えた作品を多数手掛ける

[動画5: https://www.youtube.com/watch?v=gbAY12zndi4 ]

※映画「消えない灯り」予告編

■井上博貴氏のコメント

「映像には、人々の心を動かし、新たな価値を生み出す力があります。VRや縦型動画という新しい表現手法を通じて、企業の皆様と共に、従来の枠を超えた価値創造にチャレンジできることを楽しみにしています。物語の力と最新技術を組み合わせることで、企業の持続的な成長と社会課題の解決に貢献してまいります」

