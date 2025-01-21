コンバース バスケットボールウェア公式サイト デジタルカタログを更新！【2025 コンバース バスケットボールブック】
ゼット株式会社(本社/大阪市天王寺区、代表取締役社長/渡辺裕之)の製造部門を請け負うグループ会社のゼットクリエイト株式会社(本社/大阪市天王寺区、代表取締役社長/和田耕一)が、コンバースブランドのバスケットボールウェア・バッグのライセンシーとして、【2025 コンバース バスケットボールブック】を作成いたしました。
コンバース バスケットボールウェア公式サイトにデジタルカタログを掲載しましたのでお知らせいたします。
新商品告知や定番アイテム、チームオーダーアイテムに加え、各アイテムの継続・ニューモデルの掲載を充実させています。
大人気のレフリーウェアやウォームアップウェア、2025NEWモデルの昇華ゲームウェア3種類に加え、2025年1月21日新発売のサニタリースパッツ「Raku Luna(https://converse-basketballwear.jp/rakuluna/)」、4月新発売のコンプレッションシャツ・タイツ・スポーツブラ・ブラトップ・ジュニアゲームインナーシャツ等のインナーウェアも多数掲載しております。
デジタルカタログは、スマートフォン・パソコン・タブレットのいずれでもスムーズな閲覧が可能です。
是非ご覧ください。
カタログページはこちら
https://converse-basketballwear.jp/catalog/
コンバース バスケットボール専用ホームページ
https://converse-basketballwear.jp/
コンバースバスケットボールウェア公式X @converse_bbwear
https://x.com/converse_bbwear
ゼットオンラインショップ【CONVERSE】
https://zettshop.net/brand/converse
※コンバースのスポーツウエア及びバッグの企画・製造はゼットクリエイト株式会社が行っており、当ホームページおよびXの運営はゼット株式会社が行います。
【消費者・読者からのお問い合わせ先】
ゼット株式会社 お客様相談センター
フリーダイヤル：0120‐276‐010
E‐MAIL：custinfo@zett.co.jp
WEB：https://converse-basketballwear.jp/