『ペルソナ5 ザ・ロイヤル』より、「Lucrea ジョーカー」フィギュアが【SHOW TIME Edition】として再登場！あみあみ含む一部流通限定でのご案内。
ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、メーカー「メガハウス」より、『Lucrea ペルソナ5 ザ・ロイヤル ジョーカー SHOW TIME Edition 完成品フィギュア』を現在、あみあみ含む一部流通限定でご案内中です。
製品ページはこちら：
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■Lucrea ペルソナ5 ザ・ロイヤル ジョーカー SHOW TIME Edition 完成品フィギュア
【製品情報】
□参考価格：24,200円(税込)
□発売日：2025年6月予定
□ブランド：メガハウス
【サイズ】全高約235mm(※頭頂まで)
【素材】PVC/ABS
【セット内容一覧】
・フィギュア本体：1
・交換用前髪パーツ：1
・交換用腕パーツ：左右各1
・専用台座：1
・アクリル製専用台座：1
原型製作：イヌイ
彩色：えこし
※こちらの商品は「あみあみ」含む一部流通限定での取り扱いとなります。
『Lucrea ジョーカー』が『Lucrea クロウ ロキver. (明智吾郎)』(別売り)と一緒に飾れるアクリル台座を追加した【SHOW TIME Edition】として再登場！
交換用腕パーツによりナイフで切りかかるポーズ/銃を構えたポーズをお好みで選択いただける仕様となっております。
別売の『Lucrea クロウ ロキver. (明智吾郎) SHOW TIME Edition』と合わせることで【SHOW TIME】をイメージした構図で飾っていただけます。
※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。
※台座は撮影用に使用した仮のものになります。
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