AirStationシリーズ累計出荷台数6,500万台突破！Wi-Fiルータープレゼントキャンペーンを開催

メルコホールディングス(東・名 6676)グループの株式会社バッファロー(本社:名古屋市、代表取締役社長:牧 寛之)の無線LAN機器(Wi-Fi)ブランド「AirStation(エアステーション)シリーズ」の累計出荷台数が6,500万台を突破いたしました。

この記念と、日頃の感謝の気持ちを込めて、最新規格であるWi-Fi 7に対応したトライバンドWi-Fiルーター フラッグシップモデル「WXR18000BE10P」が抽選で2名様に当たるプレゼントキャンペーンを、バッファローのInstagramにて開催いたします。

「AirStation」の展開を開始した2000年から現在まで、一般家庭におけるインターネットおよびWi-Fiの利用範囲は拡大し、生活は大きく変化しました。ノートPCやスマートフォン・タブレットに加え、エアコンや冷蔵庫などの一般家電製品などにも普及し、有線LANに代わる通信として「Wi-Fi」を利用する機会は大幅に増加しています。さらに近年のサブスクリプション型サービスに代表される動画ストリーミングサービスの拡充や、eスポーツの認知向上によるオンラインゲームの普及、テレワーク(在宅勤務)によるオンラインミーティングの実施や学校のオンライン授業の導入により、一般のご家庭内でも高速・高品質な通信環境と、より安定的なWi-Fi環境を構築するニーズはますます高まっています。

バッファローは、あらゆる利用シーンにお選びいただけるラインナップを提供することでより多くのご家庭の快適なWi-Fi環境に貢献し、誰もが簡単にインターネットに接続でき、快適にデジタルデータをやりとりできる喜びを提供してまいります。

AirStationシリーズ累計出荷台数6,500万台突破!Wi-Fiルータープレゼントキャンペーン

賞品

Wi-Fi 7対応トライバンドWi-Fiルーター フラッグシップモデル「WXR18000BE10P(https://www.buffalo.jp/product/detail/wxr18000be10p.html)」

2名様

期間

2025年1月21日(火)11:00~1月29日(水)23:59

当選賞品の発送

2025年2月中旬(予定)

応募方法

・Instagramのバッファロー公式アカウント(@buffalo_melco )(https://www.instagram.com/buffalo_melco)をフォロー

・キャンペーン投稿にいいね

・当選された方にはキャンペーン終了後に、賞品発送先確認のためにDMをお送りいたします。

賞品Wi-Fi 7対応トライバンドWi-Fiルーター フラッグシップモデル「WXR18000BE10P」

Instagram バッファロー公式 :https://www.instagram.com/buffalo_melco

本商品はWi-Fi 7に対応し、3つの周波数帯のWi-Fiを利用できるトライバンドルーターです。メインプロセッサーに1.8GHzクアッドコアの高性能CPUを採用し、3つの帯域でそれぞれ6GHz 4ストリーム+5GHz 4ストリーム+2.4GHz 2ストリームの計10ストリームを備えています。6GHz帯は新たに320MHz幅通信に対応し最大11529Mbps(理論値)、5GHz最大5764Mbps(理論値)、2.4GHz最大688Mbps(理論値)の高速通信が可能です。

3つの帯域を同時に利用する「MLO(Multi-Link Operation)」により、Wi-Fi 7ならではのパフォーマンスを発揮することが可能となります。

各帯域のパフォーマンスを最大化する独自の10ストリーム外付け「トリプルバンドダイポールアンテナ」を搭載しています。これにより、設置環境に応じてアンテナをカスタマイズすることで、通信環境の最適化を実現します。

有線LANはINTERNETポート/LANポートそれぞれ最大10Gbpsに対応しており(※)、10G光インターネット回線を最大限活用することができます。Wi-Fi 7世代の新フラッグシップとして、実利用性能にこだわって新規設計したモデルで、高画質8K動画視聴やeスポーツ市場での利用でも真価を発揮し、無線・有線通信ともに10G光インターネット回線環境を大幅に押し上げます。

※10GbE対応LANポートは1ポートのみ。10G/5G/2.5G/1G/100Mbps(規格値)に対応しています。

商品ページ :https://www.buffalo.jp/product/detail/wxr18000be10p.html

