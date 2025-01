Web3競馬ゲーム『METAHORSE』新たな仕事の道を切り開く！

合同会社バイビット

スリランカに住む若者が、Web3競馬ゲーム『METAHORSE(メタホース)』を通じて収益を得て、その資金を元にドローンを購入。映像制作の仕事をスタートするという新たな一歩を踏み出しました。

この成功ストーリーは、ゲームが個人の経済的成長とキャリア形成にどのように寄与できるかを示す実例です。この成功事例をもとに、『METAHORSE』はさらに多くの若者を支援し、新たな可能性を広げるための取り組みを強化していきます。また、彼自身が制作した動画も公開いたします。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=HJsk0uLMYxs ]

◽️ゲームで稼いだ収益が新しい機会を提供

METAHORSEは、プレイヤーが競争を通じて仮想通貨を稼ぐことができる革新的なWeb3ゲームで、多くのプレイヤーが参加しています。このスリランカの若者も、その一人。

戦略を駆使してゲーム内で収益を積み重ね、それを現金化しました。その資金を利用して購入したドローンを使い、プロモーションビデオやイベント撮影の仕事を獲得。ゲームから現実の仕事に繋がる新しい成功モデルを構築しました。

◽️『METAHORSE』が生み出す可能性

METAHORSEを提供するHEAD2HEAD SDN.BHD.の代表 Kenji Au Yeong は次のように述べています。

「若者たちが自らの力で人生を切り開くことをサポートできることを誇りに思います。スリランカの成功事例は、ゲームがいかにして人生を変えるきっかけとなるかを証明しました。今後も私たちは、若者たちが可能性を最大限に引き出せる環境を提供していきます。」



◽️ゲームからキャリアへの道を支援

今回の成功事例は、スリランカをはじめとする新興市場でのゲームの可能性を強調しています。

特に若い世代にとって、Web3ゲームは単なる娯楽ではなく、収入源やスキル開発の場となりつつあります。この若者は自身の体験について、「METAHORSEを通じて得た収益が私の人生を変えました。ドローンを購入することで、映像制作のキャリアをスタートすることができ、夢が現実になりました」と語っています。

◽️METAHORSE(メタホース)とは

METAHORSE(メタホース)は、NFT競走馬を使って勝利を目指すWeb3ゲームです。競走馬はレースで出走することによって経験値を得ることができ、能力を向上させることが可能です。またNFT競走馬はNFTマーケットプレイスで売買が可能です。



概要

タイトル:METAHORSE (メタホース)

ジャンル:Web3競馬ゲーム

プラットフォーム:iOS、Android、Google Chrome

インターフェイス:英語

ネットワーク:ADIL Chain

・公式サイト:https://metahorse.head-2-head.net/

・公式X:https://x.com/MHORSE_official

・公式YouTube:https://www.youtube.com/c/METAHORSEofficial2089

◽️HEAD2HEAD SDN.BHD. 概要

We are professional game development companies that produce top-notch games in the industry. HEAD2HEAD platform uses blockchain and is considered the most advanced, innovative and reliable online gaming available today.

HEAD2HEADは、関連する企業様と協業し、互いにビジネスを発展させていけるパートナー企業を募集しております。

社名:HEAD2HEAD SDN.BHD.

住所:H2012 EKOCHERAS NO. 693, JALAN CHERAS BATU 5 56000 KUALA LUMPUR MALAYSIA

CEO:Kenji Au Yeong

Web:https://head2head.my/