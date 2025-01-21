「パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ」が無料ぱちんこ・パチスロアプリ「777Real」に登場！

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株式会社サミーネットワークス

　 株式会社サミーネットワークスが運営するスマホ向け無料ぱちんこ・パチスロアプリ「777Real（スリーセブンリアル）」は、2025年1月21日（火）より、株式会社SANKYOの「パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ」アプリを配信いたします。




「パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ」が777Realに登場！


懐かしい名機から最新機種まで、777Realなら無料で遊べる！


いつでも、どこでも、思う存分お楽しみください！



【パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ アプリ概要】


・配信開始日：2025年1月21日（火）


・価格：無料（アイテム課金制）


・配信サイト


∟App Store：https://itunes.apple.com/jp/app/id1545088576


　　※上記はスマートフォン専用のURLです。


∟Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.sammynet.next.ort.a0199








(C)SUNRISE／VVV Committee　(C)SANKYO





「777Real」とは



・URL：https://app.adjust.com/q346tad


※上記URLはスマートフォン専用のURLです。


・公式サイト：https://www.777real.net/


・公式SNS：https://twitter.com/777Realofficial






「777Real」は基本プレイ無料のスマートフォン向けぱちんこ・パチスロアプリです。


アプリをプレイして出玉を増やすと、景品応募用ゲーム内通貨「PG(ピージー)」がもらえます。


この「PG」を消費してここでしか手に入らない限定品やギフトコード、ゲーム内アイテムなど


様々な景品へ応募できます。







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