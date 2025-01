ケーブル1本で周辺機器を増設・機能を拡張！パソコンへの取り付け・取り外しの手間が省けるドッキングステーション 3モデルを新発売

エレコム株式会社

エレコム株式会社(本社:大阪市中央区、取締役社長執行役員:石見 浩一)は、ノートパソコンなどのUSB Type-C(TM)ポートに接続するだけで、周辺機器を増設し、機能を拡張できるドッキングステーション 3モデルを新発売いたしました。

ノートパソコンの機能をケーブル1本で拡張できるドッキングステーション3モデルが登場します。ノートパソコンのUSB Type-Cポートにケーブル1本で接続するだけで、USBポート、HDMI出力、ギガビット有線LAN、SD/microSDカードスロットなど、さまざまな機能を拡張できます。モデルごとにポートの種類や数が異なり、ニーズに合わせてお選びいただけます。

3モデルすべてにノートパソコンなどの充電に使えるUSB Power Delivery対応の充電専用USB Type-Cポートや、外部モニターに映像を出力できるHDMIポートを装備しています。また、データ通信専用のUSB Type-CおよびUSB-Aポートを装備。USB 5Gbpsに対応するほか、10ポートモデルはUSB 10Gbps対応ポートを3ポート装備しています。

さらに、7ポートおよび10ポートモデルには、ギガビット(1000BASE-T)対応の有線LANポート、SDカードおよびmicroSDカード用スロットを1スロットずつ装備しています。

ノートパソコンなどのUSB Type-Cポートにつなぐことで、多彩な周辺機器を増設できる3モデル!

・USB Type-Cコネクターでパソコンに接続し、USB機器やHDMIディスプレイを接続できるコンパクトなドッキングステーションです。

・USB Type-Cポート搭載のパソコンにケーブル1本で必要な周辺機器を一括接続できます。

・データ通信用のUSBポートの種類や数、有線LANポートおよびSD/microSDカードスロットの有無などで選べる3モデルをラインアップしています。

USB充電、USB機器の接続、HDMI映像出力、有線LAN、SDカードスロットなどの機能を拡張可能!

本製品をパソコンやタブレットなどの端末のUSB Type-Cポートに接続することで、充電やデータ通信、外部モニターへの出力など、さまざまな機能を拡張できます。

■ USB Power Delivery(100W)の充電専用ポートを装備

・3モデルともUSB Power Deliveryに対応したUSB Type-Cポート仕様の充電専用ポートを1ポート装備し、最大100W(※)の電力をパソコン本体/デバイスに供給することができます。

※製品本体にて15Wを消費しますので、実際の出力は最大85Wとなります。85Wで給電が必要な場合は、100W出力のAC充電器をご用意ください。

■ USB機器と接続し、高速でのデータ転送が可能

・5ポートと7ポートモデルのデータ通信用USBポートは、USB 5Gbps(USB3.2 Gen1)の高速データ転送に対応しています。

・10ポートモデルのデータ通信用USBポートのうち3ポートは、USB 10Gbps(USB3.2 Gen2)の超高速データ転送に対応しています。残りの2ポートは、USB 5Gbps(USB3.2 Gen1)の高速データ転送に対応しています。

※USB 5GbpsおよびUSB 10Gbpsでご使用になるには、お使いのパソコンやデバイスがそれぞれの規格に対応している必要があります。

■ HDMIポートを装備し、外部モニターにパソコンの映像を出力可能

・3モデルともパソコンから外部モニターへ映像出力ができるHDMIポートを搭載しています。

・5ポートモデルは最大4K/30Hz、7ポートと10ポートモデルは最大4K/60Hzでの出力に対応します。

※本製品で映像出力を行う際は、機器がDisplayPort Alt modeに対応していることを確認してください。

■ [7ポート/10ポートモデルのみ]ギガビット対応の有線LANポートやSD/microSDカードスロットを搭載

・パソコンを有線ネットワーク接続できるギガビット(1000BASE-T)に対応したLANポートを1ポート搭載しています。

・SDカードシリーズおよびmicroSDカードシリーズを挿し込めるスロットを各1スロット搭載しています。

※5ポートモデルについては、LANポートおよびカードスロットは搭載しておりません。

[5ポートモデル] 充電+HDMI+データ転送ができるスタンダードモデル

・厚さ1cmの薄型モデル、ケーブル直付けタイプ(約15cm)です。

・USB 5Gbpsに対応したデータ通信専用のUSB Type-Cポートを1ポート、USB-Aポートを2ポート搭載しています(※1)。

・USB Power Deliveryに対応した充電専用のUSB Type-Cポートを1ポート搭載しています。

・パソコンから外部モニターへ映像出力ができるHDMIポート(最大4K/30Hz)を搭載しています(※2)。

[7ポートモデル] LAN+SDカードスロットも装備した薄型タイプ

・USB 10Gbpsに対応したデータ通信専用のUSB-Aポートを2ポート搭載しています。

・USB Power Deliveryに対応した充電専用のUSB Type-Cポートを1ポート搭載しています。

・パソコンから外部モニターへ映像出力ができるHDMIポート(最大4K/60Hz)を1ポート搭載しています(※2)。

・パソコンを有線ネットワーク接続できるLANポート(RJ-45)を1ポート搭載しています。

・SDXC/SDHCに対応した、SDカードスロットとmicroSDカードスロットを各1ポート搭載しています。

[10ポートモデル] USB10Gbpsのデータ転送が可能!USB機器を同時に5台も接続できる

・USB 10Gbpsに対応したデータ通信専用のUSB Type-Cを1ポート搭載しています(※1)。

・USB 10Gbpsに対応したデータ通信専用のUSB-Aポートを2ポート搭載しています。

・USB 5Gbpsに対応したデータ通信専用のUSB-Aポートを2ポート搭載しています。

・USB Power Deliveryに対応した充電専用のUSB Type-Cポートを1ポート搭載しています。

・パソコンから外部モニターへ映像出力ができるHDMIポート(最大4K/60Hz)を1ポート搭載しています(※2)。

・パソコンを有線ネットワーク接続できるLANポート(RJ-45)を1ポート搭載しています。

・SDXC/SDHCに対応した、SDカードスロットとmicroSDカードスロットを各1ポート搭載しています。

※1:映像出力には非対応です。

※2:本製品で映像出力を行う際は、機器がDisplayPort Alt modeに対応していることを確認してください。

環境にやさしい『THINK ECOLOGY』認定製品

・自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。

・廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書などをペーパーレス化した製品です。

・環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。

・環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。

THINK ECOLOGY >(https://www.elecom.co.jp/sustainability/think-ecology/)

おもな仕様

※詳しい仕様は製品情報ページをご覧ください。

・対応OS[共通]:Windows 11/10、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12、iPadOS 17/16(※1)

・アップストリームコネクター仕様(共通):USB Type-Cコネクター[USB 5Gbps(USB3.2 Gen1)]、USB Power Delivery対応(最大入力100W / 最大出力85W)、DisplayPort Alt mode [USB2.0接続時はUSB2.0互換で動作(USB2.0時は映像出力非対応)]

・ダウンストリームコネクター仕様:前述のラインアップ一覧表でご確認ください。

・ケーブル長(コネクター含まず):DST-050BPBK・DST-070BPBK:約15cm、DST-100BPBK:約25cm

・外形寸法(ケーブル含まず):DST-050BPBK:幅約122×奥行約41×高さ約10mm、DST-070BPBK:幅約117×奥行約45×高さ約14mm、DST-100BPBK: 幅約135×奥行約54×高さ約16mm

※1:各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。

※本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。

※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.

製品詳細

<5ポートモデル>

型番:DST-050BPBK

価格:\5,980(店頭実勢価格)\5,436(税抜)

URL:https://www.elecom.co.jp/products/DST-050BPBK.html

<7ポートモデル>

型番:DST-070BPBK

価格:\7,979(店頭実勢価格)\7,254(税抜)

URL:https://www.elecom.co.jp/products/DST-070BPBK.html

<10ポートモデル>

型番:DST-100BPBK

価格:\10,980(店頭実勢価格)\9,982(税抜)

URL:https://www.elecom.co.jp/products/DST-100BPBK.html

詳細は下記URLより当社HPをご覧ください。

https://www.elecom.co.jp/news/new/20250121-03/

