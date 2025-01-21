株式会社Profit Consulting 分社化のお知らせ
2023年6月21日、株式会社Kyoukan（本社：東京都千代田区、代表取締役：石川淳）から、補助金・助成金支援事業をより専門的かつ効率的に展開するため、新たに「株式会社Profit Consulting」を設立しました。これにより、株式会社Kyoukanの主要事業の一部を分社化し、両社の成長を目指します。
会社概要
・ 会社名：株式会社Profit Consulting
・ 設立日：2023年6月21日
・ 代表取締役：下村将人
・ 所在地：東京都中央区日本橋室町1-11-12
日本橋水野ビル7階
・ 主な事業内容：
▶ 経営コンサルティング事業
- 補助金・助成金・税制措置のサポート
- 経費削減支援、融資支援
▶ M&A仲介、FA事業
- 企業価値評価、デューデリジェンス支援、
仲介支援
支援実績
大型補助金を中心に累計130社以上が採択、平均87%の採択率（株式会社Kyoukanの実績含む）
・事業再構築補助金 ：72社/86社
・ものづくり補助金 ：35社/42社
・物流効率化補助金 ：2社/2社
・IT導入補助金 ：10社/12社
・大規模成長投資補助金：1社/1社
・省力化投資補助金 ：2社/2社
・持続化補助金 ：5社/8社
・雇用関係助成金 ：約20社
・自治体の補助金助成金：約80社(採択率95%)
今後の展望
弊社は元金融機関や外資系コンサル出身の専門家が集結し、補助金支援、資金調達、経営コンサルティングを軸に中小企業を支援するプロフェッショナル集団です。高い採択実績を誇る補助金申請支援や完全成果報酬型の資金調達支援を展開し、企業の利益最大化と持続的な成長に貢献します。
株式会社Kyoukan のプレスリリース
https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/47092
お問合せ先
株式会社Profit Consulting
URL：https://profit-consulting1.co.jp/contact/
TEL：03-4214-8576