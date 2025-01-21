現場映像活用サービス「Cameleo」、スマートフォンで簡単に映像の記録・共有ができる新プランをリリース ～製造・設備メンテナンスなどの現場の作業記録や情報伝達を効率化～
パナソニック コネクト株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役 執行役員 プレジデント・CEO：樋口 泰行）は、現場映像活用サービス「Cameleo（カメレオ）」の新プランとして、いつ・どこでも簡単にスマートフォンで撮影した映像を記録・共有ができる「Cameleoモバイル」を2025年1月30日から提供開始します。
「Cameleo」は、カメラで撮影した映像をクラウドに保存し、リアルタイムでどこからでも確認ができるビジネス向けのクラウドカメラサービスです。さまざまなシステムやSaaSと簡単に連携できるAPIも備えており、撮影した映像データの効果的な活用をサポートします。
今回の新プラン「Cameleoモバイル」では、新たにスマートフォン（※）での撮影に対応し、現場の状況をいつでも・どこでも簡単に記録し、関係者へ迅速に伝達できるようになります。これにより、例えば製造業・インフラ設備のメンテナンス業などにおける、作業記録や情報伝達に関わる現場業務の効率化と品質向上を支援します。
＜特長＞
1. 専用端末は不要、お手持ちの端末（※）ですぐに利用可能
2. 撮影データは端末本体に残さず、クラウドへ直接保存で安心運用
3. 映像へのコメント追加で、より正確で効率的な情報伝達を実現
※2025年1月時点ではiOSのみ対応。順次対応機種拡充予定。
【お問い合わせ先】
パナソニック システムお客様ご相談センター
フリーダイヤル：0120-878-410
受付：9時～17時30分（土・日・祝日は受付のみ）
全文は以下プレスリリースをご覧ください。
▼[プレスリリース]現場映像活用サービス「Cameleo」、スマートフォンで簡単に映像の記録・共有ができる新プランをリリース（2025年1月21日）
https://news.panasonic.com/jp/press/jn250121-1
＜関連情報＞
・国土交通省「社会資本の老朽化の現状と将来」
https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/maintenance/02research/02_01.html
・現場映像活用サービス「Cameleo」
https://connect.panasonic.com/jp-ja/products-services/cameleo/top
・パナソニック コネクト株式会社 ウェブサイト
https://connect.panasonic.com/jp-ja/
・パナソニック コネクト Newsroom
https://connect.panasonic.com/jp-ja/newsroom
・パナソニック コネクト DEI（Diversity, Equity & Inclusion）
https://connect.panasonic.com/jp-ja/about/sustainability/dei