内田彩、アニメ『戦隊レッド 異世界で冒険者になる』EDテーマ「Explosive Heart」配信リリース！
声優・アーティストの内田彩が、現在放送中のTVアニメ『戦隊レッド 異世界で冒険者になる』エンディングテーマ「Explosive Heart」を配信リリースした。
内田彩は、現在アーティストデビュー10周年を迎えており、昨年11月13日に10周年記念シングル『にぎやかな心たち』をリリース、2月には東名阪で『AYA UCHIDA Complete TOUR ～marble～』を開催するなど “にぎやかな10周年”を掲げて活動中。
「Explosive Heart」は“爆発”をテーマにしたラブリーな楽曲で、アニメ『戦隊レッド 異世界で冒険者になる』の世界観に寄り添ったリリックに仕上がっている。
▼配信はこちら
https://ayauchida.lnk.to/Explosive_Heart
1月23日(木) 20時からは『内田彩「Complete TOUR ～marble～」開催記念特番』が生配信。前半の無料パートでは「Explosive Heart」の制作トークも予定しているほか、後半の有料パートでは『AYA UCHIDA SPRING LIVE ACOUSTIC DAY / SWEET POP NIGHT』がファン投票をもとに混ぜ合わせた特別なセットリストで上映される。
■New Release
2025/1/20
内田彩「Explosive Heart」
TVアニメ「戦隊レッド 異世界で冒険者になる」エンディングテーマ「Explosive Heart」
作詞・作曲・編曲：永塚健登
＜配信はこちら＞
https://ayauchida.lnk.to/Explosive_Heart
■内田彩「Complete TOUR～marble～」開催記念特番＋「SPRING LIVE」上映会
＜日程＞
1月23日(木) 20:00-22:00予定
＜内容＞
●無料パート（20:00-20:30／約30分予定）
2月に東名阪Zeppで開催する『AYA UCHIDA Complete TOUR ～marble～ にぎやかな10周年』ツアーの最新情報や、まもなく放送開始するTVアニメ「戦隊レッド 異世界で冒険者になる」エンディングテーマ「Explosive Heart」の制作トークを予定
●有料パート（20:30-22:00／約90分予定）
2024年4月にアコースティック演奏での昼公演と、エレクトロポップを主軸とした夜公演の2部構成で開催した『AYA UCHIDA SPRING LIVE ACOUSTIC DAY / SWEET POP NIGHT』を一夜限りで再上映！みんなが観たい、聴きたい楽曲投票をもとにセットリストを混ぜ合わせて “マーブル”した特別編集版を、内田彩本人の生コメンタリーとともにお送りします！
【視聴URL】
ニコニコ生放送： https://live.nicovideo.jp/watch/lv346568221
YouTube LIVE： https://youtube.com/live/51kQfBOXx6I
※YouTube LIVEは無料パートのみの配信となります
【チケット販売】
チケット価格：\3,500（+サービス手数料10%）
チケット販売期間：1月1日(水) 12時00分～2月6日(木) 20時00分
タイムシフト視聴期間：2月6日(木) 23時59分まで
※期間中であれば何度でも、生放送終了後に番組を視聴することが可能です。
※上記期間を過ぎると、視聴の途中であっても番組を見ることができなくなります。
配信チケット購入： https://dwango-ticket.jp/project/gpeTSr7dfB
■AYA UCHIDA 10th Anniversary Tour
AYA UCHIDA Complete TOUR ～marble～ にぎやかな10周年 side A
2025年2月15日(土) 16:30開場/17:30開演
大阪・Zepp Osaka Bayside
AYA UCHIDA Complete TOUR ～marble～ にぎやかな10周年 side B
2025年2月16日(日) 16:30開場/17:30開演
愛知・Zepp Nagoya
AYA UCHIDA Complete TOUR ～marble～ にぎやかな10周年 side A
2025年2月23日(日) 昼公演13:00開場/14:00開演
東京・Zepp DiverCity（TOKYO）
AYA UCHIDA Complete TOUR ～marble～ にぎやかな10周年 side B
2025年2月23日(日) 夜公演17:00開場/18:00開演
東京・Zepp DiverCity（TOKYO）
バンド：河合英史（Key.）/大橋英之（Gt.）/二村学（Ba.）/SHiN（Dr.）
席種・チケット代：全席指定 \9,900 (税込)
主催・企画：日本コロムビア
制作：モストプランニング
＜チケット購入はこちら＞
https://tix.to/AyaUchida_marble
■TVアニメ『戦隊レッド 異世界で冒険者になる』
アニメ公式サイト https://isekai-red-anime.com/
アニメ公式X https://x.com/KizunaFive #異世界レッド
< STAFF >
原作：中吉虎吉(掲載 月刊「少年ガンガン」スクウェア・エニックス刊)
監督：川口敬一郎 シリーズ構成：冨岡淳広
メインキャラクターデザイン/総作画監督：丸山修二 総作画監督：大西秀明、伊藤亜矢子
メインアクションアニメーター：杉江敏治、谷口明弘、岩田幸大 エフェクト作画監督：橋本敬史
プロップ・メカ・スーツデザイン：谷口欣孝 怪人デザイン：渋谷亮介 モンスターデザイン：稲田 航
変身モーション監修：小川輝晃 変身モーションディレクター：鈴村展弘
美術設定・美術監督：ほそい キズナファイブ美術設定：渋谷亮介、谷口欣孝、稲田 航
色彩設計：大野春恵(MADBOX)、長澤諒司 3DCGディレクター：後藤浩幸
撮影監督：内田奈津美(アニモキャラメル) 2Dワークス：木下翔弥斗(アニモキャラメル)編集：松本秀治
音響監督：川口敬一郎 音響制作：東北新社 音楽：亀山耕一郎 音楽制作：日本コロムビア
アニメーションプロデューサー：畑 秀明 アニメーション制作：サテライト
製作：異世界レッド製作委員会
< CAST >
浅垣灯悟/キズナレッド：井藤智哉 イドラ・アーヴォルン：稲垣 好
テルティナ・リズ・ワーグレイ・アヴァルロスト：田中美海 ロゥジー・ミスト：大野智敬
ラーニヤ：白石晴香 アジール・アヌマ・ククジャ：古川 慎 シャウハ・シェムハザール：白石涼子
アブダビ：吉野裕行 ヴィダン：鈴村健一
万丈寺 流/キズナブルー：松風雅也 飛星エミリ/キズナイエロー：菊地美香
堅岡修二/キズナグリーン：土田 大 愛沢ツカサ/キズナピンク：小宮有紗
< MUSIC >
オープニングテーマ 『Cuz I』 牧島 輝
エンディングテーマ 『Explosive Heart』 内田 彩
＜放送情報＞
AT-X、BS11、TOKYO MX、テレビ愛知ほかにて2025年1月12日(日)より大好評放送中!
・AT-X 毎週日曜23:30～ (リピート放送)毎週木曜29:30~ / 毎週日曜08:30~
・BS11 毎週日曜25:05~
・TOKYO MX 毎週日曜24:30～
・テレビ愛知 毎週日曜25:50~
・サンテレビ 毎週日曜25:00～
・KBS京都 毎週月曜24:30～
※放送時間は変更となる場合がございます。予めご了承ください。
＜配信情報＞
ABEMA・dアニメストアにて毎週日曜24:00~
その他サイトも1月17日(金)24:00より順次配信予定
見放題サイト：U-NEXT、アニメ放題、niconico(ニコニコ生放送/ニコニコチャンネル)、Lemino、FOD、バンダイチャンネル、Hulu、TELASA(見放題プラン)、J:COM STREAM、milplus 見放題パックプライム、Prime Video、DMM TV
都度課金サイト：music.jp、カンテレドーガ、ビデオマーケット、ムービーフルplus、Rakuten TV、HAPPY!動画
※配信日時は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承下さい。
＜イントロダクション＞
真っ赤なヒーロー、異世界に立つ!
世界征服を企む悪の組織《秘密結社ゼツエンダー》。
その野望に立ち向かう、絆で結ばれた5人の戦士たちがいた。
そのヒーローの名は、《絆創戦隊キズナファイブ》!!
キズナファイブの5人は、遂にゼツエンダーとの最終決戦へ。
壮絶な戦いの中で傷付いていく仲間たち。
4人の想いを背に、《キズナレッド》は単身《絶縁王》へと挑む。
激戦の果てに敵と相打ちになるレッド。
命を落とした―――かに思われたのだが、気が付くとそこは《未知の世界》だった!
異世界でも困った人々を救うため、真っ赤なヒーローは冒険者となり今日も戦う!
《異世界×戦隊ヒーロー》でおくる、絆の最強英雄譚!!
＜コピーライト＞
(C)中吉虎吉／SQUARE ENIX・異世界レッド製作委員会