AGC、ウィルトラスト、ピネアル3社共同でディスプレイ一体型ミラー「ミラリア(R)」を用いたゴルフ練習場でのPoCプロジェクトをスタート

株式会社ｐｉｎｅａｌ

株式会社pineal（以下「ピネアル」）、 AGC株式会社（以下「AGC」）および株式会社ウィルトラスト（以下「ウィルトラスト」）の3社は、ディスプレイ一体型ミラーの広告効果を検証するプロジェクトをスタートいたします。

本プロジェクトでは、 Golf&Entertainment空間「ROYAL GREEN Mito」にて、AGCのディスプレイ一体型ミラー「ミラリア(R)」 を用い、通常のディスプレイと「ミラリア(R)」による広告効果を可視化する取り組みです。「ミラリア(R)」における広告効果の優位性を検証し、ミラーディスプレイを用いた新たな広告ソリューションを提案、検証します。

【本プロジェクトの概要】

■実施期間

2025/1/21（火）～2025/3/20（木）

■実施場所

〒319-0323 茨城県水戸市鯉淵町5951

ROYAL GREEN Mito（https://royal-green.jp/）

■実施内容

通常のディスプレイと「ミラリア(R)」を用い、それぞれ別期間で同一のコンテンツを配信します。AIカメラによって、ディスプレイ別の「注視率*」と「掲載コンテンツへの反応率**」を識別、検証いたします。

注視率*：ディスプレイ閲覧者数/来場者数

反応率**：コンテンツへ掲載したサービスの転換数/来場者数

【ディスプレイ一体型ミラー「ミラリア(R)」とは】

■ミラリア(R)の特長

鏡の反射性とディスプレイの表示視認性を高い品質で両立し、空間の心地よさを保ちながら、設置環境に適したデジタルコンテンツを表示することが可能なディスプレイ一体型ミラーです。鏡の美しさを保ちながら、明るく鮮明な映像を映し出すことにより、新たな映像体験を提案するだけでなく、デジタルサイネージへの利用やIoTを活用した新しい表現の可能性をもつスマートなミラー製品です。

■商品詳細ページ

ディスプレイ一体型ミラー「ミラリア(R)」

https://www.asahiglassplaza.net/products/mirroria/spec/

【AGC株式会社 会社概要】

会社名 ： AGC株式会社

所在地 ：東京都 千代田区 丸の内 1丁目 5番 1号

設立 ：1950年6月1日

事業内容：「ガラス」「電子」「化学品」「セラミックス・その他」

URL ： https://www.agc.com/

【株式会社ウィルトラスト 会社概要】

会社名 ：株式会社ウィルトラスト

所在地 ：茨城県 水戸市 鯉淵町 5951

設立 ：2005年7月

事業内容：ゴルフ練習場の運営・経営サポート・M&Aサポート

URL ： https://will-trust.jp/

【株式会社pineal 会社概要】

会社名 ：株式会社pineal

所在地 ：東京都港区南青山一丁目12-3 LIFORK MINAMIAOYAMA S108

設立 ：2019年6月

事業内容：・マーケティングコンサルティング事業

・組織開発コンサルティング

・採用コンサルティング

・クリエイティブ制作

URL ：https://pineal.co.jp/

〈広報に関するお問合せ先〉

株式会社pineal 広報担当contact@pineal.co.jp