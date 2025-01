英国発の美容機器ブランドのカレントボディ、楽天市場店をオープン

CURRENTBODY.COM.LTD画像:カレントボディ(2025)

英国発の美容機器ブランドでビューティーデバイスのパイオニアであるCurrentBody(本社:英国マックルズフィールド、カレントボディ・ジャパン合同会社、創業者兼CEOローレンス・ニューマン、以下「カレントボディ」)は、「カレントボディ楽天市場店」をオープンいたしました。

この度、より多くの方々にカレントボディの商品の魅力に触れていただきたいという想いから、かねてよりお客様から強くご要望をいただいていた「楽天市場」にて、ついに公式店をオープンします。

「カレントボディ楽天市場店」では、カレントボディの代表商品である「LEDライトセラピーマスク シリーズ1」、「LED 4イン1マスク」、最新作の「LEDライトセラピーマスク シリーズ2」の3点の商品をはじめとして、今後商品ラインナップを拡充してまいります。

カレントボディ 楽天市場店 https://www.rakuten.co.jp/currentbody/(https://www.rakuten.co.jp/currentbody/)

LEDライトセラピーマスク シリーズ1について

画像:カレントボディ(2025)

LEDライトセラピーマスク シリーズ1は、赤色(633nm) と近赤外線 (830nm)の光の波長を組み合わせ、年齢に応じたケアによりハリのあるつや肌へ導くマスク型美顔器です。

LEDライトによる美容効果は近年世界中で注目されており、多くのハリウッド女優やセレブリティのほか、メイクアップアーティストや美容エディターといった美容のプロフェッショナルにも愛用されています。

LEDライトセラピーフェイスマスク シリーズ1には132個のLED電球が使用されており、たった10分で臨床的に証明された2つの波長を肌全体に届け、ハリをアップし肌を引き締めます。

製品ページ:https://item.rakuten.co.jp/currentbody/7911603208365/(https://item.rakuten.co.jp/currentbody/7911603208365/)

LED4イン1マスクについて

画像:カレントボディ(2025)

LED4イン1マスクは、当社がLEDトリートメントにおいて培った経験から、アジア人の肌を研究し、アジアに向けて開発された画期的なLEDマスクです。

製品開発にあたり、アジアの消費者独自の肌の特徴を仔細に研究・分析。

アジア市場でスキンケアの重要な焦点と判明したくすみ(*1)ケアをはじめとする複合的な肌悩みに、1台でアプローチできる製品です。

よりパワフルな光量と精確なカバレッジ、独自のピローテクノロジーを搭載。

赤色(633nm)に加え、緑色 (532nm)や黄色 (590nm)などの5つのLED波長を搭載し、LEDフェイシャルマッピングを利用したゾーンモードを含めた4つのトリートメントモードをご利用いただけます。

製品ページ:https://item.rakuten.co.jp/currentbody/7984868458669/(https://item.rakuten.co.jp/currentbody/7984868458669/)

LEDライトセラピーマスク シリーズ2について

画像:カレントボディ(2025)

LEDライトセラピーマスク シリーズ2は、カレントボディ独自のLEDデバイス品質保証制度「Veritace(R)(ヴェリタス)」を冠する初の商品です。

あらゆるタイプの骨格や顔の形にもフィットするBEST-FITマスクにより、顔全体をカバーする完全な被覆範囲でエイジングケア(*2)効果を叶えます。

LEDライトセラピーマスク シリーズ2は、赤色(633nm)、近赤外線(830nm)に加え、最新のLED美容研究でエイジングケア(*2)に効果的と示された深部近赤外線(*3)(1072nm)を搭載。3つの波長と236個のLEDバルブで、エイジングサインが気になる方から、ファーストエイジングケアにチャレンジしてみたい方まで、幅広いニーズに対応した商品です。

製品ページ:https://item.rakuten.co.jp/currentbody/7976873296045/(https://item.rakuten.co.jp/currentbody/7976873296045/)

【参考文献】

論文タイトル:「A self-reported clinical trial investigates the efficacy of 1072 nm light as an anti-ageing agent」

著 者:RICHARD J. STIRLING & JAMES D. HASLAM

Department of Ophthalmology, Darlington Memorial Hospital, County Durham, UK

掲 載 誌:Journal of Cosmetic and Laser Therapy. 2007; 9: 226-230

DOI :10.1080/14764170701400085

(*1) 乾燥による

(*2) 年齢に応じたケア

(*3) 近赤外線の波長がより長く深くまで届くもの

カレントボディ(CurrentBody*)について

カレントボディは、家庭用健康・美容テクノロジーのスペシャリストです。2009年に設立されて以降、家庭用健康・美容テクノロジーのパイオニアとして、安全で、臨床上の証明を受けている健康・美容機器の開発と販売に取り組んでいます。

専門的な知識と経験によって自社開発されたLED美容機器は、FDA認証をうけ、セレブリティやモデル、美容家に愛用され、世界各国で様々な賞を受賞するなど、世界でパイオニア的存在として認められています。また、カレントボディは、英国に本社を置き、日本、英国、米国など世界22カ国にむけ、最先端の健康・美容機器を展開しています。詳細は、https://currentbody.jp/pages/about-us をご覧ください。



(*)CurrentBodyは、登録商標または商標の場合があります。企業のロゴ、企業名(またはその一部)、製品名の一部である場合もあり、各所有者の同意なしに使用することは禁じられています。

カレントボディ 日本公式サイト https://currentbody.jp/(https://currentbody.jp/)

カレントボディ 楽天市場店 https://www.rakuten.co.jp/currentbody/(https://www.rakuten.co.jp/currentbody/)





カレントボディ ソーシャルメディアアカウント

> Instagram: https://www.instagram.com/currentbody_jp/

> X(旧Twitter): https://twitter.com/CurrentBody_JP

> YouTube: https://www.youtube.com/user/CurrentBody