「剣客商売」を一挙放送！【没後15年 藤田まこと特集】CSホームドラマチャンネル

「剣客商売スペシャル」

松竹ブロードキャスティング株式会社(C)松竹

CSホームドラマチャンネルで2/11(火・祝)、23(日)に全６作品を一挙放送！

池波正太郎原作をドラマ化した藤田まこと主演の傑作時代劇のスペシャル版！主人公の秋山小兵衛の息子・大治郎を映画「侍タイムスリッパー」で今話題の俳優・山口馬木也が演じている。

(C)松竹「助太刀」

2004年

[出演]

藤田まこと、山口馬木也、小林綾子、寺島しのぶ、蟹江敬三 ほか

(C)松竹「母と娘と」

2005年

[出演]

藤田まこと、山口馬木也、小林綾子、寺島しのぶ、宮本真希、松原智恵子、高杉瑞穂、夏八木勲 ほか

(C)松竹「決闘・高田の馬場」

2005年

[出演]

藤田まこと、山口馬木也、小林綾子、寺島しのぶ、宍戸開、内藤剛志 ほか

(C)松竹「女用心棒」

2006年

[出演]

藤田まこと、山口馬木也、小林綾子、寺島しのぶ、三浦浩一、梶芽衣子、大滝秀治、近藤芳正 ほか

(C)松竹「春の嵐」

2008年

[出演]

藤田まこと、山口馬木也、小林綾子、寺島しのぶ、松方弘樹 ほか

(C)松竹「道場破り」

2010年

[出演]

藤田まこと、山口馬木也、小林綾子、寺島しのぶ、中村梅雀 ほか

「剣客商売３」

「剣客商売スペシャル」各作品詳細はこちら :https://www.homedrama-ch.com/search?cnt_type=1&q=%E5%89%A3%E5%AE%A2%E5%95%86%E5%A3%B2%E3%82%B9%E3%83%9A%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%AB&o=1

CSホームドラマチャンネルで2/11(火・祝)午前4:00から全５話を一挙放送！

(C)松竹

2001年／全5話

[出演] 藤田まこと、小林綾子、大路恵美、梶芽衣子、三浦浩一 ほか

田沼意次が権勢を誇った江戸時代中期、無外流の達人として名を馳せながら今は第一線を退き、４０歳近く歳の離れた妻・おはると暮らす初老の秋山小兵衛が主人公。軽妙洒脱に世を生きる小兵衛が市井の人々と交わるなかで、様々な問題を解決していく。

「剣客商売３」作品詳細はこちら :https://www.homedrama-ch.com/series/6764

「剣客商売４」

CSホームドラマチャンネルで2/24(月・祝)午前10:30から全11話を一挙放送！

(C)松竹

2003年／全11話

[出演] 藤田まこと、小林綾子、山口馬木也、寺島しのぶ、梶芽衣子、三浦浩一 ほか

無外流と呼ばれる剣の達人でありながら悠々自適に暮らす秋山小兵衛。一方、息子の大治郎は剣一筋の人間。この対照的な親子の生き方を軸に、父・小兵衛の強さ、優しさ、ダンディーさをまじえつつ、事件が見事に解決されていく。本シリーズから息子・大治郎役を映画「侍タイムスリッパー」で話題の俳優・山口馬木也が務めている。

「剣客商売４」作品詳細はこちら :https://www.homedrama-ch.com/series/6765

「没後15年 藤田まこと特集」

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=mfTwfhRei5k ]

山口馬木也さんコメント

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=_jbYZSbYVq8 ]

★スカパー！なら2/11・23・24は無料放送！詳細は【没後15年 藤田まこと特集】特設ページをご確認ください。

★【没後15年 藤田まこと特集】3月以降のラインナップ

「剣客商売５」（2004年／全10話／出演：藤田まこと、山口馬木也、寺島しのぶ、小林綾子 ほか）

「必殺商売人」（1978年／全26話／出演：藤田まこと、草笛光子、梅宮辰夫、火野正平 ほか）

【没後15年 藤田まこと特集】特設ページ :https://www.homedrama-ch.com/special/fujitamakoto「剣客商売」４・５およびスペシャル版６作で大治郎を演じた山口馬木也さんのインタビューも掲載！「剣客商売」や藤田まことさんとの思い出を語ってもらいました。

「剣客商売」「鬼平犯科帳」シリーズ :https://www.homedrama-ch.com/special/onihei_kenkaku「剣客商売」は毎週(月)(木)(土)(日)もレギュラー放送中！詳しい放送日時はこちらからご確認ください。「必殺！５ 黄金の血」 (C)1991 松竹／ABCテレビ＼こちらもチェック！／

BS松竹東急（BS260ch・全番組無料放送）では、藤田まこと演じる中村主水ら仕事人が活躍する「必殺」シリーズを１・２月に特集放送！

「必殺！５ 黄金の血」

2月21日放送 ほか

【BS松竹東急HP】 :https://www.shochiku-tokyu.co.jp/

ホームドラマチャンネルは、スカパー！、J:COMなどのケーブルテレビ、ひかりTV、auひかりテレビサービスなどでご覧になれます。

「スカパー！番組配信」ならスマホやパソコンでも視聴可能！お問い合せはこちら。



ホームドラマチャンネル カスタマーセンター ０５７０-００１-４４４

IP電話のお客様は０３-６７４１-７５３５

【受付時間】１０：００～２０：００（年中無休）