「初音ミク」「東方Project」「このすば」がふわぷちフィギュア化！本日1月20日(月)より予約受付開始
株式会社セガ フェイブは、ホビーブランド「S-FIRE（エスファイア）」の新作フィギュア製品として、マシュマロホットココアモチーフ衣装の「初音ミク」、『東方Project』の「博麗霊夢」、「霧雨魔理沙」、TVアニメ『この素晴らしい世界に祝福を！３』の「アクア」「めぐみん」「ダクネス」の“ふわぷち デフォルメフィギュア”6製品を、2025年1月20日(月)11時より「S-FIRE」公式サイトやアニメ・ホビー系関連ショップ他にて順次、予約受付を開始いたします。
「ふわぷち」は、イラストレーター・三月八日さんとセガの共同デザインブランドです。三月八日さんが描く、愛らしい目が特徴のイラストをもとにセガがぬいぐるみやフィギュアなどを多数商品化しています。
この「ふわぷち」を、表情やポーズを変えて楽しめるギミックフィギュアにしました。
「飾って」「集めて」「遊んで」「いっしょにお出かけして」自由に楽しめる“ふわぷち デフォルメフィギュア”になったふわぷちたちを、ぜひお手元にお迎えください。
「S-FIRE」公式サイト内製品ページ
●初音ミクシリーズ
・マシュマロホットココア： https://s-fire.net/products/4582733445755
●東方Project
・博麗霊夢： https://s-fire.net/products/4582733445700
・霧雨魔理沙： https://s-fire.net/products/4582733445717
●TVアニメ「この素晴らしい世界に祝福を！３」
・アクア： https://s-fire.net/products/4582733445724
・めぐみん： https://s-fire.net/products/4582733445731
・ダクネス： https://s-fire.net/products/4582733445748
■「ふわぷち デフォルメフィギュア」の特徴
１. 三月八日さんが描く、愛らしい目が特徴のイラストをもとにフィギュア化！
２. 両面プリントのフェイスパーツを入れ替えると、表情チェンジ！
３. 顔の向きや手を動かして、自由にポージング！
＜製品概要＞
●初音ミクシリーズ ふわぷち デフォルメフィギュア マシュマロホットココア
・予約受付期間 ：2025年1月20日11:00～2025年3月26日23:59
・お届け予定 ：2025年9月
・仕様 ：ABS,PVC
・サイズ ：全高約10cm
・価格 ：3,080円（税込）
・対象年齢 ：15歳以上
・発売元 ：株式会社セガ フェイブ
・権利表記 ：
(C) CFM
designed by 三月八日
●東方Project ふわぷち デフォルメフィギュア 博麗霊夢
・予約受付期間 ：2025年1月20日11:00～2025年3月26日23:59
・お届け予定 ：2025年9月
・仕様 ：ABS,PVC
・サイズ ：全高約8cm
・価格 ：3,080円（税込）
・対象年齢 ：15歳以上
・発売元 ：株式会社セガ フェイブ
・権利表記 ：
designed by 三月八日
(C)上海アリス幻樂団
●東方Project ふわぷち デフォルメフィギュア 霧雨魔理沙
・予約受付期間 ：2025年1月20日11:00～2025年3月26日23:59
・お届け予定 ：2025年9月
・仕様 ：ABS,PVC
・サイズ ：全高約9cm
・価格 ：3,080円（税込）
・対象年齢 ：15歳以上
・発売元 ：株式会社セガ フェイブ
・権利表記 ：
designed by 三月八日
(C)上海アリス幻樂団
●この素晴らしい世界に祝福を！３ ふわぷち デフォルメフィギュア アクア
・予約受付期間 ：2025年1月20日11:00～2025年3月26日23:59
・お届け予定 ：2025年9月
・仕様 ：ABS,PVC
・サイズ ：全高約10cm
・価格 ：3,080円（税込）
・対象年齢 ：15歳以上
・発売元 ：株式会社セガ フェイブ
・権利表記 ：
designed by 三月八日
(C)2024 暁なつめ・三嶋くろね／KADOKAWA／このすば3製作委員会
●この素晴らしい世界に祝福を！３ ふわぷち デフォルメフィギュア めぐみん
・予約受付期間 ：2025年1月20日11:00～2025年4月17日23:59
・お届け予定 ：2025年10月
・仕様 ：ABS,PVC
・サイズ ：全高約9.5cm
・価格 ：3,080円（税込）
・対象年齢 ：15歳以上
・発売元 ：株式会社セガ フェイブ
・権利表記 ：
designed by 三月八日
(C)2024 暁なつめ・三嶋くろね／KADOKAWA／このすば3製作委員会
●この素晴らしい世界に祝福を！３ ふわぷち デフォルメフィギュア ダクネス
・予約受付期間 ：2025年1月20日11:00～2025年4月17日23:59
・お届け予定 ：2025年10月
・仕様 ：ABS,PVC
・サイズ ：全高約8.5cm
・価格 ：3,080円（税込）
・対象年齢 ：15歳以上
・発売元 ：株式会社セガ フェイブ
・権利表記 ：
designed by 三月八日
(C)2024 暁なつめ・三嶋くろね／KADOKAWA／このすば3製作委員会
「S-FIRE」公式X（Twitter）：https://x.com/S_FIRE_OFFICIAL
「S-FIRE」公式Instagram：https://www.instagram.com/s_fire_official/