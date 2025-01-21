公式ウェブサイトにeve autoオプション製品ページと設備連携に関する資料のアップデート版を公開

株式会社eve autonomy

株式会社eve autonomy（イブ・オートノミー、静岡県磐田市、代表取締役CEO：星野 亮介、以下「eve autonomy」）は、当社が展開する自動搬送サービス「eve auto」のオプション製品を紹介する特設ページを公式ウェブサイト内に新設しました。本ページでは、さまざまな利用シーンや運用ニーズに応じた多彩なオプションの製品情報を提供いたします。また、同時に公式資料として掲載されていた設備連携に関する資料「周辺機器との連携」を、最新情報を取り入れ、更新しました。





「eve auto」は、さまざまな業界や環境での活用が期待されています。しかし、お客様の拠点ごとに運用方法は異なり、24時間稼働や視認性の向上など、様々な機能が求められています。これらのニーズに対応するため、eve autonomyはeve autoの機能を拡張するオプション製品の開発を進めてまいりました。このたび更新した資料には、お客様が既にお持ちの周辺機器とeve auto車両との連携に関する概要や、実際の活用事例が掲載されています。また、新たに設けたオプション製品紹介ページでは、ユーザーの多様なニーズに応じたオプションの選択肢を分かりやすく紹介しており、どちらも導入検討の際に役立つ情報を提供しています。



これらのコンテンツ更新を通じて、お客様の導入検討をサポートし、さらなる運用効率化と自動化の実現を支援してまいります。

１．オプション一覧ページ新設

「eve auto」の車両に追加できる多彩なオプション製品を紹介する専用ページを公開しました。本ページでは、運用環境や業務の特性に応じた機能拡張用オプション製品を一覧形式でご覧いただけるほか、各製品の詳細情報も掲載しています。これにより、導入検討段階で必要な機能を具体的に把握し、最適なカスタマイズを検討しやすくなります。また、すでにeve autoを導入されているお客様にとっても、追加オプションの検討に役立つ有益なページです。

なお、現時点では、弊社がご案内可能な製品の一部のみを掲載しております。掲載製品以外で希望される機能や詳細情報につきましては、弊社ウェブフォームよりお問い合わせくださいますようお願い申し上げます。

- オプション製品一覧ページ：https://eveautonomy.com/service/optionalproducts(https://eveautonomy.com/service/optionalproducts?utm_source=press_release&utm_medium=20250121&utm_campaign=pr)

＜現在掲載されている製品ラインナップ＞

- 可変式牽引フック：https://eveautonomy.com/service/optionalproducts_towinghook_adjustable(https://eveautonomy.com/service/optionalproducts_towinghook_adjustable?utm_source=press_release&utm_medium=20250121&utm_campaign=pr)- 交換バッテリー：https://eveautonomy.com/service/optionalproducts_battery(https://eveautonomy.com/service/optionalproducts_battery?utm_source=press_release&utm_medium=20250121&utm_campaign=pr)- 遠隔緊急停止スイッチ：https://eveautonomy.com/service/optionalproducts_emergencystopswitch(https://eveautonomy.com/service/optionalproducts_emergencystopswitch?utm_source=press_release&utm_medium=20250121&utm_campaign=pr)- 牽引台車後方ウィンカー（無線）：https://eveautonomy.com/service/optionalproducts_removableblinker-wireless(https://eveautonomy.com/service/optionalproducts_removableblinker-wireless?utm_source=press_release&utm_medium=20250121&utm_campaign=pr)- eve auto connect（設備連携）：https://eveautonomy.com/service/optionalproducts_eveautoconnect(https://eveautonomy.com/service/optionalproducts_eveautoconnect?utm_source=press_release&utm_medium=20250121&utm_campaign=pr)

２．設備連携に関する資料のアップデート

既に公式ウェブサイトに公開されている資料「周辺設備との連携」を大幅にアップデートし、eve autoと工場・倉庫などの設備との連携事例や導入メリットなどを紹介しています。今回の更新では、新たな導入事例や技術的な内容を追加し、eve autoの活用方法をより具体的にご理解いただける内容となっています。

- 資料公開ページ：https://eveautonomy.com/download/ebook_02(https://eveautonomy.com/download/ebook_02?utm_source=press_release&utm_medium=20250121&utm_campaign=pr)

・自動搬送サービス「eve auto」

eve autonomyは工場や物流施設向けに、主に屋外における事前の設備工事を必要とせずに自動搬送システムの導入を実現するソリューション「eve auto(R)」を提供しております。屋外環境においては、段差や坂道などの路面環境に加え、雨や日照の天候条件など、屋内より厳しい環境での運用が求められます。eve auto(R)は、高い信頼性により全国で活用されているEVカートと、一般公道においても活用される最先端の自動運転技術を活用し、雨天や夜間でも工場等の敷地内屋外環境で自動運転レベル4での無人搬送運用を実現しているため、24時間稼働が求められる施設での運用も可能です。現在、全国約40拠点・70台以上が稼働しています。

【主要スペック】

・eve auto製品・サービスページ：https://eveautonomy.com/service

・導入事例紹介ページ：https://eveautonomy.com/casestudy



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【本件に関するお問い合わせ】

株式会社eve autonomy セールス＆マーケティング部

Mail：mk@eveautonomy.com

Web：https://eveautonomy.com/contact

株式会社eve autonomy

本社：静岡県磐田市大中瀬868番地1

代表取締役社長：星野 亮介

HP：https://eveautonomy.com/

eve autonomyは、「今日から自動化」をスローガンに、工場や物流施設の主に敷地内での屋外搬送業務を、自動運転技術の活用により無人搬送を実現するサービス「eve auto(R)」を提供するソリューションプロバイダーです。ヤマハ発動機株式会社と株式会社ティアフォーの技術力を結集し、世界最先端の自動運転技術と長年グローバルで培ってきた品質と信頼を基に、社会課題解決に取り組み、世の中の変化に求められるワークスタイルの実現に貢献してまいります。