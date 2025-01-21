スマホでも作成できる出張報告書テンプレートを公開
起業家のチャレンジを総合的に支援する株式会社経営サポートプラスアルファホールディングス(所在地：東京都豊島区)および税理士法人経営サポートプラスアルファ(同左)は、出張報告書テンプレートのオンラインサービスとして「出張報告書｜テンプレート｜オンライン完結」を提供しています。
「出張報告書｜テンプレート｜オンライン完結」について
「出張報告書｜テンプレート｜オンライン完結」は、オンライン完結で出張報告書を作成できるテンプレートです。フォームに従って必要な事項を入力するだけで、簡単に出張報告書をPDF形式で作成できます。スマートフォンやタブレットからも利用できるいるため、移動中に入力しておき、管理するためにファイルとして保存しておくことが可能です。また、専門家が作成したオンラインテンプレートであるため、必要事項に抜け漏れがなく、社内の公的な文書として安心して採用いただけます。
「出張報告書｜テンプレート｜オンライン完結」：https://keiei-support-plus-a.com/zeirishi-hiyou/shucchou-houkokusho-template/(https://keiei-support-plus-a.com/zeirishi-hiyou/shucchou-houkokusho-template/)
なお、出張報告書のオンラインテンプレートのみならず、旅費規程の作成も必要です。こちらもサンプルおよびテンプレートを公開しているためご活用ください。
「旅費規程のサンプル｜テンプレート｜オンライン完結」：https://keiei-support-plus-a.com/zeirishi-hiyou/ryohikitei-sample-template/(https://keiei-support-plus-a.com/zeirishi-hiyou/ryohikitei-sample-template/)
サービス提供の背景
出張が発生したならば、その結果を出張報告書という形で記録しておくべきです。これを作成することによって、誰がどのタイミングで、どこへ出張したかを把握できます。業務の確認はもちろん、日当の支払いが妥当であるかの確認にも利用できる資料です。多くの企業ではエクセルファイルで作成されていますが、スマホで作成する際の利便性が下がるため、オンラインサービスとして提供しております。パソコンを開けない状況でもスマホから作成できるため、移動時間を効果的に活用することが可能です。
出張報告書テンプレート作成ツールの使用例
オンラインで作成する出張報告書は、フォームに沿って必須事項や関連事項を入力します。
内容を確認し、問題がなければPDF形式で保存して管理します。
株式会社経営サポートプラスアルファホールディングスについて
経営サポートプラスアルファホールディングスは「人も企業も成長するなら経営サポートプラスアルファといわれている世界を創る」をビジョンに掲げ、税理士法人などを含むグループ経営による従来の会計業界の常識にとらわれない、クライアントの経営課題に合わせた事業展開を行っております。
起業相談から会社設立のサポートを行い経営の根幹となる税務や会計の顧問サービスから、資金繰り人材教育など企業が直面する経営課題をサポートしております。
【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】
＜会 社 名＞ 株式会社経営サポートプラスアルファホールディングス
税理士経営サポートプラスアルファ
行政書士法人経営サポートプラスアルファ
内装工事リース株式会社 他3社 グループ会社計7社
＜所 在 地＞東京都豊島区池袋二丁目47番5号池袋オンダビル7階
＜設 立 日＞ 2012年10月12日
＜資 本 金＞130,900,000円(グループ全体)
＜事業内容＞・会社設立サポート ・個人事業主,法人の顧問税理士サービス
＜代 表 者＞グループ代表 石堂雄太・代表税理士 高井亮成
＜認定受賞＞・2022年フィナンシャルタイムズ アジア急成長企業ランキング 267位入賞 ・2022年日経ビジネス 日本急成長企業ランキング 64位入賞 ・2024年フィナンシャルタイムズ アジア急成長企業ランキング 460位入賞 ・2024年ベストベンチャー100に5年連続選出
＜ＭＡＩＬ＞info@keiei-support-plus-a.com
＜電話番号＞03-5953-5585
＜公式ＨＰ＞https://keiei-support-plus-a.com/
＜会社設立サイト＞https://keiei-support-plus-a.com/kaisha-setsuritsu/
＜税理士料金サイト＞https://keiei-support-plus-a.com/zeirishi-hiyou/
＜採用サイト＞https://keiei-support-plus-a.com/recruit/
＜クラウド請求書「請求ピッパ」＞https://seikyuu-pippa.keiei-support-plus-a.com/
＜運営メディア＞
会社設立バイブル https://kaisha-setsuritsu.co.jp/
会社設立ラボ https://www.kaisha-setsuritsu.site/
法人設立のすべて https://houjin-setsuritsu.jp/
起業マニュアル https://kigyou-kaigyou.jp/
会社設立オンライン https://kaisha-setsuritsu.online/
会社設立情報 https://kaisha-setsuritsu.info/
会社設立ヘルプ https://kaisha-setsuritsu.help/
内装工事メディア https://naisou-kouji-lease.jp/
請求書メディア https://seikyuu-pippa.jp/
※お問い合わせは経営サポートプラスアルファの管理部まで