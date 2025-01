TODOグループ & LF Research 調査レポート「2024 OSPO および オープンソースマネジメントの現状」を公開

The Linux Foundation Japan

調査レポート「2024 OSPO および オープンソースマネジメントの現状」インフォグラフィック

TODOグループとLF Researchにより作成された調査レポート「The 2024 State of OSPOs and Open Source Management」の日本語版「2024 OSPO および オープンソースマネジメントの現状」が公開されました。

全レポートは、こちらからダウンロードできます :

- 日本語版 : 2024 OSPO および オープンソースマネジメントの現状(https://www.linuxfoundation.jp/publications/2025/01/ospo-2024-jp/)- オリジナル (英語) : The 2024 State of OSPOs and Open Source Management(https://www.linuxfoundation.org/research/ospo-2024)

今年で7年目を迎えるTODOグループの2024 Open Source Program Office (OSPO) Surveyでは、さまざまな規模の企業を比較し、OSPOの進化する役割について調査しています。このレポートでは、OSPOの利点、課題、予測される成長を過去のデータと比較してハイライトし、これらの調査結果の傾向を把握しています。

調査結果によれば、大規模組織の77%がOSPOを導入していますが、小規模組織の導入は19%に過ぎません。OSPOの導入は、オープンソース ソフトウェアの使用と依存関係を認識するための鍵であり、ライセンス コンプライアンスの改善と透明性の向上につながります。このレポートでは、これらのメリットを活かすためにさらなる導入を提唱しています。レポートをダウンロードして、OSPOの現状について詳しくご覧ください。

著者

- Stephen Hendrick, The Linux Foundation- Ana Jimenez, TODO Group- 序文: Annania Melaku,NGINX, part of F5; and Chris Aniszczyk, The Linux Foundation

この日本語版公開資料は、以下の方々の貢献によるものです。

Naomichi Shima ( 島 直道 ), Sony Group Corporation

Masao Taniguchi ( 谷口 暢夫 ) | Akihito Inou ( 稲生 章人 ), NEC Solution Innovators, Ltd.