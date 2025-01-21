【埼玉県】埼玉県農商工連携フェアを開催します

埼玉県

新たなビジネスチャンスの創出を目的に、県内の農業者や食品関連事業者と、首都圏バイヤー等が商談や情報交換を行う埼玉県農商工連携フェアを開催します。

入場・セミナー等の参加は無料です。是非お越しください。

● 開催について

1 日時

令和7年2月5日（水） 10時00分～17時00分

2 場所

さいたまスーパーアリーナ コミュニティアリーナ

3 主催および共催

主催：埼玉県

共催：株式会社埼玉りそな銀行、JAグループさいたま

4 内容

埼玉県農商工連携フェア（出展数：44団体）

- 県産農産物及び県産農産物を利用した食品等の展示・商談会- 新商品開発・販路開拓等に必要な各種相談コーナーの設置- 農商工連携による商品力の高い商品づくりに向けた取組を促進するための セミナー- Made in SAITAMA 優良加工食品大賞2025 入賞商品の展示・PR5 同時開催- 農と食の展示・商談会2025（出展数：128団体）県産農産物及び県産農産物を利用した食品関連企業による商品の展示・商談会- 農業発！新商品お披露目会（出展数：16団体）農業者による6次産業化新商品の展示・PR6 参加方法

御来場の際は下記イベントサイト内の「事前来場登録はこちら」より来場登録をお願いします。

https://noutoshoku-saitama.com/

※ 当日の入場も可能ですが、受付で登録をしていただきます

【問い合わせ先】

農林部 農業ビジネス支援課 販売対策・６次産業化担当

直通 048-830-4095

E-mail: a4105-09@pref.saitama.lg.jp