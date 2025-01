グッチ2025年春夏 コレクションをフィーチャーした広告キャンペーン「WHERE LIGHT FINDS US」を発表

株式会社ケリングジャパンCourtesy of Gucci

グッチ2025年春夏 コレクションの広告キャンペーン「Where Light Finds Us」は、光と影、動と静の繊細で魅惑的なバランスの中で表現されます。クリエイティブ・ディレクターのサバト・デ・サルノによって構想され、映画監督のグザヴィエ・ドランのレンズを通して生命を吹き込まれたこの物語は、光が差し込む瞬間に2つの魂が出会い、見えなかったものが明らかになる様子を詩的に描き出します。

Courtesy of GucciCourtesy of Gucci

この力強く生き生きとした物語の主人公に起用されたのは、俳優のヤラ・シャヒディとジョージ・マッケイです。彼らは感情の断片や繊細な仕草を通じて深いつながりを表現しています。グザヴィエ・ドランは、現実に根ざしながらも夢のような雰囲気を持つ場所で彼らの出会いを巧みに演出します。半開きの窓から差し込む光がその優雅さであらゆる表面を照らし、日常的な空間を非凡なものへと変えていきます。そこでは一つひとつの動きが共鳴しながら目に見える詩へと変貌し、その空間は単なる背景を超えた純粋な心の聖域として表現されています。

サバト・デ・サルノはこの広告キャンペーンについて次のように語っています。「グッチの2025年春夏 コレクションは人間性を最も鮮やかで優しさに満ちた形で祝うものです。グザヴィエ・ドランと共に取り組むことで、愛とつながりが最も純粋な形で広がる瞬間を表現することができました。それは魔法のように予測不能で儚いものです。彼は光を真実や脆さを象徴するものとして用い、そこに共有された感情の中にある言葉にできない美しさを映し出します。この広告キャンペーンはファッションにとどまらず、人間らしさを定義する、儚くも素晴らしい瞬間をたたえるものです」

Courtesy of GucciCourtesy of GucciCourtesy of GucciCourtesy of Gucci

2025年春夏 コレクションはこの世界に自然に溶け込み、本キャンペーンの重要な一部となっています。ウェアはシンプルさと複雑さ、現実と幻想の境界を超える美学を体現しています。軽やかなファブリックが構築的なシルエットに仕立てられ、明るい色調と意表を突くアクセントカラーが交互に配されています。コレクションのすべてのエレメントはサバト・デ・サルノのヴィジョンを反映しており、ワードローブは個人の自由を表現し、なにげない日々の美しさをたたえるものであるというメッセージを伝えています。

Courtesy of GucciCourtesy of Gucci

アクセサリーでは、タイムレスな魅力によってブランドの伝統とのつながりを保ちながら未来へと向かうデザインで再解釈された〔グッチ バンブー 1947〕ハンドバッグの新作が存在感を放っています。この伝統と革新のバランスは、過去を受け入れ、それを現代的な視点で再構築するというグッチの美のフィロソフィーを象徴しています。

グザヴィエ・ドランが演出を手がけた本広告キャンペーンは、視覚的な情報伝達を超え、感覚的かつエモーショナルな体験へと視聴者を誘います。光は生命の宿った語り部となり、親密さや脆さ、つながりを浮き彫りにします。「Where Light Finds Us」はコレクションの魅力を表現するだけではなく、人間性をたたえる詩となり、最も儚く脆弱な瞬間においても、光が照らし出すものに心を向けること、そしてありのままでいる勇気を持つことを呼びかけています。

グザヴィエ・ドランはこの広告キャンペーンで何を伝えたいかを次のように語りました。「喜び、そして安らぎ。それ以上に望むものはありません。最近、というかここ数年、世の中の大きな流れの中では目にするものすべてが無意味であるように感じてしまっていませんか? しかし、私たちは立ち止まって優しさや美しさに浸ることもできるのです。ただし他の大切なことに無関心にならない限り。でもここには60秒間の、深呼吸をして、風に揺れるスカーフを見たり、空気中を漂う埃や温もりを感じたりできる時間があります。だから、この広告キャンパーンは安らぎを届けるものだと言えるでしょう。大したことではないかもしれませんが、たった1分でもあなたの心に残り、少しでも心地よさをもたらすなら、それだけでこのすべてに価値があったと言えます」

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=wEHKxecQHy8 ]

広告キャンペーン クレジット

Creative Director: Sabato De Sarno

Art Director: Riccardo Zanola

Photographer and Director: Xavier Dolan

Stylist: Francesca Burns

Make Up: Aaron de Mey

Hair: Jawara

GUCCI

1921年、フィレンツェで創設されたグッチは、世界のラグジュアリーファッションを牽引するブランドのひとつです。ブランド創設100周年を経て、グッチはCEOステファノ・カンティーノとクリエイティブ・ディレクター サバト・デ・サルノの下、クリエイティビティ、イタリアのクラフツマンシップ、イノベーションをたたえながら、ラグジュアリーの再定義への歩みを続けています。

グッチは、ファッション、レザーグッズ、ジュエリー、アイウェアの名だたるブランドを擁するグローバル・ラグジュアリー・グループであるケリングに属しています。

詳しくは、www.gucci.comをご覧ください。