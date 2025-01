『P1 CIRCUIT in INCHEON 2nd』韓国インスパイアで開催決定!! 海外プレイヤーも多数参戦！2月21日～3月2日に韓国仁川でポーカーメインイベントを開催

株式会社PACIFIC RACING TEAM(P1 CIRCUIT in INCHEON 1st)

GLOBAL VENTURE Co.,Ltd.(本社:韓国仁川市 2025年1月設立・代表取締役 小林弘和)は、2025年2月21日(金)~3月2日(日)の期間でインスパイア・カジノ内の「ポーカールーム」にて『P1 CIRCUIT in INCHEON 2nd』を開催します。

「P1 CIRCUIT」は、ライブイベントを中心にポーカーとエンターテインメントを融合させた新時代のポーカー事業を日本国内で展開する【P1 GRANDPRIX】監修のもと、昨年の8月に続いて2回目の海外トーナメントとなります。

(インスパイア ポーカー会場 by P1 CIRCUIT in INCHEON 1st)

今回は、複数のゲームを織り交ぜてプレイするMIXゲームも多数企画されており、国内のみならず海外のコアなポーカーファンの参加も期待されます。日本を代表するMIX POKER JAPANとのコラボで、10日間で34トーナメントのMIXゲームが組まれています。

さらに、人気ポーカープレーヤーの「みさわ氏」監修によるハイローラートーナメントも目玉企画として開催いたします。

(メインイベント by P1 CIRCUIT in INCHEON 1st)(P1 CIRCUIT in INCHEON 1st)

インスパイア・カジノで行われる『P1 CIRCUIT in INCHEON 2nd』には、日本だけではなく中国や台湾、フィリピンなどアジア圏各国からも多くのプレイヤーの参加が見込まれ、会場ではメイントーナメントのほかに、様々なサイドイベントのポーカートーナメントが開催されます。

また、インスパイア・カジノでは、大会期間中も併設のポーカールームで常時キャッシュゲームも稼働しています。たくさんの参加者が見守る中で、国内では味わえない海外の熟練プレイヤーたちと一緒にプレイできるキャッシュゲームも醍醐味の一つとしてお楽しみください。

(プレイヤーズパーティー by P1 CIRCUIT in INCHEON 1st)

昨年夏に韓国・仁川で幕を開けた「P1 CIRCUIT」は、大型ポーカートーナメントとして韓国インスパイアで年3回、日本国内で年2回の開催が予定しており、ポーカー界の新たなムーブメントとしての期待が高まっています。

さらに、「P1 CIRCUIT」の協力会社である「PACIFIC RACING TEAM」ならではの強みを活かし、レースアンバサダーがポーカークイーンとして会場やイベントを華やかに彩ります。

(P1 GRANDPRIX 2024 Main Tokyo)■P1 CIRCUIT in INCHEON 開催概要

日時:2025年2月21日~3月2日

場所:インスパイア・エンターテインメント・リゾート

https://www.inspirekorea.com/ja

会場:インスパイア・カジノ

https://www.inspirekorea.com/ja/casino

詳細:プレーヤーズガイド

https://drive.google.com/file/d/1JqJLrFeeWT3CvOYY3zzQGWrGQDxEXXTj/view

主催:GLOBAL VENTURE Co.,Ltd.

協力:株式会社PACIFIC RACING TEAM

P1 公式X https://twitter.com/P1_GrandPrix

P1 公式LINEアカウント https://lin.ee/duORxRl

(P1 公式LINEアカウント)■お問い合わせ

P1運営事務局

contact@p1gp.jp

(インスパイア・エンターテインメント・リゾート提供)(インスパイア・エンターテインメント・リゾート提供)