パルスジェット水流で食べカスや汚れを除去し、歯と歯ぐきの健康をサポート！タンクレスタイプのデンタルウォッシャーを新発売

エレコム株式会社

エレコム株式会社(本社:大阪市中央区、取締役社長執行役員:石見 浩一)は、パルスジェット水流で食べカスや汚れを除去し、歯と歯ぐきの健康をサポートするタンクレスタイプのデンタルウォッシャーを1月下旬より新発売いたします。

▼動画はこちらからご覧いただけます(音量にご注意ください)

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Q7iDTolTwpM ]

水の力で口内の磨き残しを洗浄できるパルスジェット水流は、ハードモード、ソフトモード、リズムモード、ポイントモードの4種類搭載。お好みに合わせてモードを選んでお使いいただけます。

軽く持ちやすいタンクレスタイプで、タンク一体型のタイプと異なり水の継ぎ足しも簡単です。また、タンクの丸洗いが可能なため、衛生的でストレスフリーに使えます。

置くだけで手軽に充電できるワイヤレス充電スタンド付きで、専用充電スタンドにすべてのパーツを収納することができます。洗面台の周りをスッキリ使えて持ち運びにも便利です。

パルスジェット水流で食べカスや汚れを除去するデンタルウォッシャー

■勢いのあるパルスジェット水流で食べカスや汚れを除去し、歯と歯ぐきの健康をサポートするデンタルウォッシャーです。衛生的に使える小型・軽量のタンクレスタイプです。

■水の力で口内の磨き残しを洗浄。毎分1,200回のパルスジェット水流は、4種類のモードを選んで使えます。勢いやリズムを調整しながら好みに合わせてお手入れ可能です。

・ハードモード:強い水流で表面の歯垢や歯間の食べカスなどを洗浄します。

・ソフトモード:初めて使用する方や歯ぐきの感覚が敏感な方に。やさしい水流で歯と歯ぐきをケアします。

・リズムモード:ソフトとハードを交互に切り替えて歯ぐきを刺激しながらケアします。

・ポイントモード:電源ボタンを押している間作動し、離すと停止します。タイミングを自分でコントロールし、歯ぐきの歯周ポケットや矯正器具の付け根など狙った部分に水流を当てて洗浄できます。

※表面に付着している歯垢は、水流だけでは除去できないため、必ず歯磨きが必要です。歯磨き後に、本製品で口腔内を洗浄することをおすすめします。

■複数人の被験者を対象とした実証テストの結果、ブラッシングだけでは歯垢の除去率は約43%ですが、本製品を併用すると一度の使用で70%以上の歯垢を除去できることが分かりました。継続使用することで、より高い効果が期待できます。

※国内第三者検証機関での検証結果による。プラーク(歯垢)付着率(4分割PCR法)相対値。

※エレコムの実証テストでは、歯の模型やシャーレ上の培養歯垢ではなく、被験者の歯による「実際の使用環境での効果」を重視しています。

軽く持ちやすいタンクレスタイプ

■軽く持ちやすいタンクレスタイプです。タンク一体型のタイプと異なり水の継ぎ足しも簡単で、タンクの丸洗いが可能。衛生的でストレスフリーに使えます。

■収納用のキャップを大型タンクとして利用でき、そこからホースで給水します。コップやペットボトルなどをタンクとして使うことも可能です。

■直径35mm、重さ170gのスリム軽量設計。歯ブラシのように動かしやすいから、口内のすみずみまで洗浄できます。

■置くだけで手軽に充電できる、ワイヤレス充電スタンド付き。場所を取らないコンパクトな専用充電スタンドにすべてのパーツを収納できます。洗面台の周りをスッキリ使えて旅行や出張など、持ち運びにも便利です。

■フロスノズルはクリアとブルーの2色×2本を付属。ノズルを挿し替えて家族やパートナーと使い分けができます。

■前回使用したモードを記録し、起動時にすぐに使えるメモリー機能を搭載しています。

■水はねを気にせず、浴室でも使えるIPX7等級の防水性能です。水深1mに静かに沈め、30分放置しても本体に有害な影響が生じるような水の侵入がない検査をクリアしています。

※専用充電スタンドは防水対応ではありません。浴室・加湿器のそばなど水に触れる場所では充電しないでください。

■1回の満充電で約35分の連続使用が可能。しっかり洗える長時間駆動モデルです。 ※ハードモード使用時

■USB Type-C(TM) - USB-Aケーブルを付属しています。5V/1A出力以上のUSB-Aポート搭載のUSB AC充電器で充電可能です。

※本製品にUSB AC充電器は付属していません。

■水が詰まりにくい機構を搭載した給水ホースを採用。取り回しのしやすい長さ約68cmです。

■交換用のフロスノズル(型番:HC-JF01NZ)・給水ホース(型番: HC-JF01TB)は別途購入も可能。安心して長くお使いいただけます。

※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.

単品購入できる「交換ノズル」「交換チューブ」をご用意

■交換ノズルは、クリアとブルーの2色×2本を付属。ノズルを挿し替えて家族やパートナーと使い分けができます。

■交換チューブは、水が詰まりにくい機構を搭載した給水ホースを採用しました。取り回しのしやすい長さ約68cmです。

環境にやさしい『THINK ECOLOGY』認定製品

■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。

■廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。

■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。

THINK ECOLOGY >https://www.elecom.co.jp/sustainability/think-ecology/

製品詳細

<デンタルウォッシャー ブラック>

型番:HC-JF01BK

価格:\11,800(店頭実勢価格)\10,727(税抜)

URL:https://www.elecom.co.jp/products/HC-JF01BK.html

<デンタルウォッシャー ホワイト>

型番:HC-JF01WH

価格:\11,800(店頭実勢価格)\10,727(税抜)

URL:https://www.elecom.co.jp/products/HC-JF01WH.html

<デンタルウォッシャー用交換ノズル>

型番:HC-JF01NZ

価格:\1,980(店頭実勢価格)\1,800(税抜)

URL:https://www.elecom.co.jp/products/HC-JF01NZ.html

<デンタルウォッシャー用交換チューブ>

型番:HC-JF01TB

価格:\1,980(店頭実勢価格)\1,800(税抜)

URL:https://www.elecom.co.jp/products/HC-JF01TB.html

詳細は下記URLより当社HPをご覧ください。

https://www.elecom.co.jp/news/new/20250121-04/

ご購入はこちら

<デンタルウォッシャー ブラック HC-JF01BK>

Amazon:https://www.amazon.co.jp/dp/B0DMCB8YS2

ビックカメラ.com:https://www.biccamera.com/bc/item/13798353/

エレコムダイレクトショップ(楽天市場店):https://item.rakuten.co.jp/elecom/4549550341912/

エレコムダイレクトショップ(Yahoo!ショッピング):https://store.shopping.yahoo.co.jp/elecom/4549550341912.html

エレコムダイレクトショップ(本店):https://shop.elecom.co.jp/item/4549550341912.html

<デンタルウォッシャー ホワイト HC-JF01WH>

Amazon:https://www.amazon.co.jp/dp/B0DMCTTBXG

ビックカメラ.com:https://www.biccamera.com/bc/item/13798354/

エレコムダイレクトショップ(楽天市場店):https://item.rakuten.co.jp/elecom/4549550341929/

エレコムダイレクトショップ(Yahoo!ショッピング):https://store.shopping.yahoo.co.jp/elecom/4549550341929.html

エレコムダイレクトショップ(本店):https://shop.elecom.co.jp/item/4549550341929.html

<デンタルウォッシャー用交換ノズル HC-JF01NZ>

Amazon:https://www.amazon.co.jp/dp/B0DMCD924L

ビックカメラ.com:https://www.biccamera.com/bc/item/13798355/

エレコムダイレクトショップ(楽天市場店):https://item.rakuten.co.jp/elecom/4549550342018/

エレコムダイレクトショップ(Yahoo!ショッピング):https://store.shopping.yahoo.co.jp/elecom/4549550342018.html

エレコムダイレクトショップ(本店):https://shop.elecom.co.jp/item/4549550342018.html

<デンタルウォッシャー用交換チューブ HC-JF01TB>

Amazon:https://www.amazon.co.jp/dp/B0DMCJ7K5Y

ビックカメラ.com:https://www.biccamera.com/bc/item/13798356/

エレコムダイレクトショップ(楽天市場店):https://item.rakuten.co.jp/elecom/4549550342025/

エレコムダイレクトショップ(Yahoo!ショッピング):https://store.shopping.yahoo.co.jp/elecom/4549550342025.html

エレコムダイレクトショップ(本店):https://shop.elecom.co.jp/item/4549550342025.html

企業情報

エレコムは1986年に創業し、パソコンブームの到来とともに企業規模を拡大してまいりました。主にIT周辺関連製品の開発、製造、販売を行い、近年では、パソコンやスマートフォンなどのデジタル分野だけでなく、ヘルスケア、ゲーミング、調理家電、理美容製品、アウトドア、ペット家電、ソリューション提案などのさまざまな分野に進出し、これまでになかった快適さや便利さを皆さまにお届けすることで、成長し続けてきました。

我々が掲げるパーパス「Better being」は、私たちエレコムグループの存在意義です。より良き技術・品質を追求して、世界の人たちを幸せにし、社会を良くする。より良き地球環境や地域社会を目指し、持続可能な社会や環境に貢献する。創業以来、ずっと大切にしてきたことをこれからも追求し、エレコムグループとして持続的に成長してまいります。

会社概要

会社名 :エレコム株式会社

本社所在地 :大阪市中央区伏見町4丁目1番1号 LAタワー9F

設立 :昭和61年(1986年)5月

代表者 :取締役社長執行役員 石見 浩一