発酵いちご ＆ あまおうのアフタヌーンティーとスイーツで彩る、「愛」をテーマにしたバレンタインプロモーション

シックスセンシズ京都

自然派ラグジュアリーホテル「シックスセンシズ 京都」(総支配人 Nicolas Black ニコラス・ブラック)は、オールデイダイニング「Sekki(節気)」、「Cafe Sekki(カフェ 節気)」およびカクテルバー「Nine Tails」で、自家製の発酵いちごやあまおういちごを使用したアフタヌーンティーやスイーツ、コース料理をご提供します。また、バレンタインに合わせて、カカオを使った特別なワークショップ付の体験型アフタヌーンティーを販売。ウェルネスに配慮した食材・素材を用い、「愛」をテーマに、シックスセンシズのビジョンである「To help people reconnect with themselves, others and the world around them」(人々が自分自身や他者、そして周りの世界と再びつながることを支援する)を実践します。

2週間ごとに変わるアフタヌーンティーは、いちごとチョコレートの「立春」メニューに

アフタヌーンティーを提供するオールデイダイニング 「Sekki(節気)」は、一年を24の期間に分け、繊細に移ろいゆく季節を表した「二十四節気」に由来しています。アフタヌーンティーやコースメニューが節気ごと、すなわち約2週間ごとに内容が変わり、より細やかに旬の食材を楽しんでいただけるコンテンポラリー料理を提供しています。今回、2月3日から提供する「立春」のメニューからは、いちごにフォーカス。大福やセイボリーの寿司にあまおういちごを使用し、さらに自家製の発酵いちごは羊羹やスコーンとしてご提供します。まろやかな酸味と旨味が凝縮した発酵いちごがひと味違ういちごの世界を広げ、乳酸菌や酵母などの善玉菌がウェルネスをサポートします。甘酒のクリームや生姜麹等の、さまざまな発酵調味料を使うことで、グルテンフリーでも奥深い美味しさを演出します。

また、バレンタインデーにあたる立春は、いちごをチョコレートやカカオと組み合わせたメニューも登場します。気の置けない家族や友人と、あるいはお一人様でのご利用もいただけますので、自分へのご褒美など、大切な人や自分自身との絆を深めるアフタヌーンティーです。

暦アフタヌーンティー 立春メニュー(2月3日~17日)

発酵いちご羊羹、ラムレーズンチョコ浮島、チョコいちご大福、酒粕ヘーゼルナッツチョコサンド、

立春の上生菓子(京菓子司「亀屋良長」作)、いちご寿司、牛ほほのバルバコア、甘鯛のいちごギモーブ、ゆり根のグラタン、白みそスコーン、発酵いちごとカカオのスコーン、あまおういちごジャム、甘酒クリーム

※すべてのアフタヌーンティーメニューはグルテンフリー

※上記のメニューは一例です。仕入れの都合により変更となる場合があります

※2日前までのご予約で、ヴィーガンメニューでのご用意も可能です

ペストリーシェフ 横田怜子(よこた れいこ)

北海道で生まれ、アメリカで育った横田のグローバルな背景は、ペストリーの世界における彼女の芸術性に深い影響を与えました。日本の5つ星ホテルや有名フレンチレストランで修業を積んだ彼女の料理の旅は、多様な文化と美しさが融合しています。シックスセンシズ 京都では、ウェルネスへこだわりに刺激を受け、伝統的な発酵技術や天然甘味料を作品に取り入れることで、美味しいだけでなく体に栄養を与えるヘルシーなデザートを巧みに作り上げています。さまざまな芸術形態からインスピレーションを受けた後に、お菓子作りを自分のキャンバスと捉え、美味しい作品を通して創造性を表現し、物語を伝えるプラットフォームとしています。

暦アフタヌーンティー

提供場所:オールデイダイニング「Sekki(節気)」(シックスセンシズ 京都 B2F)

期間:2025年2月3日~17日(2月18日より二十四節気「雨水」のいちごメニューに変更予定)

時間:15:00~17:30

料金:お一人様6,900円(消費税・サービス料15%を含む) ティーフリーフローを含む

T E L:075-531-0732(レストラン直通)

Web予約: https://www.tablecheck.com/shops/sixsenses-kyoto-restaurant-sekki/reserve?menu_items[]=664c5014318a514d19e601a2(https://www.tablecheck.com/shops/sixsenses-kyoto-restaurant-sekki/reserve?menu_items%5B%5D=664c5014318a514d19e601a2)

よりホリスティック(総合的)なウェルネスに「暦アフタヌーンティー ~A Holistic Journey~」

アルケミーバーワークショップで手作りするマルチバーム

また、アフタヌーンティーとシックスセンシズ スパ 京都内にある「アルケミーバー」でのワークショップのパッケージ「暦アフタヌーンティー ~A Holistic Journey~」も、2月・3月は「愛」をテーマにした特別バージョンに。神への供物として古代から愛されてきたカカオの濃厚で甘い香りと、愛の象徴であるローズの華やかな香りのマルチバームを手作りし、五感を満たすSelf-loveな時間をご提供します。バームはお持ち帰り可能で、髪や手の保湿、リップバーム等として、ご自身を含む大切にしたい方への贈り物にも。ホテルで食べるだけではない、ご自宅でもウェルネスを感じていただける、体験型のアフタヌーンティーパッケージです。

暦アフタヌーンティー ~A Holistic Journey~

提供場所:アルケミーバー(シックスセンシズ 京都 B1F)および

オールデイダイニング「Sekki(節気)」(シックスセンシズ 京都 B2F)

期間:2025年2月3日~3月31日(アフタヌーンティーは2月18日より二十四節気「雨水」のメニューに変更予定)

時間:14:00~ワークショップ / 15:00~17:30アフタヌーンティー

料金:お一人様13,200円(要予約、消費税・サービス料15%を含む)

カカオ&ローズ マルチバーム作りワークショップおよび

アフタヌーンティーとティーフリーフローを含む

T E L:075-531-0732(レストラン直通)

Web予約:https://www.tablecheck.com/shops/sixsenses-kyoto-restaurant-sekki/reserve?menu_items[]=664fedec97149a34db909f6d(https://www.tablecheck.com/shops/sixsenses-kyoto-restaurant-sekki/reserve?menu_items%5B%5D=664fedec97149a34db909f6d)

ウェルネスを大切にする方への贈り物に。シックスセンシズならではのテイクアウトスイーツ

搾りたて野菜のジュースやコーヒー、スイーツやパンを気軽にテイクアウトできる「Cafe Sekki(カフェ 節気)」でも、バレンタインのアイテムを2月1日~14日の期間で販売します。カカオに自家製の発酵柚子を組み合わせたシュトーレンと、しっとり焼きあげたチョコレートのパウンドケーキの2種はグルテンフリー。軽やかな食後感ながら、発酵食品ならではの奥深くリッチな味わいが魅力です。また、ハートを象ったいちごチョコレートパンには、自家製ドライいちごをブリオッシュ生地に練り込みました。抗酸化作用成分であるビタミンCを含むいちごを取り入れ、スイーツやパンに至るまで、シックスセンシズならではのウェルネスが行き渡り、召しあがる方への大切にしたいという想いを伝えられるアイテムです。

発酵柚子とカカオのシュトーレンチョコレートパウンドケーキいちごチョコレートパン

・発酵柚子とカカオのシュトーレン(1,500円)

・チョコレートパウンドケーキ(1,500円)

・いちごチョコレートパン(テイクアウト400円 / イートイン 450円)

販売場所:「Cafe Sekki(カフェ 節気)」(シックスセンシズ 京都 B2F)

期間:2月1日(土)~14日(金)

販売時間:10:30~18:00

T E L:075-531-0732(レストラン直通)

甘く芳醇なひとときを、京都・東山の隠れ家で ─ 「Nine Tails」バレンタインセレクション

京都・東山、静謐と活気の狭間に住まう伝説のキツネたちが、夜な夜なお気に入りの酒を楽しむ隠れ家をコンセプトとするカクテルバー「Nine Tails」では、2月1日~14日の期間でバレンタインのカクテル2種と、ノンアルコールモクテル2種を販売いたします。(下記は写真左から)

・Be my fraise(2,000円 / ノンアルコール)

ベリーとトニックを使用しバレンタインの甘酸っぱさを表現しました。甘さは程々に、透き通るような酸味を合わせて。

・Valentine Noire(2,800円)オランジェットをイメージしたビターなカクテル。エスプレッソとオレンジの皮が大人の雰囲気を思わせます。

・Cha"i" want chocolate(2,000円 / ノンアルコール)

ホワイトチョコレートとオーツミルクの自家製チャイです。スパイスの刺激をオーツミルクとホワイトチョコが優しく包むような味わい。

・Love’s Delight(2,800円)

国産のカシスリキュールと京都産カカオのスピリッツをミルクウォッシュという技法でまろやかに仕上げました。心地よい甘味と酸味が織りなす、カシスチョコレートのような味をお楽しみください。

薬局をイメージしたバーカウンターで飲みながら自身の味覚や好みと向き合ったり、奥まったソファ席で大切な方との親密な絆を育んだりなど、82席のゆとりある空間は使い方も自在で、自分自身や周囲の方とのつながりを取り戻すのに最適な空間です。

販売場所:カクテルバー「Nine Tails」(シックスセンシズ 京都 B2F)

期間:2月1日~14日

販売時間:17:00~24:00

T E L:075-531-0732(レストラン直通)

Web予約:https://www.tablecheck.com/ja/shops/sixsenses-kyoto-nine-tails/reserve

シックスセンシズ スパ 京都のスペシャルトリートメント「Bond & Bloom - A Journey of Love and Connection」

世界中で数々の受賞歴を誇るシックスセンシズ スパでも、「愛」をテーマにした限定のトリートメントを提供します。恋人や家族、友人との絆を育むためのこの旅路は、アルケミーバーでのワークショップから始まります。このワークショップでは、大切な人のためにパーソナライズされたボディオイルとバスソルトを手作りします。香りと素材をセレクトして、相手の性格や好みに合ったブレンドを作ることで、互いの理解を深める、あるいは新たな一面を発見するきっかけに。ワークショップの後は、このボディオイルを使用してセラピストによるパーソナライズマッサージを。互いを想って手作りしたオイルを、シックスセンシズ スパの洗練された施術を通じて共有することで、より絆が深まる体験となります。

提供場所:シックスセンシズ スパ 京都(シックスセンシズ 京都 B1F)

期間:2025年2月1日~3月31日

料金:2名様合計 62,600円(要予約、消費税・サービス料15%を含む)

アルケミーバーのワークショップ 30分+パーソナライズドボディトリートメント 60分

ボディトリートメントの前にサウナやお風呂をご利用いただけます

T E L:075-531-0712(スパ直通)

予約:お電話またはメールにて承ります。

wellness-kyoto@sixsenses.com

オールデイダイニング Sekki(節気)について

「Eat With Six Senses」(天然由来で、地元での持続可能な栽培法による食材を用いたシックスセンシズ流の食体験)の考えをさらに発展させ、日本古来の暦に基づく美食の旅へとゲストをお連れします。「オールデイダイニング Sekki(節気)」では、日本の二十四節気に合わせた食事と飲み物をご用意。エグゼクティブシェフの宍倉 宏生が地元の農家や生産者と密接に連携しながら、旬の食材の風味を最大限引き出した美味しい料理をお届けします。持続可能な方法で栽培された地産の野菜が主役となり、厳選された肉や魚介類が引き立て役を担うユニークなメニューは、食材を根から茎まで無駄なく使う徹底したアプローチにより、調理方法においてもサステナビリティに配慮されています。

営業時間:朝食 7:00~10:30 / ランチ 12:00~14:30(CLOSE) /

アフタヌーンティー 15:00~17:30(CLOSE) /ディナー 18:00~22:00(CLOSE)

T E L:075-531-0732(レストラン直通)

Web予約: https://www.tablecheck.com/shops/sixsenses-kyoto-restaurant-sekki/reserve

シックスセンシズ スパ 京都について

京都の「禅」思想、伝統的なヒーリング手法、最先端の科学を融合し、あらゆる角度からゲストをサポートします。お香と音叉を使ったシグネチャーセラピーや、京都府内唯一の「WATSU(ワッツ)/水中ボディワーク」専用プールで行うボディワーク、「バイオハック リカバリー ラウンジ」でのハイテク機器で疲労回復を図るプログラムなど、ウェルネスの先駆者であるシックスセンシズならではのアプローチのほか、半日~6日間にわたって取り組む総合的なウェルネスプログラムもご用意。宿泊ゲストはもちろんスパのみでもご利用可能で、「睡眠」「デトックス」「ヨガ」「フィットネス」といった目的に合わせて組み立てられた各プログラムは、ご要望に応じてカスタマイズされます。

営業時間: 10:00~20:00

T E L: 075-531-0712(シックスセンシズ スパ 京都 直通)

Web予約: https://ap.spatime.com/ssk20240

シックスセンシズ 京都 施設概要

所在地:京都府京都市東山区妙法院前側町431

客室数:81(うちスイート8室)

電話番号:075-531-0700(ホテル代表)

アクセス:各線京都駅よりタクシーで約7分

京阪七条駅から徒歩約10分

Webサイト:https://www.sixsenses.com/jp/kyoto

シックスセンシズ 京都について:

京都・東山という歴史地区の中心部に佇むシックスセンシズ 京都は、総合的なウェルネス、サステナビリティ、そして非日常の体験を融合させた、都会にありながらも心安らぐ自然派ラグジュアリーホテルです。ホテルのデザインは、日本独自の芸術文化がもっとも花開いた平安時代にインスピレーションを得ており、81室の客室とスイートにもモダンで遊び心あふれるタッチとともに、雅な物語が広がっています。シックスセンシズ スパは禅の哲学と現代科学を調和させ、オールデイダイニング Sekki(節気)は日本古来の暦に基づき、環境に配慮した料理を提供します。アースラボとアルケミーバーは本格的でインタラクティブな体験を特徴としており、古都・京都でつながりと再生の旅へとゲストを導きます。

シックスセンシズについて:

現在26軒のリゾートとホテルを運営しています。このほか、42軒の開発プロジェクトも進行中です。IHGホテルズ&リゾーツファミリーの一員であるシックスセンシズは、地域コミュニティとの共生、サステナビリティ、エモーショナル・ホスピタリティ、ウェルネス、独創性にあふれた特別な体験に対する徹底したコミットメントで、世界をリードしています。極上の離島リゾート、山岳リトリート、アーバンホテルなど、いずれのプロパティにおいても、旅の真の目的を感じることが出来、ゲスト自身や周囲の人々、ゲストを取り巻く世界とのつながりを深めることができるよう、感覚を呼び覚ますことをビジョンとしています

シックスセンシズ スパについて:

全てのシックスセンシズのリゾートとホテルに併設されているほか、独立型のスパも展開しています。感性と感覚を大切にしたローテクな要素とハイテクな技術の両方を兼ね備え、ホリスティックウェルネス、統合医療、健康長寿のためのメニューを幅広く提供しています。

IHGホテルズ&リゾーツ / IHG・ANA・ホテルズグループジャパンについて:

IHG ホテルズ&リゾーツ (https://www.ihgplc.com/en/)[LON:IHG, NYSE:IHG (ADRs)]は、True Hospitality for Goodを提供するグローバルホスピタリティーカンパニーです。下記の19ホテルブランドを展開し、世界100ヶ国以上に6,400軒超のホテルを有し、2,000軒超のホテルを開発中です。また、IHGワンリワーズ(https://www.ihg.com/onerewards/content/jp/ja/home)は、世界最大級のロイヤリティプログラムで、さまざまな特典をお楽しみいただいています。

・ ラグジュアリー&ライフスタイル: シックスセンシズ ホテルズ リゾーツ スパ,(https://jp.sixsenses.com/) リージェント ホテルズ&リゾーツ(https://www.ihg.com/regent/hotels/jp/ja/reservation),インターコンチネンタル ホテルズ&リゾーツ(https://www.intercontinental.com/hotels/jp/ja/reservation), ヴィニェット コレクション(https://www.vignettecollectionhotels.com/hotels/jp/ja/reservation), キンプトン ホテルズ&レストランツ(https://www.ihg.com/kimptonhotels/hotels/jp/ja/reservation), ホテルインディゴ(https://www.ihg.com/hotelindigo/hotels/jp/ja/reservation)

・ プレミアム: voco(https://www.ihg.com/voco/hotels/jp/ja/reservation), HUALUXE ホテルズ&リゾーツ(https://www.ihg.com/hualuxe/hotels/gb/en/reservation), クラウンプラザ ホテルズ&リゾーツ(https://www.ihg.com/crowneplaza/hotels/jp/ja/reservation), EVEN ホテルズ(https://www.ihg.com/evenhotels/hotels/us/en/reservation)

・ エッセンシャルズ: ホリデイ・イン ホテルズ&リゾーツ(https://www.ihg.com/holidayinn/hotels/jp/ja/reservation), ホリデイ・イン エクスプレス(https://www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/jp/ja/reservation), ガーナー(https://www.ihg.com/garner-hotels/hotels/us/en/reservation), avid ホテルズ(https://www.ihg.com/avidhotels/hotels/us/en/reservation)

・ スイーツ: Atwell スイーツ(https://www.atwellsuites.com/), ステイブリッジ スイーツ(https://www.ihg.com/staybridge/hotels/gb/en/reservation), ホリデイ・イン クラブバケーションズ(https://www.ihg.com/holidayinnclubvacations/hotels/us/en/reservation),

キャンドルウッド スイーツ(https://www.ihg.com/candlewood/hotels/us/en/reservation)

・ エクスクルーシブパートナーズ: イベロスター ビーチフロント リゾーツ(https://www.ihg.com/content/us/en/iberostar-beachfront-resorts)

InterContinental Hotels Group PLCは、グループの持株会社で、英国に設立、英国およびウェールズで登録されています。世界中のIHGの ホテルとコーポレートオフィスには、約375,000人の従業員がおり、日々世界中のお客様をお迎えしています。※2024年6月30日現在

日本国内では、2006年12月にANAとのジョイントベンチャー会社であるIHG・ANA・ホテルズグループジャパンを設立し、ANAとの共同ブランドを含む8ブランド(インターコンチネンタル、シックスセンシズ、キンプトン、クラウンプラザ、ホリデイ・インおよびホリデイ・イン リゾート、ホリデイ・イン エクスプレス、ホテルインディゴ、voco)、47ホテル、約14,000室を展開しています。今後は大阪市内の3つのガーナーホテル(2024年)、ホテルインディゴ長崎グラバーストリート(2024年)、ANAホリデイ・インリゾート軽井沢(2025年)、ホリデイ・イン京都五条(2025年)、インターコンチネンタル札幌(2025年)、高知、知立、浜松に3軒のANAクラウンプラザホテル(2026年)、リージェント京都(2027年)、voco広島(2027年)などの15ホテルの開業を予定しています。また2025年には、日本初の「ヴィニェット コレクション」ブランドを冠するリーガロイヤルホテル大阪 ヴィニェット コレクションが誕生します(現在ブランド移行中)。IHGホテルズ&リゾーツは日本においても拡大を続け、さらなる旅の選択肢をお届けします。 ※2024年8月31日現在