iFace×AndMesh MESH Grip Case　iFaceからメッシュデザインのAndMeshコラボケースが公式店舗限定で発売！iPhone16 Pro/iPhone16 ProMax専用

Hamee株式会社

スマートフォングッズの商品開発、及び通販サイトを運営するHamee(ハミィ)株式会社（本社：神奈川県小田原市、代表取締役社長：水島 育大、証券コード：東証プライム3134）は、スマホアクセサリーブランド「iFace(アイフェイス)」と、個性的なデザインが人気のスマホケースブランド「AndMesh(アンドメッシュ)」がコラボレーションしたiPhone16 Pro/iPhone16 ProMax専用の「iFace×AndMesh MESH Grip Case」を販路限定発売します。2025年1月22日(水)より順次販売します。尚、販路は iFace公式オンラインストア(jp.iface.com)と公式実店舗「iFace 原宿店」限定で販売いたします。

■表面はさらさらで、指紋がつきにくく放熱性も良好

「iFace」を象徴するカーブラインやグリップ感と、スマホ熱を逃がす「AndMesh」のグラデーションメッシュなど、それぞれのブランドのこだわりを融合したデザイン。両ブランドのロゴもさりげなくあしらわれています。

カラーはベーシックに合わせやすい「ブラック」「グレー」「ベージュ」「ペールブルー」の全4色展開。ケース本体を軽量に抑えながら、優れた耐衝撃性を備えた安心設計です。2つの人気ブランドがコラボレーションしたスペシャルアイテムです。

■製品概要

商品名：iFace×AndMesh MESH Grip Case

対応機種： iPhone16 Pro 、iPhone16 ProMax

色展開：ブラック/グレー/ベージュ/ペールブルー

価格：2,800円（税込3,080円）

発売日 ：2025年1月22日（水）

販売場所 ：iFace公式オンラインストア

https://jp.iface.com/products/case_meshgrip?id=41-986998

：iFace公式実店舗 iFace 原宿店 https://jp.iface.com/pages/ifacelab

営業時間：11:30~20:00

定休日：年中無休

住 所：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前４丁目２５－２９ JMFビル03

■製品特徴

・「くびれ」と「適度な厚み」で持ちやすい

・メッシュ構造ならではの放熱性と軽量設計

・Appleマークがさりげなく透けるグラデーションメッシュ

・衝撃を緩和する「ヘミスフィアーズクッション」採用

・握った時に心地良いゆるやかなラウンド構造

・ストラップホール付き

■iFace（アイフェイス）（https://jp.iface.com/）について

「iFace」は、“By Your Side”をブランドコンセプトに、一人一人のお客様に寄り添ったモバイルアクセサリーブランドです。

耐衝撃性の高さと優れたデザインに、豊富なカラーバリエーションが特徴で、スマートフォンケース・リングホルダー・ストラップ・エアポッズケースなどを幅広く展開しています。

世界累計販売個数は2,900万個。

公式オンラインストアのほか、バラエティショップ・家電量販店など全国約4,000店にて販売中です。

■iFace 日本公式SNSアカウント

X(旧Twitter)（@iface_jp） ：https://twitter.com/iface_jp

Instagram（@iface_jp） ：https://www.instagram.com/iface_jp/

Facebook（@iface.jp） ：https://www.facebook.com/iface.jp/

LINE@（@iface_jp） ：https://page.line.me/iface_jp

YouTube（iFace日本公式チャンネル）:https://www.youtube.com/c/iFace_jp

■オンライン販売店舗

iFace公式オンラインストア ：https://jp.iface.com/

Hamee公式オンラインストア：https://www.strapya.com/

Hamee 楽天市場店 ：https://www.rakuten.ne.jp/gold/keitai/

Hamee Amazon店 ：https://www.amazon.co.jp/stores/node/3033349051

他 Hamee運営ECストアにて販売

■関連メディア

Hameefun：https://hameefun.jp/

■会社概要

会社名 ：Hamee株式会社 （東証スタンダード 証券コード：3134 ）

設立 ：1998年5月

代表者 ：代表取締役社長 水島 育大

所在地 ：神奈川県小田原市栄町2-12-10 Square O2

事業内容 ：スマートフォンアクセサリーの開発・製造事業、米国・中国・韓国におけるEC展開、

ゲーミングアクセサリーブランドPixioを取り扱うゲーミングアクセサリー事業、

ByURブランドで展開するコスメティクス事業、

専用スマートフォンにより子供の防犯・安心をサポートするHamic事業を展開

URL ：https://hamee.co.jp