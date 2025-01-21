『ペルソナ5 ザ・ロイヤル』より、「Lucrea ジョーカー」フィギュアが【SHOW TIME Edition】として再登場！あみあみ含む一部流通限定でのご案内。

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大網株式会社


ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、メーカー「メガハウス」より、『Lucrea ペルソナ5 ザ・ロイヤル ジョーカー SHOW TIME Edition 完成品フィギュア』を現在、あみあみ含む一部流通限定でご案内中です。



製品ページはこちら：


https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-180749(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-180749)



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■Lucrea ペルソナ5 ザ・ロイヤル ジョーカー SHOW TIME Edition 完成品フィギュア




【製品情報】


□参考価格：24,200円(税込)


□発売日：2025年6月予定


□ブランド：メガハウス


【サイズ】全高約235mm(※頭頂まで)


【素材】PVC/ABS



【セット内容一覧】


・フィギュア本体：1


・交換用前髪パーツ：1


・交換用腕パーツ：左右各1


・専用台座：1


・アクリル製専用台座：1



原型製作：イヌイ


彩色：えこし



※こちらの商品は「あみあみ」含む一部流通限定での取り扱いとなります。






















『Lucrea ジョーカー』が『Lucrea クロウ ロキver. (明智吾郎)』(別売り)と一緒に飾れるアクリル台座を追加した【SHOW TIME Edition】として再登場！



交換用腕パーツによりナイフで切りかかるポーズ/銃を構えたポーズをお好みで選択いただける仕様となっております。



別売の『Lucrea クロウ ロキver. (明智吾郎) SHOW TIME Edition』と合わせることで【SHOW TIME】をイメージした構図で飾っていただけます。



※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。


※台座は撮影用に使用した仮のものになります。



製品ページはこちら：


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