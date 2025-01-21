SHADE RACING 2025年スーパーGT* 体制発表

株式会社シェイドレーシング

株式会社シェイドレーシング(チーム名:SHADE RACING)は、2025年 AUTOBACS SUPER GTシリーズGT300クラス(以下：SUPER GT GT300クラス)に参戦するドライバーとマシンを決定しました。

ドライバーは昨年に引き続き、平中 克幸、清水 英志郎の2名と新たにTGR-DCドライバーの佐野 雄城を第3ドライバーとして起用いたします。*2025年 AUTOBACS SUPER GTシリーズGT300クラス

タイヤにつきましては、日本ミシュランタイヤ株式会社様よりミシュランタイヤを供給いただきます。

4年目となる今シーズンは更なる飛躍のシーズンとするべく、開幕戦から一戦一戦、

勝利を目指して戦って参りますので、ご声援の程、何卒宜しくお願い申し上げます。

また、SHADE RACINGは、FUJIファクトリーでのメカニック・スタッフの募集を継続中です。

詳細につきましては、下記の <お問い合わせ先> までご連絡をお願いいたします。

・勤務先(シェイドレーシングFUJIファクトリー):静岡県駿東郡小山町大御神字中島617

■情報参照先

SUPER GT 公式webサイト：https://supergt.net

SHADE RACING 公式webサイト：https://www.shade-racing.com/

SHADE RACING 公式Instagram：https://www.instagram.com/shaderacing_official/?hl=ja

SHADE RACING 公式X(旧Twitter)：https://mobile.twitter.com/ShaderacingO

SHADE RACING 公式You Tube：https://www.youtube.com/channel/UCnpsV6R3gTBDm2hdLJm2DFQ?app=desktop

■参戦概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/92703/table/21_1_64ecf86ab6acb42c4b4af304c7804006.jpg ]

■20号車 第1ドライバー：平中 克幸

・主な戦績

2003年：ヨーロッパで活動、F3ユーロシリーズに参戦

2004年：トヨタ F1 テストドライブ

2005年：国内に拠点を移し、トップカテゴリーに参戦開始

2018年：SUPER GT GT300クラス シリーズ５位

2018年：スーパー耐久シリーズST-4クラス シリーズ２位

2019年：SUPER GT GT300クラス シリーズ４位

2019年：スーパー耐久シリーズST-4クラス チャンピオン獲得

2020年：SUPER GT GT300クラス シリーズ6位

2020年：スーパー耐久シリーズST-4クラス シリーズ2位

2021年：SUPER GT GT300クラス シリーズ7位

2021年：スーパー耐久シリーズST-Zクラス シリーズ8位

2022年：SUPER GT GT300クラス シリーズ27位

2022年：スーパー耐久シリーズST-Zクラス シリーズ2位

2023年：SUPER GT GT300クラス シリーズ16位

2023年：スーパー耐久シリーズST-Zクラス シリーズ2位

2024年：SUPER GT GT300クラス シリーズ19位

2024年：スーパー耐久シリーズST-Zクラス シリーズ2位

・コメント

昨シーズンは予選でのパフォーマンスはあったものの、決勝では苦しいレースが続きました。

今シーズンはSHADE RACING参戦4年目となり、決勝で強いSHADE RACINGの

レースが見せられる様、準備は万全です。タイヤは引き続きミシュラン様とタッグを組み、

まずは開幕戦から勝利を目指し、チーム一丸となって全力で戦いますので応援宜しくお願いいたします。

■20号車 第2ドライバー：清水 英志郎

・主な戦績

2016年：ジュニアカート選手権 FP-Jｒ.クラス チャンピオン

2017年：全日本カート選手権 FS-125 シリーズ6位(西地域1位)

2018年：全日本カート選手権 FS-125 シリーズ3位(西地域1位)

2020年：FIA-F4選手権 参戦開始

2021年：FIA-F4選手権 シリーズ 6位

2021年：スーパー耐久シリーズST-4クラス チャンピオン獲得

2022年：SUPER GT GT300クラス シリーズ27位

2022年：スーパー耐久シリーズST-Zクラス シリーズ2位

2023年：SUPER GT GT300クラス シリーズ16位

2023年：スーパー耐久シリーズST-Zクラス シリーズ2位

2024年：SUPER GT GT300クラス シリーズ19位

2024年：スーパー耐久シリーズST-Zクラス シリーズ2位

・コメント

SHADE RACING参戦4年目の今シーズンもSUPER GTに参戦させていただきます。

昨シーズンの課題を一つ一つクリアしていきながら、結果に繋げられるように開幕戦までに準備していきます。今シーズンもミシュラン様とパートナーを継続し、ミシュラン様、チームの皆様とチーム一丸となって戦います。応援宜しくお願いいたします。

■20号車 第3ドライバー：佐野 雄城

・主な戦績

2009年：キッズカートデビュー

2015年：レーシングカートへステップアップ

2018年：China Karting Championship スポット参戦 3位・1位

Chinese Cup スポット参戦 1位

2019年：ジュニアカート選手権 FP-Jrクラス シリーズ2位

IAME INTERNATIONAL FINAL X30 Jrクラス参戦

2020年：日本カート選手権 FS-125クラス シリーズ3位

カートレース IN SUZUKA FS-125/X30クラス シリーズ1位

2021年：オートバックス 全日本カート選手権 OK部門 シリーズ11位

2022年：オートバックス 全日本カート選手権 OK部門 シリーズ2位

全日本カート選手権 EV部門 シリーズ2位

EXGEL OK CHAMP シリーズ2位

2023年：FIA-F4選手権 シリーズ 7位

2024年：FIA-F4選手権 シリーズ 4位

2024年：FIA-FRJ選手権スポット参戦 シリーズ 5位

・コメント

今シーズンSHADE RACINGの一員として、SUPER GTに参戦させて頂きます。

素晴らしい環境の下で参戦出来ることに感謝して、チームの皆さんと共に全力で戦います。

着実に成長出来るように頑張りますので、応援よろしくお願いします。

■ 2025年 AUTOBACS SUPER GTシリーズ 日程表

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/92703/table/21_2_99c606cbdbe4309c4ce04b9b24cc9814.jpg ]