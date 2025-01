＜News＞レトロゲーム配信サービス『プロジェクトEGG』にて2025年1月21日に『スコープオン（MSX版）』をリリース

株式会社D4エンタープライズ

2025年1月21日、レトロゲーム関連の復刻・配信ビジネスなどを行なっている株式会社D4エンタープライズ(本社・東京都中央区 代表取締役・鈴木直人)は、同社が運営するレトロゲーム配信サービス『プロジェクトEGG(※)』において、新規コンテンツ『スコープオン(MSX版)』のリリースを開始しました。

MSXの機能を見事に引き出したシューティングゲーム!

7種の敵を相手に、新型戦闘機タックを駆って戦い抜け!

タイトル : スコープオン(MSX版)

ジャンル : シューティングゲーム

メーカー : MSX Licensing Corporation

オリジナル版発売年:1984年

配信サイトURL : https://www.amusement-center.com/project/egg/game/?product_id=1938

紹介動画URL : https://youtu.be/Sm_NGD_LVzM

発 売 日 : 2025年1月21日

価 格 : 770円

権利表記 :

(C)2025 D4Enterprise Co.,Ltd.

(C)2025 MSX Licensing Corporation All Rights Reserved.

’MSX’ is a trademark of the MSX Licensing Corporation.

きみは地球軍を勝利へと導くために新型戦闘機タックに乗り込み、7機種の敵戦闘機を撃墜しなければならない。それぞれ違った攻撃パターンを持つ敵機が複合攻撃を仕掛けてくる。驚異的なスピードで行われるリアルタイムアクションゲーム。この宇宙戦にきみは勝つことが出来るか!



本作は1984年にリリースされたシューティングゲーム。プレイヤーは新型戦闘機タックを上下左右に操作して、画面上部から飛来する敵をショットで撃墜していきます。登場する敵は7種類で、ショットはもちろん、それぞれがユニークな動きや、複合攻撃でこちらの行く手を阻んできます。



自機や敵の動きは非常に滑らかで、ショットが爽快に連射できることも手伝って爽快感のあるシューティングに仕上がっている本作。MSXの機能を見事に引き出しているとして評価されている作品です。





※ 『プロジェクトEGG』とは

PC-9801、FM-7、X1など様々なプラットフォームが存在していた1980年代。この時期に発売されたPCゲームは、今のエンタテインメントに大きな影響を与えました。しかし記録メディアの劣化やプラットフォームなどの変化により、それらは次第に遊べなくなっています。

D4エンタープライズではレトロゲームを文化遺産のひとつと捉え、『プロジェクトEGG』を発足。ゲームコンテンツ、ハードウェア、開発者、そしてレトロゲームを愛する皆さまへのリスペクトを忘れず、いつまでもレトロゲームが楽しめるよう、真摯に取り組んでまいります。

怒涛のレトロゲーム1,100本以上配信中!『プロジェクトEGG』URL :

https://www.amusement-center.com/project/egg/

あのゲームのサントラがココだけに!? 約9,000曲配信中!『EGG MUSIC』URL :

https://www.amusement-center.com/project/emusic/

動画でゲーム紹介! YouTube内チャンネル『EGGチャンネル』URL :

https://www.youtube.com/ProjectEGG

最新情報を即ゲット! 公式X(旧Twitter)『EGGなう!』URL :

https://twitter.com/project_egg

『プロジェクトEGG』公式Facebook URL :

https://www.facebook.com/ProjectEGG