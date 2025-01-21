【冬季限定】チョコ味の萩の月「萩の調」が今年も復活！1月23日よりJR仙台駅にて期間限定店舗オープン！
仙台銘菓「萩の月」を製造・販売する、株式会社 菓匠三全（本社：仙台市青葉区 代表取締役社長：田中秀史）は、萩の月の姉妹品「萩の調」を冬季限定で販売いたします。
萩の調(しらべ)
オリジナルのチョコカスタードクリームをショコラ風味のカステラ生地でやさしく包んだ「萩の月」の姉妹品。宮城県内にて1990年に販売を開始し ご愛顧をいただきましたが、2011年より生産・販売を休止しておりました。
「萩の調」の復活を望むお客様の声から 2021年より冬季限定にて復活販売を行い、毎年大変なご好評をいただいております。菓匠三全が贈る、この時期だけの味わいをご堪能ください。
■商品詳細
萩の調 6個入
販売価格：2,160円(税込)
賞味期限：製造日より7日間
販売店舗・期間
【催事販売】
菓匠三全 JR仙台駅3階 みどりの窓口前 ※期間限定店舗
販売期間：2025年1月23日(木)～2025年1月28日(火)
【東京エリア】
KASHO SANZEN JR東京駅構内1階 グランスタ東京店
KASHO SANZEN JR品川駅 エキュート品川店
販売期間：2025年1月27日(月)～2025年3月31日(月)
KASHO SANZEN 羽田空港 第2ターミナル2階 SMILE TOKYO前 ※期間限定店舗
販売期間：2025年2月1日(土)～2025年3月31日(月)
【仙台エリア】
菓匠三全 広瀬通り大町本店、卸町本店、エスパル店、三越店、藤崎店
販売期間：2025年2月1日(土)～2025年2月14日(金)
※期間中、毎日数量限定にて販売いたします。
※ご購入個数を制限させていただく場合がございます。ご了承ください。
オンラインショップ
■萩の調
販売ページ：https://www.shop.sanzen.co.jp/shop/g/g3556/
受注開始：2025年2月1日(土)午前11時
※お一人様10箱までとさせていただきます。
※限定数量に達し次第終了いたします。
■「萩の月」「萩の調」「萩の調 煌(こう) ホワイト」特別セット
チョコ味の萩の月「萩の調」と 仙台銘菓「萩の月」、東京限定の「萩の調 煌 ホワイト」を一緒にお楽しみいただける特別な詰合せをオンラインショップ限定で販売いたします。「萩の調 煌 ホワイト」は菓匠三全オンラインショップ初登場。それぞれの味わいをぜひ、この機会にお試しくださいませ。
販売ページ：https://www.shop.sanzen.co.jp/shop/g/g3558/
受注開始：2025年2月1日(土)午前11時
※お一人様5箱までとさせていただきます。
※限定数量に達し次第終了いたします。
■商品詳細
特別セット 8個入
(萩の月×2個、萩の調×3個、萩の調 煌ホワイト×3個)
販売価格：2,800円(税込)
賞味期限：製造日より7日間
【企業概要】
社名：株式会社菓匠三全
本社所在地：宮城県仙台市青葉区大町2-14-18
主要事業：「萩の月」「ロワイヤルテラッセ」「ずんだ茶寮」をはじめとする菓子製造・販売、研究・開発
代表者：田中秀史
設立年月日：1947年10月15日
URL：http://www.sanzen.co.jp
公式X：ht(https://x.com/kashosanzen)tps://x.com/kashosanzen(https://x.com/kashosanzen%E8%8F%93%E5%8C%A0%E4%B8%89%E5%85%A8)
公式Instagram：ht(https://www.instagram.com/kashosanzen/)tps://www.instagram.com/kashosanzen/(https://www.instagram.com/kashosanzen/%E8%8F%93%E5%8C%A0%E4%B8%89%E5%85%A8)
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広瀬通り大町本店