『エヌシージャパン』カラオケ館に行ってゲームアイテムをGETしよう！『NCSOFT』×『カラオケ館』コラボキャンペーンスタート！さらに豪華賞品が当たるキャンペーンも同時スタート

エヌ・シー・ジャパン株式会社

『リネージュ』『ブレイドアンドソウル』などのPC向けオンラインゲームと、『リネージュM』『運任せの召喚士』などのスマートフォン向けゲームをサービス、運営しているエヌ・シー・ジャパン株式会社(東京都港区、代表取締役:林 元基(イム ウォンキ)、以下エヌシージャパン)は、大手カラオケチェーン店『カラオケ館』を運営する株式会社B&V(東京都練馬区、代表取締役:渡部 記春)とのコラボキャンペーンの開始をお知らせします。

■NCSOFT×カラオケ館コラボキャンペーン

【開催期間】

2025年1月20日(月) 9時~ 2025年4月20日(日) 23時59分まで

【概要】

全国の『カラオケ館』に来店すると、ゲームポータル『NCSOFT』でサービス中のオンライン/スマートフォン向けゲームで使えるゲームアイテムがもれなくもらえるキャンペーンと、抽選で豪華賞品が当たるキャンペーンにも参加できる2種のコラボキャンペーンを本日開始しました。

≪スマホ&PCオンラインゲーム アイテムGETキャンペーン

全国の『カラオケ館』に来店し、受付でもらえるシリアルカードに記載されているナンバーを特設サイトで入力すると、「リネージュ」「リネージュ2」「タワーオブアイオン」「ブレイドアンドソウル」「リネージュM」「リネージュ2M」「雀龍門M」「運任せの召喚士」の中から1タイトル選んでゲームアイテムを獲得できます。

ゲームアイテムは、1日1回、週に5回まで受け取れ、以下の期間で獲得できるアイテムが切り替わります。

第1弾:2025年1月20日(月) 9時 ~ 2025年2月19日(水) メンテナンス前まで

第2弾:2025年2月19日(水) メンテナンス後 ~ 2025年3月19日(水) メンテナンス前まで

第3弾:2025年3月19日(水) メンテナンス後 ~ 2025年4月20日(日) 23時59分まで

さらに期間中に5回、10回、20回と来店しアイテムを受け取ると、さらに豪華なゲームアイテムを追加で獲得できますので、ぜひコラボキャンペーン期間中に『カラオケ館』に来店してシリアルカードを獲得してください。

≪ブレイドアンドソウルアニメ楽曲歌唱キャンペーン≫

全国の『カラオケ館』で「ブレイドアンドソウル」のアニメ楽曲「サヨナラ嘘ツキ」(みみめめMIMI)と、「Rainbow」(LEGO BIG MALL)を歌うと、ランダムで対象タイトル(8タイトル)のうち1タイトルのスマホ待ち受け画像がもらえます。

さらに、抽選で20名様に『カラオケ館』コラボTシャツ、または2名様にビットキャッシュ1万円分が当たるキャンペーンを開催します。

詳しい応募方法は『カラオケ館』の各お部屋に置いてあるPOPをご確認ください。

≪NCSOFTオフ会支援キャンペーン≫

『カラオケ館』でオフ会を開催して、『カラオケ館』公式X( https://x.com/BV_karakan )とNCSOFT各タイトルの公式Xをフォローし、指定ハッシュタグ「#エヌシーカラオケカンコラボ」を付けて、希望する対象タイトルの公式X宛にメンションすると、抽選で100名様にビットキャッシュ1万円分が当たります。

各キャンペーンの詳細は特設サイト、および『カラオケ館』各店舗でご確認いただけます。

≪「NCSOFT×カラオケ館コラボキャンペーン」特設サイトはこちら≫

https://events.ncsoft.jp/b24/karaokekan

■エヌシージャパンについて

http://www.ncjapan.co.jp/

2001年9月に設立されたNCSOFT Corporationの日本法人。

日本国内で「MMORPG」というジャンルの草分け的存在の『リネージュ』をはじめ、『リネージュ2』『タワー オブ アイオン』『ブレイドアンドソウル』を提供中。

さらに、2019年にはスマートフォン向けMMORPG『リネージュM』のサービスを開始し、以降『雀龍門M』『リネージュ2M』『リネージュW』、『ブレイドアンドソウル2』、『護縁』をリリースし、2024年11月に「Journey of Monarch - 君主の道」を、12月に「運任せの召喚士」をリリースしました。

※当プレスリリースの内容は2025年1月20日現在のものです。諸般の事情により予定を変更する場合がございます