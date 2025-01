【叡啓大学】社会人対象公開講座 英会話 at 叡啓を開催しました

広島県公立大学法人

叡啓大学(学長:有信睦弘、所在地:広島市中区)のBURROWS Christian教授が、「英会話 at 叡啓」と題し、社会人を対象に、10月から12月にかけて全3回シリーズの公開講座を開催しました。

テーマは「日本の物の状態や様子、習慣、行事を英語で説明しよう!!」で、内容は基本的なスピーキングとリスニングの力をつけることに焦点を当てた講座となりました。

Let's describe. 具体的に言葉で表現してみましょう

お年玉、注連縄、紅白歌合戦、年賀状、重箱、羽根突き、除夜の鐘、凧、お屠蘇、鏡餅。

皆さんならこれらのモノやコトをどのように英語で説明しますか。検索や翻訳機能を使わず説明しようとすると、簡単でない言葉もありませんか。

講座では、物事の特徴や様子といった概要だけでなく、どのような習慣や由来、理由があるのか、何を象徴しているのか、といった詳細まで説明することや、それぞれの単文をまとめて文章に構成する過程を学習しました。

講義で示された情報を理論的に整理する点や講師の助言を参考に、受講者同士で “ What is a .....? ” “ That is ...... ” と、練習を重ねていきました。

試行錯誤しながらも言葉を発する受講者皆さんの熱量が感じられました。

終了後、「英会話を難しく考えずに、短い文章を繋げれば伝わることがわかった。」「英語で説明することに加えて、日本の文化、習慣についてあらためて自分自身の勉強が必要と思った。」といった感想や「参加者同士で対話ができて楽しかった。」「また同様の公開講座を受講したい。」と次の開催を期待する声もありました。

様々な発見や交流の生まれる公開講座へ、皆さんの参加をお待ちしています。

BURROWS Christian教授

