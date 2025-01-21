「パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ」が無料ぱちんこ・パチスロアプリ「777Real」に登場！
株式会社サミーネットワークスが運営するスマホ向け無料ぱちんこ・パチスロアプリ「777Real（スリーセブンリアル）」は、2025年1月21日（火）より、株式会社SANKYOの「パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ」アプリを配信いたします。
「パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ」が777Realに登場！
懐かしい名機から最新機種まで、777Realなら無料で遊べる！
いつでも、どこでも、思う存分お楽しみください！
【パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ アプリ概要】
・配信開始日：2025年1月21日（火）
・価格：無料（アイテム課金制）
・配信サイト
∟App Store：https://itunes.apple.com/jp/app/id1545088576
※上記はスマートフォン専用のURLです。
∟Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.sammynet.next.ort.a0199
(C)SUNRISE／VVV Committee (C)SANKYO
「777Real」とは
・URL：https://app.adjust.com/q346tad
※上記URLはスマートフォン専用のURLです。
・公式サイト：https://www.777real.net/
・公式SNS：https://twitter.com/777Realofficial
「777Real」は基本プレイ無料のスマートフォン向けぱちんこ・パチスロアプリです。
アプリをプレイして出玉を増やすと、景品応募用ゲーム内通貨「PG(ピージー)」がもらえます。
この「PG」を消費してここでしか手に入らない限定品やギフトコード、ゲーム内アイテムなど
様々な景品へ応募できます。
■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。