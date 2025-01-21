iFace×AndMesh MESH Grip Case　iFaceからメッシュデザインのAndMeshコラボケースが公式店舗限定で発売！iPhone16 Pro/iPhone16 ProMax専用

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Hamee株式会社

スマートフォングッズの商品開発、及び通販サイトを運営するHamee(ハミィ)株式会社（本社：神奈川県小田原市、代表取締役社長：水島 育大、証券コード：東証プライム3134）は、スマホアクセサリーブランド「iFace(アイフェイス)」と、個性的なデザインが人気のスマホケースブランド「AndMesh(アンドメッシュ)」がコラボレーションしたiPhone16 Pro/iPhone16 ProMax専用の「iFace×AndMesh MESH Grip Case」を販路限定発売します。2025年1月22日(水)より順次販売します。尚、販路は　iFace公式オンラインストア(jp.iface.com)と公式実店舗「iFace 原宿店」限定で販売いたします。





■表面はさらさらで、指紋がつきにくく放熱性も良好


「iFace」を象徴するカーブラインやグリップ感と、スマホ熱を逃がす「AndMesh」のグラデーションメッシュなど、それぞれのブランドのこだわりを融合したデザイン。両ブランドのロゴもさりげなくあしらわれています。


カラーはベーシックに合わせやすい「ブラック」「グレー」「ベージュ」「ペールブルー」の全4色展開。ケース本体を軽量に抑えながら、優れた耐衝撃性を備えた安心設計です。2つの人気ブランドがコラボレーションしたスペシャルアイテムです。





■製品概要


商品名：iFace×AndMesh MESH Grip Case


対応機種： iPhone16 Pro 、iPhone16 ProMax


色展開：ブラック/グレー/ベージュ/ペールブルー


価格：2,800円（税込3,080円）


発売日　　 ：2025年1月22日（水）


販売場所　 ：iFace公式オンラインストア　


https://jp.iface.com/products/case_meshgrip?id=41-986998


　　　　 　：iFace公式実店舗　iFace 原宿店 　https://jp.iface.com/pages/ifacelab


営業時間：11:30~20:00


定休日：年中無休


住　所：〒150-0001　東京都渋谷区神宮前４丁目２５－２９ JMFビル03



■製品特徴


・「くびれ」と「適度な厚み」で持ちやすい


・メッシュ構造ならではの放熱性と軽量設計


・Appleマークがさりげなく透けるグラデーションメッシュ


・衝撃を緩和する「ヘミスフィアーズクッション」採用


・握った時に心地良いゆるやかなラウンド構造


・ストラップホール付き




■iFace（アイフェイス）（https://jp.iface.com/）について



「iFace」は、“By Your Side”をブランドコンセプトに、一人一人のお客様に寄り添ったモバイルアクセサリーブランドです。


耐衝撃性の高さと優れたデザインに、豊富なカラーバリエーションが特徴で、スマートフォンケース・リングホルダー・ストラップ・エアポッズケースなどを幅広く展開しています。


世界累計販売個数は2,900万個。


公式オンラインストアのほか、バラエティショップ・家電量販店など全国約4,000店にて販売中です。



■iFace 日本公式SNSアカウント


X(旧Twitter)（@iface_jp） ：https://twitter.com/iface_jp


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YouTube（iFace日本公式チャンネル）:https://www.youtube.com/c/iFace_jp



■オンライン販売店舗


iFace公式オンラインストア　：https://jp.iface.com/


Hamee公式オンラインストア：https://www.strapya.com/


Hamee 楽天市場店　　　　 ：https://www.rakuten.ne.jp/gold/keitai/


Hamee Amazon店　　　　 ：https://www.amazon.co.jp/stores/node/3033349051


他 Hamee運営ECストアにて販売



■関連メディア


Hameefun：https://hameefun.jp/



■会社概要


会社名　 ：Hamee株式会社 （東証スタンダード 証券コード：3134 ）


設立 　　：1998年5月


代表者 　：代表取締役社長 水島 育大


所在地 　：神奈川県小田原市栄町2-12-10 Square O2


事業内容 ：スマートフォンアクセサリーの開発・製造事業、米国・中国・韓国におけるEC展開、


　　　　　 ゲーミングアクセサリーブランドPixioを取り扱うゲーミングアクセサリー事業、


　　　　　 ByURブランドで展開するコスメティクス事業、


　　　　　 専用スマートフォンにより子供の防犯・安心をサポートするHamic事業を展開


URL　　 ：https://hamee.co.jp