USB PD規格の最大100Wの高出力で充電できるマルチポート仕様のAC充電器を発売
サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、代表取締役社長 山田和範)は、USB Power Delivery規格の最大100W出力に対応し、USB Type-Cポートを3ポート、USB-Aポートを1ポート搭載したマルチポート仕様のAC充電器「ACA-PD104BK」を発売しました。本製品1つでノートパソコンからタブレット・スマートフォンまであらゆるデバイスの充電に対応します。次世代半導体GaNを採用し、高出力とコンパクトサイズを両立しました。
【掲載ページ】
品名：USB PD対応AC充電器（PD100W・C×3+A×1）
品番：ACA-PD104BK
標準価格：13,200円（税抜き 12,000円）
製品ページ：https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=ACA-PD104BK
複数機器をこれ１台で充電
あらゆるデバイスの充電に対応します。複数の充電器の持ち運びが不要です。
USB PD100W＆4ポート搭載
USB Type-Cを3ポートとUSB Aを1ポート搭載した合計4ポート仕様で、幅広いデバイスの充電に対応できます。
最大100WまでのUSB PD規格による充電に対応し、ノートパソコンを充電しながら他のデバイスも同時に充電できる高出力仕様です。
GaN採用でパワフル＆コンパクト設計
次世代半導体GaN（窒化ガリウム）を採用し、高出力ながらコンパクトなサイズを実現しています。
出力の電力配分を自動で切り替え
ポートの使用状況に応じて出力の電力配分を自動で切替えるため、ポートの出力を気にすることなく効率良く安全にご使用いただけます。
折りたたみプラグ
プラグは折りたたんで収納でき、コンパクトに持ち運べます。
PSE適合製品
本製品は、電気用品安全法（PSE）の基準に適合した安全性の高い製品です。安心してご使用いただけます。
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