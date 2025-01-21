スマホでも作成できる出張報告書テンプレートを公開

株式会社経営サポートプラスアルファホールディングス

起業家のチャレンジを総合的に支援する株式会社経営サポートプラスアルファホールディングス(所在地：東京都豊島区)および税理士法人経営サポートプラスアルファ(同左)は、出張報告書テンプレートのオンラインサービスとして「出張報告書｜テンプレート｜オンライン完結」を提供しています。

「出張報告書｜テンプレート｜オンライン完結」について

「出張報告書｜テンプレート｜オンライン完結」は、オンライン完結で出張報告書を作成できるテンプレートです。フォームに従って必要な事項を入力するだけで、簡単に出張報告書をPDF形式で作成できます。スマートフォンやタブレットからも利用できるいるため、移動中に入力しておき、管理するためにファイルとして保存しておくことが可能です。また、専門家が作成したオンラインテンプレートであるため、必要事項に抜け漏れがなく、社内の公的な文書として安心して採用いただけます。

「出張報告書｜テンプレート｜オンライン完結」：https://keiei-support-plus-a.com/zeirishi-hiyou/shucchou-houkokusho-template/(https://keiei-support-plus-a.com/zeirishi-hiyou/shucchou-houkokusho-template/)

なお、出張報告書のオンラインテンプレートのみならず、旅費規程の作成も必要です。こちらもサンプルおよびテンプレートを公開しているためご活用ください。

「旅費規程のサンプル｜テンプレート｜オンライン完結」：https://keiei-support-plus-a.com/zeirishi-hiyou/ryohikitei-sample-template/(https://keiei-support-plus-a.com/zeirishi-hiyou/ryohikitei-sample-template/)

サービス提供の背景

出張が発生したならば、その結果を出張報告書という形で記録しておくべきです。これを作成することによって、誰がどのタイミングで、どこへ出張したかを把握できます。業務の確認はもちろん、日当の支払いが妥当であるかの確認にも利用できる資料です。多くの企業ではエクセルファイルで作成されていますが、スマホで作成する際の利便性が下がるため、オンラインサービスとして提供しております。パソコンを開けない状況でもスマホから作成できるため、移動時間を効果的に活用することが可能です。

出張報告書テンプレート作成ツールの使用例

オンラインで作成する出張報告書は、フォームに沿って必須事項や関連事項を入力します。

内容を確認し、問題がなければPDF形式で保存して管理します。

株式会社経営サポートプラスアルファホールディングスについて

経営サポートプラスアルファホールディングスは「人も企業も成長するなら経営サポートプラスアルファといわれている世界を創る」をビジョンに掲げ、税理士法人などを含むグループ経営による従来の会計業界の常識にとらわれない、クライアントの経営課題に合わせた事業展開を行っております。

起業相談から会社設立のサポートを行い経営の根幹となる税務や会計の顧問サービスから、資金繰り人材教育など企業が直面する経営課題をサポートしております。

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

＜会 社 名＞ 株式会社経営サポートプラスアルファホールディングス

税理士経営サポートプラスアルファ

行政書士法人経営サポートプラスアルファ

内装工事リース株式会社 他3社 グループ会社計7社

＜所 在 地＞東京都豊島区池袋二丁目47番5号池袋オンダビル7階

＜設 立 日＞ 2012年10月12日

＜資 本 金＞130,900,000円(グループ全体)

＜事業内容＞・会社設立サポート ・個人事業主,法人の顧問税理士サービス

＜代 表 者＞グループ代表 石堂雄太・代表税理士 高井亮成

＜認定受賞＞・2022年フィナンシャルタイムズ アジア急成長企業ランキング 267位入賞 ・2022年日経ビジネス 日本急成長企業ランキング 64位入賞 ・2024年フィナンシャルタイムズ アジア急成長企業ランキング 460位入賞 ・2024年ベストベンチャー100に5年連続選出

＜ＭＡＩＬ＞info@keiei-support-plus-a.com

＜電話番号＞03-5953-5585

＜公式ＨＰ＞https://keiei-support-plus-a.com/

＜会社設立サイト＞https://keiei-support-plus-a.com/kaisha-setsuritsu/

＜税理士料金サイト＞https://keiei-support-plus-a.com/zeirishi-hiyou/

＜採用サイト＞https://keiei-support-plus-a.com/recruit/

＜クラウド請求書「請求ピッパ」＞https://seikyuu-pippa.keiei-support-plus-a.com/

＜運営メディア＞

会社設立バイブル https://kaisha-setsuritsu.co.jp/

会社設立ラボ https://www.kaisha-setsuritsu.site/

法人設立のすべて https://houjin-setsuritsu.jp/

起業マニュアル https://kigyou-kaigyou.jp/

会社設立オンライン https://kaisha-setsuritsu.online/

会社設立情報 https://kaisha-setsuritsu.info/

会社設立ヘルプ https://kaisha-setsuritsu.help/

内装工事メディア https://naisou-kouji-lease.jp/

請求書メディア https://seikyuu-pippa.jp/



※お問い合わせは経営サポートプラスアルファの管理部まで