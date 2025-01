A.I.VOICE(R)2 音街ウナ 発売決定！2025年2月20日(木)より販売開始

株式会社エーアイ

高品質AI音声合成エンジン「AITalk(R)」を開発・提供する株式会社エーアイ(本社:東京都文京区、代表取締役社長:廣飯 伸一、証券コード:4388、以下「エーアイ」)は、個人向けブランド「A.I.VOICE」シリーズのNeuralボイスを搭載した最新版「A.I.VOICE2」において、「A.I.VOICE2 音街ウナ(おとまちうな)」を2025年2月20日(木)より株式会社インターネット(本社:大阪府大阪市、代表取締役:村上 昇)から販売開始することをお知らせいたします。

A.I.VOICE2 音街ウナ 製品情報

(C)MTK / INTERNET Co., Ltd. All rights reserved. イラスト:さいとうなおき

●収録ボイス

・音街ウナ (Neuralボイス):平静、喜び、怒り、悲しみ、元気、つぶやき



●購入特典:追加音声素材「ボイスマテリアル」

新規収録の音声素材100ファイル収録。

A.I.VOICE2 音街ウナ 販売情報

- 販売開始日:2025年2月20日(木)- 製品販売形態:パッケージ版、ダウンロード版- 販売価格:【パッケージ版】:14,800円(税抜)/16,280円(税込)【ダウンロード版】:11,800円(税別)/12,980円(税込)- 製品ページ:https://aivoice.jp/product/aivoice2_una/(https://aivoice.jp/product/aivoice2_una/)<販売ページ>

インターネット社:https://www.ssw.co.jp/products/talk/aivoice2_una/

他取り扱い店にて販売予定

※製品・販売ページは販売開始日よりOPEN予定です

A.I.VOICE2 音街ウナ とは・・・?

「A.I.VOICE2 音街ウナ」は、声優「田中あいみ」の声をベースに制作した、簡単に表現力豊かな音声が作成できるソフトです。

収録のボイスライブラリは、新世代音声合成エンジンを活用したNeuralボイスライブラリ。

ソフトに文字を入力するだけで、誰でも手軽に、音街ウナの可愛い声質で自然に読み上げ、音声ファイルを作成し保存ができます。

ボイススタイルは、平静・喜び・怒り・悲しみ・元気・つぶやきの6スタイルに対応。

音街ウナとは・・・?

2016年7月30日にVOCALOID4でデビューしたバーチャルアイドル。

2017年4月には音街ウナTalkEx(現在のVOICEROID2音街ウナ)にて喋って歌えるバーチャルアイドルに。

2018年にCDメジャーデビュー。

2023年6月にVOCALOID6 AI 音街ウナを発売。

2024年11月にSynthesizer V AI 音街ウナを発売。

日本のみならず海外ユーザーからも支持され、地上波TV番組、3Dライブ、アミューズメントゲーム、スマホゲームなどでも大活躍。



キャラクター企画・運営:株式会社エム・ティー・ケー

音街ウナ 公式サイト:https://otomachiuna.jp/

音街ウナ CV 田中あいみ

4月28日生まれ、東京都出身。

2016年第10回声優アワードにて新人女優賞を受賞。

2019年には、ミニアルバム『コバルト』で

アーティストデビュー。

『干物妹!うまるちゃん』の土間うまる役での演じ分けは、共演者からも好評を得る。

その他主な役に、ビコーペガサス(ウマ娘 プリティーダービー)、

くるるん(トロピカル~ジュ!プリキュア)、鏡(もののがたり)、ペイペイン(SHOWBY ROCK!!)など。

A.I.VOICE2とは・・・?

A.I.VOICE(エーアイボイス、通称:アイボス)とは、当社の開発する、さらなる人間らしさ・豊かさを追求した 音声合成AITalk の技術を応用した個人利用者向けソフトシリーズです。 簡単な操作で入力したテキストをキャラクターの自然な音声合成で読み上げ、音声ファイルとして保存できます。

A.I.VOICE2では、さらに人間らしくなった音声と、新しくなったエディター機能、マルチプラットフォーム対応で、より多彩な表現も可能になりました。

詳細については下記URLよりご確認ください。

基本機能・動作環境他詳細はこちら:https://aivoice.jp/about/aivoice2/

株式会社インターネットについて

音楽作成ソフト「ABILITY」「Singer Song Writer」や音声作成ソフト「A.I.VOICE2 GUMI」、ボーカル作成ソフト「がくっぽいど」「Megpoid」「音街ウナ」「花響 琴」「Lily」「kokone」、サウンド編集ソフト「Sound it!」をはじめ、各種音楽作成・サウンド編集関連のパソコンソフトウェアを開発・販売しています。

株式会社エム・ティー・ケーについて

「音街ウナ」をはじめとするキャラクターの企画運営、TVアニメ、TVCM、TV番組等の映像制作をしています。

関連リンク

- 株式会社インターネット: https://www.ssw.co.jp- 株式会社エム・ティー・ケー:https://www.mtk-cg.co.jp/- 音街ウナ公式サイト:https://otomachiuna.jp/- 音街ウナ公式X:https://x.com/otomachiuna- A.I.VOICE 公式サイト:https://aivoice.jp/

※Microsoft、Windows、その他のマイクロソフト製品の名称および製品名は、米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における商標または登録商標です。

※Mac、macOSは、Apple Inc.の米国およびその他の国における登録商標です。

※A.I.VOICE、AITalkは株式会社エーアイの登録商標です。

※ 「VOCALOID(ボーカロイド)」ならびに「ボカロ」はヤマハ株式会社の登録商標です。

※その他掲載されている会社名・製品名・サービス名は各社の商標または登録商標です。