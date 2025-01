“天使と悪魔のバレンタイン”をテーマに「クラフトボス 悪魔の誘惑ダブルショコララテ」「割るだけボスカフェ 天使のくちどけホワイトショコラ」が期間限定発売

サントリー食品インターナショナル株式会社

サントリー食品インターナショナル(株)は、「クラフトボス」の新たなラインアップとして、“天使と悪魔のバレンタイン”をテーマに「クラフトボス 悪魔の誘惑ダブルショコララテ」「割るだけボスカフェ 天使のくちどけホワイトショコラ」を2025年1月28日(火)から期間限定発売します。また、本商品の発売を記念して、ワーナーブラザース・ディスカバリー グローバル・コンシューマープロダクツとのパートナーシップのもと、今年誕生から85周年を迎える「トム&ジェリー」とコラボしたバレンタインレシピを公開します。



〈「クラフトボス 悪魔の誘惑ダブルショコララテ」について〉

クラフトボスこだわりのコーヒーに、大人の味わいのビターチョコフレーバーとミルクチョコフレーバーの2タイプをブレンドすることで重厚感のある贅沢な味わいを実現しました。

パッケージでは、バレンタインをイメージしたカラーリングに、贅沢なチョコの甘さを思いっきり楽しめることが伝わるネーミングの“悪魔の誘惑ダブルショコララテ”を正面にデザインしました。

〈濃縮タイプ飲料「割るだけボスカフェ 天使のくちどけホワイトショコラ」について〉

香りとコクにこだわったコーヒーに、なめらかなホワイトショコラのフレーバーを組み合わせた、濃縮タイプのコーヒーです。やさしいくちどけのホワイトショコラの味わいをホワイトとピンクのカラーや“天使のくちどけ”のネーミングで表現しています。

〈「トム&ジェリー」コラボ バレンタインレシピについて〉

同日発売の2商品を使用して、カフェで味わうようなトッピングを楽しんでいただけるように、「トム&ジェリー」とコラボした「クラフトボス 悪魔の誘惑ダブルショコララテ」と「割るだけボスカフェ 天使のくちどけホワイトショコラ」を混ぜて作るバレンタインレシピを公開。割るだけボスカフェ公式インスタグラムや店頭で訴求します。

― 記 ―

▼商品概要

商品名・容量・希望小売価格(税別)・梱包・発売期日

クラフトボス 悪魔の誘惑ダブルショコララテ

500mlペットボトル・210円・24本・1月28日(火)

割るだけボスカフェ 天使のくちどけホワイトショコラ

340mlペットボトル・328円・24本・1月28日(火)

▼発売地域 全国

▼「クラフトボス」ホームページ

http://suntory.jp/craftboss/

▼「割るだけボスカフェ」ホームページ

https://www.suntory.co.jp/softdrink/boss/warudake/

TOM AND JERRY and all related characters and elements (C) & TM Turner Entertainment Co. (s25)

以上