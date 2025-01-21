「オルタナティブデータEXPO′ 2025」にて日本気象協会と開発した医薬品の需要予測モデルを発表（2025年２月３日）

日本システム技術株式会社

このたび、一般社団法人オルタナティブデータ推進協議会が主催する「オルタナティブデータEXPO' 2025」に、当社未来共創Ｌａｂが出展いたします。

当社ブースでは、メディカルビッグデータ、アドバイザー、研究開発環境を提供する「Medical Data PROVISION（以下、MDP）」やメディカルビッグデータ「REZULT」をご紹介します。また、傷病×医薬品の統計ダッシュボードサービス「Medicine Tiger(R)」や約900万人ものメディカルビッグデータに基づいた健康支援サービス「健康アドバイスAPI」のデモンストレーションも行います。ご興味のある方は、ぜひ当社ブースでご体験ください。

さらに、当社登壇枠では、日本気象協会と開発した医薬品の需要予測モデルをご紹介する予定です。

■「オルタナティブデータEXPO' 2025」

開催日時 ：2025年２月３日(月) 13:00～17:55

開催場所 ：東京ミッドタウン（東京・赤坂）

オフィシャルサイト ：https://jadaaexpo2025.peatix.com/

※ご参加は、上記オフィシャルサイトから事前お申し込みください。

【本件に関するお問い合わせ】

日本システム技術株式会社

未来共創Ｌａｂ 担当：鈴木

TEL：03-6718-2785

Mail：jast-lab@jast.co.jp

URL：https://www.jastlab.jast.jp/

以上