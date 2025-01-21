【2/3まで受注販売中】井桁弘恵 2025年-2026年卓上カレンダーが登場！
株式会社ANYLAND（本社：東京都渋谷区、代表取締役：黒澤隼人、以下ANYLAND）は、女優やモデル、バラエティ番組の司会など幅広い分野で活躍している井桁弘恵の卓上カレンダーの販売が決定したことをお知らせいたします。
1月17日（金）19:00より、オフィシャルソロショップ内にて、『井桁弘恵 2025年-2026年卓上カレンダー』が受注販売として登場しました。
本カレンダーには、写真集撮影時のオフショットなど、自然体の井桁弘恵の魅力がたっぷり詰まっています。デザインおよび監修は井桁弘恵本人が手掛け、多くのこだわりが反映された仕上がりとなっています。
カレンダーは2列に並んだ卓上タイプで、左側には月、右側には日を選べる日めくり仕様です。さらに、月や日以外にもオフショットのみのページが含まれており、カレンダーとしての利用だけでなく、卓上ポスターのように毎日違う形でお楽しみいただけます。
井桁弘恵 Official Fanclubの会員でない方もご購入いただけます。この機会にぜひお手に取ってみてください。
■ 井桁弘恵 2025年-2026年卓上カレンダー 詳細
価格：2,750円（税込）
サイズ：B6横（91×128mm）、2列×31枚綴り
※本商品は受注期間限定のため、お早めにお申し込みください。
※商品画像はイメージです。実際の色味やデザインとは異なる場合がございます。
※価格は税込です。
ご購入はこちら
★「井桁弘恵 OFFICIAL STORE(https://official-ec.shop/collections/igetahiroe)」
詳しくはこちら
https://igetahiroe.official-fc.app/news/detail/1ZxXVPthSJYtmFPiW7G2aG(https://igetahiroe.official-fc.app/news/detail/1ZxXVPthSJYtmFPiW7G2aG)
【受注期間】
◎受注開始：2025年1月17日（金）19:00～
◎受注締切：2025年2月3日（月）23:59
◎商品お届け：2025年3月中旬から順次発送予定
【井桁弘恵 公式ファンクラブ詳細】
■井桁弘恵 Official Fanclub
https://igetahiroe.official-fc.app/(https://igetahiroe.official-fc.app/)
■プラン
・月額：660円（税込）
・年額：7,500円（税込）
■会員コンテンツ
・NEWS
・MOVIE
・PHOTO
・BLOG
・TICKET
・STORE
・LIVE（APP）
※オフィシャルファンクラブへご入会いただければアプリもご利用可能
■株式会社ANYLANDについて
株式会社ANYLANDでは、インターフェイス・コンテンツのデジタル化といった表面的な部分にとどまらず、エンターテイメントの価値・体験自体を向上させていくことを目標とします。アプリやコンテンツを通して、日々のエンターテイメントの体験や、ライブなどの特別な時間の両方を提供することを心がけ、人々の感情を彩るエンターテイメントをデザインしていきます。
【会社概要】
会社名 ： 株式会社ANYLAND
代表者 ： 代表取締役 黒澤 隼人
所在地 ： 〒150-0011 東京都渋谷区東2-27-10 TBCビル 3F
設立 ： 2019年12月
事業内容 ： ファンクラブやファンアプリの開発、グッズ制作・販売、イベント制作など
URL ： https://anyland.jp/(https://anyland.jp/)