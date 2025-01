映画ツウたちが選んだ2024年12月のベスト映画は『どうすればよかったか？』【月イチ！“ぴあテン”ランキング】

ぴあ株式会社

「月イチ!“ぴあテン”ランキング」は、エンタメの出会いと発見を提供する「ぴあ」(アプリ&WEB)が贈る企画。評論家、ライター、編集者など映画のプロの投票により、月ごとに高評価の作品を選ぶ「みた」映画ベストテン、特に期待している作品を選ぶ「これからみたい」映画ベストテンを決めるランキングです。 12月公開作品から選ぶ「みた」映画ベストテンは、『どうすればよかったか?』が1位となりました。

2024年12月公開の「みた」映画ベストテン

1位『どうすればよかったか?』 23pt

2位『はたらく細胞』 21pt

3位『お坊さまと鉄砲』 20pt

4位『ホワイトバード はじまりのワンダー』 16pt

5位『クラブゼロ』 15pt

6位『大きな家』 12pt

7位『ペパーミントソーダ〈4K修復版〉』 10pt

7位『キノ・ライカ 小さな町の映画館』 10pt

7位『ライオン・キング:ムファサ』 10pt

10位『小学校~それは小さな社会~』 9pt

10位『スピーク・ノー・イーブル 異常な家族』 9pt

【ランキング投票方法】

「ぴあ」(アプリ&WEB)の“水先案内人”(=レビュアー)合計27名に2024年12月公開の「みた」映画の中からそれぞれがベスト3までを挙げていただき、1位:5点、2位:3点、3位:2点のポイントを付けたうえで集計したもの。対象は2024年12月1日~12月31日に日本で劇場公開された作品で、映画祭や特集上映での公開作、配信のみの作品、ブルーレイ・DVDのみでの発売作品は含みません。

2024年12月に日本で劇場公開された映画は74作品。そのうち、本企画の投票で名前が挙がった作品は全部で36本となりました。集計の結果、2カ月前に発表した「12月公開の“みたい”映画」ベストテンで上位にランクインしていた作品が今回は圏外となったり、逆に圏外だった作品が上位にくい込んだりと、かなり変動が見られました。また、ドキュメンタリー作品が4本入っていることからも、特徴的な月となりました。

第1位に輝いたのは、20年にわたり家族の秘密に向き合い、カメラでそれを問い続けた藤野知明監督の注目作『どうすればよかったか?』。「精神疾患と社会、親と子の関係など、様々な問題提起がある重厚なドキュメンタリー」(夏目深雪)、「あらゆる断定・断言を退ける……傑作」(中谷祐介)といったコメントが寄せられました。

(C)2024動画工房ぞうしま

第2位は、公開後、4週連続で興行ランキング1位に輝いた映画『はたらく細胞』。「大病をした経験のある人ほど笑って、泣けると言う、類稀なる作品」(笠井信輔)といった高い評価が集まりました。

(C)清水茜/講談社 (C)原田重光・初嘉屋一生・清水茜/講談社 (C)2024映画「はたらく細胞」製作委員会

そして第3位に入ったのは、ブータン映画初の米アカデミー賞候補となった『お坊さまと鉄砲』。期待作投票の10位から大幅ランクアップとなりました。初めて行う選挙を巡る人間模様を描いた「ユーモアと風刺の見せ方が抜群」(春日太一)な作品。変わったタイトルにひかれて、観てみたら面白かった、などの声が挙がりました。

(C)2023 Dangphu Dingphu: A 3 Pigs Production & Journey to the East Films Ltd. All rights reserved

そのほかランキングでは、6位に『大きな家』、10位に『小学校~それは小さな社会~』と、ドキュメンタリー作品がランクインしています。

※選者27人の投票作品とコメントは「ぴあ」(アプリ&WEB)に掲載中。

詳細を見る :https://lp.p.pia.jp/article/news/410126/index.html

【投票者一覧】(50音順)

相田冬二(Bleu et Rose/映画批評家)

池上彰(ジャーナリスト)

イソガイマサト(フリーライター)

伊藤さとり(映画パーソナリティ)

植草信和(フリー編集者/元キネマ旬報編集長)

恩田泰子(映画記者/讀賣新聞)

笠井信輔(フリーアナウンサー)

春日太一(映画史/時代劇研究家)

坂口英明(ぴあ編集者)

佐々木俊尚(フリージャーナリスト/作家)

相馬学(フリーライター)

高崎俊夫(フリー編集者/映画評論家)

高松啓二(イラストレーター)

立川直樹(プロデューサー/ディレクター)

中川右介(作家/編集者)

中谷祐介(ぴあ編集者)

夏目深雪(著述/編集業)

平辻哲也(映画ジャーナリスト)

細谷美香(映画ライター)

堀晃和(ライター/元産経新聞/編集者)

真魚八重子(映画評論家)

水上賢治(映画ライター)

村山章(映画ライター)

村山匡一郎(映画評論家)

よしひろまさみち(映画ライター)

渡辺祥子(映画評論家)

渡辺麻紀(映画ライター)

