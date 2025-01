ドローンショー・ジャパン、第12回ライブ・エンターテイメントEXPO@幕張メッセに出展し『ドローンショー業界の今と未来』が分かるトークセッションを開催！夜は実際に500機のドローンショーを直接体験！

株式会社ドローンショー・ジャパン第12回ライブ・エンターテイメントEXPO:ドローンショー・ジャパンブースイメージ

日本唯一のドローンショー専用機体『DSJ MODEL-X』を開発し、国内ドローンショー実績No.1※ の株式会社ドローンショー・ジャパン(本社:東京都港区、代表取締役社長:山本 雄貴、以下DSJ)は、2025年1月22日(水)~24日(金)まで幕張メッセ(千葉県千葉市美浜区)にて開催される『第12回ライブ・エンターテイメントEXPO』(https://www.livent-expo.jp/hub/ja-jp.html )に出展いたします。

※ 日本国内におけるドローンショー実施回数、案件数実績として、2025年1月時点DSJ調べ。

同展示会には、演出機材やグッズ、チケッティングサービスなど、ライブやフェス、演劇などに関わる企業や製品が多数出展。プロモーターや音楽事務所、ライブイベント事業関係者などが多数来場します。

DSJブースでは、これまでに全国31都道府県で300回以上のドローンショーを実施してきた国内No.1の実績を誇るサービスをご紹介します。ハイクオリティな演出や安心・安全を確立した運用体制について、ドローンショー運営の経験豊富なスタッフが詳しくご案内いたします。

ドローンショーに興味がある方、またはドローンショー事業を始めたいとお考えのご担当者様は、ぜひDSJブース[ブース番号:7-62]へお立ち寄りください!

DSJブースにて「ドローンショー業界の今と未来」が分かるトークセッションを実施!開催期間中は隣接のイオンモール幕張新都心にてドローンショーも開催!

■ トークセッション概要

各テーマの有識者をゲストスピーカーとしてお招きし、ドローンショー・ジャパン代表山本雄貴と

さまざまな角度から「ドローンショー業界の今と未来」について語るトークセッションです。

<タイムスケジュール>

1月22日(水)

時間:11:00-11:10

テーマ: ドローンショー業界の今と未来

登壇者: ※MCによる説明

時間:13:00-13:20

テーマ: ドローンショーと地方創生

登壇者: 熱海市ブランディングマネージャー 中尾 氏 / DSJ 山本

時間:15:00-15:20

テーマ: ドローンショーにまつわる知的財産権秘話

登壇者: (株)AI Samurai・弁理士法人 白坂氏 / DSJ代表 山本

時間:16:00-16:10

テーマ: ドローンショー業界の今と未来

登壇者: ※MCによる説明

1月23日(木)

時間:11:00-11:10

テーマ: ドローンショー業界の今と未来

登壇者: ※MCによる説明

時間:13:00-13:20

テーマ: ものづくり談議

登壇者: (有)スワニー代表 橋爪 氏 / DSJ 山本

時間:14:30-14:50

テーマ: アントレプレナーとしての山本社長

登壇者: 東京工業大学(現東京科学大学) 元学長 益 氏 / DSJ 山本

時間:16:00-16:10

テーマ: ドローンショー業界の今と未来

登壇者: ※MCによる説明

1月24日(金)

時間:11:00-11:10

テーマ: ドローンショー業界の今と未来

登壇者: ※MCによる説明

時間:13:00-13:20

テーマ: 事業パートナーとしてのDSJ(仮)

登壇者: (株)電通 ご担当者 / DSJ代表 山本

時間:14:30-14:50

テーマ: 新たなクリエイティブコンテンツ創造(仮)

登壇者: (株)T&S代表 稲葉 氏 / DSJ代表 山本

時間:15:30-15:40

テーマ: ドローンショー業界の今と未来

登壇者: ※MCによる説明

<登壇者プロフィール> ※敬称略、順不同

◆ 一般社団法人 熱海市観光協会

ブランディングアドバイザー

中尾 潤

◆ 弁理士法人白坂 / 株式会社AI Samurai

代表取締役 / 創業弁理士、博士(知識科学)

白坂 一

◆ 有限会社スワニー

代表取締役CEO

橋爪 良博

◆ 国立研究開発法人 産業技術総合研究所

量子・AI融合技術ビジネス開発グローバル研究センター(G-QuAT)・センター長

益 一哉

◆ 株式会社電通

第16ビジネスプロデュース局 トランスフォーメーション・プロデュース部

トランスフォーメーションプロデューサー

電通ドローンプロジェクト 代表

上野 敦史

◆ 株式会社電通

メディア・コンテンツ・トランスフォーメーション室 イマーシブコンテンツ部

チーフテクニカルディレクター

金林 真

◆ 株式会社ティーアンドエス

代表取締役社長

稲葉 繁樹

■ AEON MALL Drone Show/イオンモールドローンショー概要

会期中は、DSJ独自開発機体『DSJ MODEL-X』を使用したドローンショーを毎日実施します。この機会に、迫力あるドローンショーや観客の反応をぜひご自身で体験し、その効果と印象を直接お確かめください。

第12回ライブ・エンターテイメントEXPO 概要

日本唯一のドローンショー専用機体『DSJ MODEL-X』

株式会社ドローンショー・ジャパン 概要

AEON MALL Drone Show/イオンモールドローンショー- フライト日時1月22日(水)~24日(金)17:30開始予定 ※約10分間- 観覧エリアイオンモール幕張新都心・GRAND MALL 3階 LIVE KITCHEN テラス千葉県千葉市美浜区豊砂1-1- 観覧無料、事前申込不要- 機体DSJ MODEL-X/500機- 主催株式会社ドローンショー・ジャパン<観覧に関する注意事項>- 観覧エリア安全確保のため、指定された観覧エリアでお楽しみください。近隣の歩道、無断駐停車による観覧は絶対にお止めください。- 天候による変更荒天などの影響により、中止や時間変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。- 撮影個人撮影は可能ですが、撮影した映像や写真の商業利用(販売や広告素材への使用など)はご遠慮ください。他の観覧者の迷惑にならないようご配慮をお願いします。- 会期2025年1月22日(水) ~ 2025年1月24日(金) 10:00~17:00- 会場幕張メッセ 千葉県千葉市美浜区中瀬2丁目1- アクセス情報https://www.livent-expo.jp/hub/ja-jp/visit/access.html- 入場方法公式ウェブサイトからの事前登録が必要です。https://www.livent-expo.jp/hub/ja-jp/register.html?code=1246074464891497-DD4※ DSJブースのトークセッション参加には特別な登録はございません。※ その他詳細は主催者へ直接お問い合わせください。- 主催者RX Japan株式会社[動画: https://www.youtube.com/watch?v=L9ghYegL8Vo ]

国内ドローンショー実績No.1の株式会社ドローンショー・ジャパンは、ドローンを用いた航空ショーを国内で最も早く取り入れ事業化。八景島シーパラダイスで開催された、ジャパンアニメ&キャラクターのドローンショーフェスティバル「STARDANCE in 横浜・八景島シーパラダイス(2023年12月)」で1,000機のドローンショーや、大阪・関西万博半年前をPRする「想像以上!が、万博だ。6 Months to go! スペシャルドローンショー(2024年10月)」を担当するなど、機体も自社開発する国内最大手のドローンショー企業です。

・会社名

株式会社ドローンショー・ジャパン

・代表

代表取締役 山本 雄貴

・設立

2020年4月1日

・事業内容

ドローンショー専用機体『DSJ MODEL-X』開発・製造/ドローンショー事業/ドローンライト広告事業

・所在地

<東京本社>

東京都港区芝浦3-3-6 東京科学大学キャンパス・イノベーションセンターINDEST 4F

<石川本社>

石川県金沢市駅西本町1-6-8 ドローンショービル

・WEB

https://droneshow.co.jp/

・SNS

ドローンショー・ジャパン公式SNSでは、最新イベント情報、臨場感溢れるドローンショー映像などをお届け!業界最先端の情報もリアルタイムで発信します!

ぜひフォローして、驚きと感動のエンターテイメントの世界へ飛び込もう!

DSJ TikTok :https://www.tiktok.com/@droneshow.jpDSJ X :https://x.com/droneshowjpDSJ Instagram :https://www.instagram.com/droneshowjp/DSJ YouTube :https://www.youtube.com/@droneshowjpDSJ Facebook :https://www.facebook.com/droneshowjp