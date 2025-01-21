世界シェアNo.1のインタラクティブホワイトボード（電子黒板）を長野県松本市から全国へ！

ナイスモバイル株式会社

ITで会議DXを支援するナイスモバイル株式会社（本社：長野県松本市 代表取締役社長：高学軍）は、2025年1月20日（月）に本社社屋新築に伴うオープニングセレモニーを開催し、取引先や地域をはじめとした関係各所の代表者をお招きしてテープカットセレモニーを執り行いました。

▲ナイスモバイル新社屋ロビーでのテープカットの様子

代表挨拶では、ナイスモバイル代表取締役社長 高より「私たちは、『人々を繋ぐ世界のスタンダードを創造する』という理念を掲げ、今当たり前でない価値を広め、世界中の架け橋となることを目指しています。特にMAXHUBブランドを通じた会議DXに注力し、新たなコミュニケーションの形を提案することが私たちの使命です。今後は一層地域や社会に貢献し、松本市の活気をさらに高める雇用や価値を創造していきたい。私たちはこれからも成長を続け、新たな未来を切り拓きます。」と、オープンにあたっての想いを述べました。

■テープカット参列者(五十音順)

株式会社オカムラ 長野支店 支店長 有馬 秀幸様

笹賀下二子町会 町会長 草間 文彦様

CVTEグローバルカンパニー 海外事業総責任者 Lily様

大和ハウス工業株式会社 松本支店支店長 高橋 慎太郎様

富士フイルムビジネスイノベーション株式会社 取締役 専務執行役員 阪本 雅司様

松本市 産業振興部商工課主任 長橋 佑弥様

税理士法人未来経営 所長 飯沼 新吾様

株式会社りそな銀行 松本支店長 井料 裕介様

ナイスモバイル株式会社 代表取締役社長 高 学軍

■ナイスモバイル新社屋

▲正門からの外観▲会議室 - 八ヶ岳 -▲エントランスラウンジ▲2Fホール▲検査室▲荷捌きスペース

■会社概要

社名：ナイスモバイル株式会社

本社所在地：長野県松本市笹賀5958

設立：2016年6月22日

代表者：高学軍

資本金：50,000,000円

事業内容：タッチパネルの輸入販売 / タッチパネル関連商品の導入プロデュース・開発・製造・販売

【本 社】長野県松本市笹賀5958

Tel：0263-87-2298 Fax：0263-87-2208

【札幌支店】 03-5577-2809 （窓口：東京支店）

【仙台支店】 03-5577-2809 （窓口：東京支店）

【新潟営業所（仙台支店管轄）】 03-5577-2809 （窓口：東京支店）

【東京支店】 03-5577-2809

【金沢支店】 0263-87-2298 （窓口：本社）

【名古屋支店】 052-228-2552

【大阪支店】 06-6136-8138

【広島支店】 06-6136-8138 （窓口：大阪支店）

【福岡支店】 092-260-8522

【熊本営業所（福岡支店管轄）】 092-260-8522 （窓口：福岡支店）

公式ホームページ：https://nicemobile.jp

公式Twitter：https://twitter.com/nicemobile_jp

公式Instagram：https://www.instagram.com/nicemobile_jp/

公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@maxhub445

取材、商品に関する お問い合わせはこちら：https://nicemobile.jp/contact/

▼以下ボタンから本プレスリリースをPDFファイルとしてダウンロードいただけます

https://prtimes.jp/a/?f=d48231-48-8066bdfa956e19b097a74155d4d16626.pdf